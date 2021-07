15 meilleurs sacs à main Coach à acheter dès maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous cherchez à investir dans un nouveau sac de haute qualité cette saison, ne cherchez pas plus loin que Coach, un pionnier du luxe abordable. La marque intemporelle propose des créations chics depuis 1941, en commençant par des sacs à main en cuir lisse et souple, puis avec des montres et des vêtements dignes des défilés. Après plus de 75 ans d’existence, la marque a su suivre les tendances. Des fourre-tout aux sacs ceinture, en passant par les pochettes et les bandoulières, voici les meilleurs sacs Coach à acheter en ce moment.

1. Ce sac à bandoulière en jacquard

Les sacs à bandoulière sont la tendance revival des années 90 la plus en vogue de la saison, et le sac à main jacquard Ergo est la version Coach de l’engouement. Il est doté d’une fermeture à glissière, d’une poche intérieure, de fentes pour cartes de crédit et d’une sangle réglable avec une hauteur de 10,5 pouces. Moyennant un supplément, vous pouvez le personnaliser avec des fleurs de rose thé en cuir fabriquées à la main et des épingles en métal ornées de motifs Coach.

« L’un de mes meilleurs achats de l’année, et potentiellement de ma vie », a déclaré un critique 5 étoiles. « Il s’adapte parfaitement à mon épaule, il contient tout ce dont j’ai besoin, il est élégant et s’accorde parfaitement avec n’importe quelle tenue . Je ne pourrais pas être plus heureux avec ça et j’ai hâte de le porter pendant des années et des années à venir.

Obtenez le sac à bandoulière Ergo Signature Jacquard de Coach à partir de 197,50 $

2. Ce petit sac à poignée supérieure

En tant que sac à main le plus vendu de Coach, vous ne pouvez pas vous tromper avec la poignée supérieure Willis structurée. Son cuir tanné au gant, inspiré de la sensation douce et usée d’un gant de baseball, est disponible en six superbes couleurs, chacune comprenant une fermeture à cadenas et des poches intérieures pratiques. Vous voulez garder les mains libres ? Sa bandoulière amovible de 21,5 pouces le rend adapté à un porté croisé ou à l’épaule.

« Un si joli petit sac ! », s’enthousiasme une personne. « Très structuré, se tient tout seul. J’adore qu’il soit livré avec une bandoulière. C’est minuscule mais peut toujours s’adapter à mon téléphone. La couleur verte est luxuriante et magnifique !

Obtenez le Willis Top Handle 18 de Coach à partir de 175 $

3. Cette sacoche pratique

Le design classique de la sacoche Elise va avec pratiquement tout, d’une journée au bureau à une nuit en ville. Réalisé en cuir galet, il possède une fente latérale zippée avec un subtil charme « C », ainsi que de nombreuses poches intérieures. Tenez-le par les poignées supérieures de 4,5 pouces ou portez-le par la bandoulière amovible pour un look crossbody. Vous pouvez également demander gratuitement un monogramme dans une variété de couleurs mignonnes.

« J’adore, j’adore ce sac ! », dit une personne. « Taille parfaite, ouverture de bonne taille, belles poches intérieures, les poignées sont parfaites pour passer les mains et faciles à saisir. La couleur est à tomber par terre. Je l’achèterais dans toutes les couleurs !

Obtenez le cartable Elise de Coach pour 295 $

4. Ce sac à bandoulière aux couleurs contrastées

Le terme « œuvre d’art » n’est réservé qu’aux sacs qui font s’arrêter et regarder, et celui-ci fait le plein. Le sac à bandoulière Beat complexe combine trois textures : un cuir tanné avec des gants de couleur contrastée pour une sensation d’usure, des éléments en laiton pour renforcer la nervosité et des détails en daim pour adoucir le look. Vous pouvez le porter par la poignée supérieure de 4,5 pouces, la bandoulière ou la bandoulière en chaîne fastueuse.

« Un si beau sac, je l’adore ! », s’enthousiasme un critique. « J’adore le bloc de couleur marron et les multiples options de sangles. C’est une taille parfaite pour transporter mes essentiels quotidiens et à utiliser comme sac de voyage. Tellement stylé. »

Obtenez le sac à bandoulière Beat en colorblock avec rivets de Coach pour 595 $

5. Ce sac photo arc-en-ciel

Faisant partie de la collection Coach’s Pride, le sac photo Willow est orné du monogramme emblématique de la marque dans une teinte arc-en-ciel festive. Le sac à main est une version unique des sacs photo vintage avec sa structure carrée, comportant deux compartiments principaux et une poche extérieure surmontée d’une fermeture à cadenas. Il est fait de la toile emblématique de Coach et de cuir raffiné, et sa bandoulière amovible vous permet de le porter à l’épaule ou en travers du corps.

« Ce sac est mon préféré absolu dans la collection Pride », a déclaré une personne. « Le design est magnifique. On dirait qu’il devrait y avoir un appareil photo vintage à l’intérieur. Style très classique ! C’est un peu petit mais il y a assez de place pour le téléphone, les clés et le portefeuille avec un peu de place supplémentaire. Ce sac va être très utilisé même après la fin du mois de la fierté. »

Obtenez le sac photo Willow en toile Rainbow Signature de Coach pour 295 $

6. Ce sac à main habillé

Vous ne vous inquiétez plus du sac à main à porter lorsque vous vous rendez à un événement officiel avec le sac à bandoulière Madison. Il se décline en deux combinaisons intemporelles – dos/étain et craie/laiton – qui complètent n’importe quelle tenue ou palette de couleurs. La fermeture à cadenas protège vos effets personnels, tandis que la poche à fente latérale les garde accessibles.

« Les photos ne rendent pas justice à cette bourse », dit un critique. « C’est élégant et ça a l’air très riche. La longueur de la chaîne à bandoulière est parfaite pour mon cadre de 5 pieds 8 pouces. Je l’utilise depuis maintenant deux semaines et je reçois des compliments sans fin sur le sac ! J’aime tout simplement la taille et le look de celui-ci.

Obtenez le sac à bandoulière Madison avec matelassage de Coach pour 495 $

7. Ce sac à bandoulière matelassé

Disponible en blanc, citron vert pâle et rose, le Swinger dégage des vibrations tropicales majeures avec un clin d’œil au style des années 90. Alors que le compartiment principal est assez grand pour les objets essentiels comme votre téléphone et vos clés, le sac à main est assez délicat pour être porté comme une pochette. Le compartiment intérieur comporte trois emplacements pour vos cartes, vous permettant de laisser votre portefeuille volumineux derrière.

« J’ai voulu essayer la tendance des petits sacs à main, mais je ne voulais pas vraiment un sac à main si petit qu’il ait l’air ridicule et peu pratique », dit une personne. « J’aime le petit loquet à tourniquet et la façon dont je peux retirer la sangle pour en faire un embrayage. La couleur verte serait parfaite du printemps à l’automne. Il est bien conçu et la fermeture éclair fonctionne bien. Je suis très heureux. »

Obtenez le Swinger 20 avec matelassage de Coach pour 295 $

8. Ce sac à bandoulière aux accents floraux

Infusez un peu plus de printemps dans votre démarche avec ce sac carré orné d’un joli détail floral. À l’intérieur, vous trouverez une fente à monnaie zippée et un compartiment supplémentaire caché. Vous pouvez le porter en bandoulière ou drapé sur votre épaule, grâce à la bandoulière réglable en laiton et cuir.

« Ce sac est parfait pour tous les jours », déclare un critique. « C’est une grande taille pour s’adapter à tout ce dont vous avez besoin, et a fini par être un peu plus grand que ce à quoi je m’attendais en personne. Le cuir est si agréable et la sangle réglable est polyvalente et pratique. J’ai hâte de l’utiliser pendant des années— il semble que tous mes sacs Coach tiennent très bien, alors je m’attends à ce que celui-ci ne soit pas différent. »

Obtenez le sac à bandoulière Madison en toile signature de Coach pour 395 $

9. Cette pochette en chambray

Il y a quelque chose dans le chambray qui donne envie de pique-niquer dans le parc. Mais incorporez ce matériau dans une pochette comme ce sac à main Coach, et le tissu devient soudainement digne d’un événement haut de gamme. En plus de l’utiliser comme pochette, vous pouvez le porter par la poignée de 1,75 pouce ou le draper autour de votre poignet avec la délicate chaîne en laiton détachable. Il contient un nombre impressionnant de compartiments pour sa petite taille.

« C’est ma nouvelle pochette préférée », a déclaré un critique 5 étoiles. «Je l’ai vu exposé et je devais juste l’avoir. Je ne le regrette pas du tout !

Obtenez le Turnlock Clutch 20 In Signature Chambray avec matelassage de Coach pour 425 $

10. Ce sac noir élégant

La poignée supérieure Willis témoigne du fait que moins c’est plus. Le design minimaliste ajoute une couche de mystère et d’autorité à n’importe quelle tenue avec ses lignes épurées et son cuir tanné noir impeccable. Le porter par la poignée supérieure lui donne un look de serviette sophistiqué, tandis que le porter en bandoulière avec ses bretelles amovibles est idéal pour votre look décontracté de tous les jours. Il contient des poches intérieures multifonctionnelles ainsi qu’une poche extérieure sans rabat.

« Je collectionne les sacs à main depuis 25 ans », déclare un fan. « Je possède principalement des marques haut de gamme comme Hermès, Chanel et Gucci. Le style classique de cette Willis rappelle mon Hermes Kelly, principalement dans la forme et la qualité. Dans l’ensemble, c’est un sac génial, de haute qualité et élégant, il a l’air super chic et a une ambiance de luxe. Je recommande totalement le Willis.

Obtenez la poignée supérieure Willis de Coach pour 495 $

11. Ce fourre-tout spacieux

Nous pourrions probablement tous utiliser un sac (ou deux) qui nous permet de transporter l’équivalent d’une journée complète d’effets personnels, d’une bouteille d’eau à des collations en passant par un ordinateur portable. Le Tyler Carryall est une solution de rangement à la mode avec trois compartiments principaux, dont un zippé, et quatre pattes de protection à la base. Le sac en cuir grainé poli se décline en trois styles : blush et étain, blanc et laiton et noir et laiton.

« J’adore la fonctionnalité et le look épuré de mon nouveau sac à main », déclare un critique. « Il tient beaucoup mais conserve sa forme et a juste un look chic, intemporel et propre. »

Obtenez le Tyler Carryall de Coach à partir de 175 $

12. Ce sac banane audacieux

Qu’ils soient portés autour de la taille, en bandoulière ou sur l’épaule, les sacs ceinture sont très tendance en ce moment. La version Coach dégage une ambiance streetwear avec sa teinte orange océan ou épicée audacieuse et sa sangle réglable de style ceinture de sécurité. Il contient une poche intérieure assez grande pour votre téléphone, un portefeuille pleine grandeur et d’autres objets essentiels du quotidien. Il dispose également d’une poche extérieure zippée face à votre corps, ce qui le rend idéal pour protéger vos objets de valeur lors de vos déplacements.

« Ce sac me va juste sur la hanche ou sur la poitrine », s’enthousiasme un fan. « C’est la taille et la forme parfaites et va avec tout. »

Obtenez le sac de ceinture League In Colorblock de Coach pour 295 $

13. Ce sac à bandoulière nostalgique

La combinaison d’une jolie teinte pâle et d’un cuir matelassé fait de ce sac compact un gagnant total. Il s’inspire de la structure nostalgique de la boîte à lunch avec sa poignée supérieure et son style sac fourre-tout. Vous pouvez le porter par la poignée supérieure de 1,75 pouce ou en bandoulière. Il contient de nombreuses poches intérieures et un emplacement pour carte de crédit.

« J’adore tellement le style de ce sac », s’exclame une personne. « J’ai dû en commander un autre tout de suite! »

Obtenez la poignée supérieure de la boîte à lunch avec matelassage de Coach pour 450 $

14. Ce sac rond tendance

Mélangez votre jeu de sac avec ce sac à main circulaire qui se décline en trois superbes couleurs, chacune avec une bandoulière amovible rayée et sportive unique. (Psst : la sangle de la version rouge est un arc-en-ciel !) Le sac en cuir grainé naturel est doté d’une fermeture à glissière et d’un compartiment multifonctionnel spacieux.

« C’est le sac de mes rêves », a déclaré un critique 5 étoiles. « Ce sac a une finition exquise, la taille est très satisfaisante et le prix est raisonnable. Je cherchais quelque chose comme ça depuis longtemps et j’en suis très satisfait.

Obtenez le Kia Circle Bag In Colorblock de Coach pour 150 $

15. Cet élégant sac vintage

Ce qui est génial avec le Rogue 25, c’est qu’il est destiné à transcender à la fois les tendances et le temps. Faisant partie de la collection Forever de la marque, le sac en cuir doux et onctueux devient « encore plus beau avec l’âge », selon l’entreprise. Il comporte deux compartiments ouverts, une bandoulière amovible et une poignée supérieure de 3,75 pouces, ainsi qu’un intérieur en daim luxueux.

« Je suis à la recherche du sac à main parfait depuis longtemps », déclare une personne. « Celui-ci fait mouche ! Le cuir est luxueux, les poignées sont assez longues pour être confortables sur l’avant-bras et la large bandoulière a la largeur parfaite.

Obtenez le Rogue 25 de Coach pour 595 $

