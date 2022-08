15 meilleurs moments de “The Breakfast Club”

Fin d’une époque

Maintenant que The Breakfast Club est officiellement terminé, je pense qu’il est temps de ramener ce clip emblématique 🤣 pic.twitter.com/jfVKLn1Bx8 — Harmonica Lewinskyღ (@_harmonyxo) 10 août 2022

Angela Yee annonce qu’elle quitte “The Breakfast Club” pour sa propre émission syndiquée

Tout le monde bourdonne Angela Yee annonçant qu’elle quittait “The Breakfast Club” pour sa propre émission syndiquée “Way Up with Angela Yee”.

Le club des petits déjeuners tel que vous le connaissez est officiellement terminé 🫶🏽 – Angela Yee (@angelayee) 10 août 2022

Diffusé à midi, le programme sera lancé à l’automne 2022 sur plus de 30 stations iHeartMedia, y compris Power 105.1 de New York et sera disponible pour syndication via Premiere Networks.

Selon le communiqué de presse, “Way Up with Angela Yee” sera rapide et interactif avec l’auditeur, Yee se connectant directement avec les auditeurs sur des sujets d’actualité. Et oui, il y aura des interviews de célébrités et des invités spéciaux.

“Je suis submergé de gratitude et d’excitation d’avoir cette opportunité unique de créer un tout nouveau spectacle”, a déclaré Yee. “J’apprécie tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise chez iHeartMedia, et surtout, les auditeurs qui sont comme une famille pour moi. C’est un sentiment doux-amer de quitter une émission emblématique comme “The Breakfast Club”, que nous avons construite à partir de zéro pendant 12 ans, mais nous serons à jamais une extension l’une de l’autre. Je travaille dur et je me consacre à rendre notre nouveau programme passionnant, réfléchi, provocateur et, surtout, un refuge sûr pour encore plus d’entre nous pour grandir et apprendre tout en s’amusant. Je suis prêt pour ce nouveau chapitre !

Suite à son annonce bouleversante sur Internet, Yee est apparue sur The Breakfast Club mercredi matin pour révéler que le spectacle ne se termine pas réellement et continuera sans elle.

“Si vous venez de nous rejoindre, Angela Yee a annoncé qu’elle avait sa propre émission”, a déclaré DJ envie avant de Charlamagne lire un communiqué de presse sur son nouveau spectacle. “J’ai toujours l’impression d’être sur la bonne voie, c’est la raison pour laquelle [for the name]mais je suis très loin d’où j’ai commencé.

Quel est votre moment préféré du Club des petits déjeuners ? Racontez-nous ci-dessous et regardez les plus grands moments de “The Breakfast Club” sur le flip.