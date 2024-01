15 meilleurs fruits et légumes pour perdre du poids – Mangez ceci, pas cela

En grandissant, on vous a probablement dit jusqu’à la nausée de « manger vos fruits et légumes ». Ainsi, pendant que vous consommais à contrecœur des bouchées de choux de Bruxelles, vous vous êtes peut-être demandé : « Pourquoi les adultes sont-ils si obsédés par les fruits et légumes ? La réponse est claire : ils comptent parmi les aliments les plus sains au monde.

Les fruits et légumes sont des centrales nutritionnelles qui fournissent une gamme de vitamines, de minéraux, de fibres, d’antioxydants et d’autres nutriments essentiels à une bonne santé et à la longévité. Leurs bienfaits pour la santé comprennent risque réduit de maladie chronique (comme les maladies cardiaques, le diabète et l’obésité), une amélioration de la santé intestinale et de la digestion, une réduction de l’inflammation, une augmentation de l’énergie et une gestion saine du poids.

Si vous souhaitez perdre du poids, ajouter davantage de produits à votre alimentation n’est pas négociable. Une étude de 2020 a révélé que les femmes qui augmentaient leur consommation de fruits et légumes entiers ressentaient perte de poids saine à long termeréduisaient le risque de surpoids ou d’obésité et étaient mieux à même de contrôler leurs portions et de ralentir leur vitesse d’alimentation.

“L’équilibre énergétique est l’un des facteurs les plus importants pour ceux qui cherchent à perdre du poids”, déclare Gianna Masi, RDNdiététiste professionnelle Barbe– en d’autres termes, nous devons manger moins de calories que nous n’en brûlons. “Les fruits et légumes sont si importants lorsqu’on cherche à perdre du poids en raison de leur volume tout en étant moins caloriques. Nous pouvons consommer un plus grand bol de fruits ou de légumes et manger un plus grand volume de ces aliments. [as compared to calorie-dense processed foods]. Ce facteur peut rendre un régime plus agréable avec la possibilité de consommer de plus grandes quantités d’aliments. »

Cependant, avec autant d’options délicieuses et nutritives parmi lesquelles choisir, il peut être difficile de savoir quels fruits et légumes sont les meilleurs pour perdre du poids. C’est pourquoi nous avons discuté avec Trista Best, RDdiététiste professionnelle avec Suppléments Balance One et Masi, qui partagent leur sagesse sur les meilleures plantes à ajouter davantage à votre assiette afin que vous puissiez perdre du poids sainement et les maintenir pour de bon.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus, et lorsque vous avez terminé, consultez 5 habitudes alimentaires pour perdre du poids et gagner du muscle, disent les experts.

Baies

Selon une étude publiée dans Nutriments. En particulier, les myrtilles sont associées à le moins de prise de poids et un risque réduit d’obésité et de diabète de type 2. “Les myrtilles sont un aliment faible en calories et riche en fibres qui peut aider à perdre du poids en vous aidant à vous sentir rassasié et satisfait après avoir mangé. Elles constituent également une bonne source d’antioxydants et d’autres nutriments importants pour la santé globale”, explique Best. nous.

EN RELATION: Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous mangez des myrtilles tous les jours

Légumes crucifères

Les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé et le chou de Bruxelles, sont des centrales nutritionnelles qui offrent une myriade de bienfaits pour la santé. Bien qu’ils soient connus principalement pour leur avantages pour la prévention du cancerils constituent également un excellent aliment pour aider à perdre du poids, car ils sont faibles en calories, riches en fibres et riches en nutriments.

“Les légumes crucifères peuvent aider à perdre du poids car, comme la plupart des légumes, ils ont une faible densité calorique et une quantité importante de fibres”, explique Best. “Ces légumes contiennent de puissants antioxydants connus pour réduire les cytokines et le NF-kB, des substances qui conduisent le processus d’inflammation. Lorsque ceux-ci sont abondants dans le corps et qu’on les laisse persister, des niveaux dangereux d’inflammation peuvent être atteints. Cette réduction de l’inflammation, ainsi que des sensations. de satiété grâce à la teneur élevée en fibres, sont utiles dans le processus de perte de poids.

EN RELATION: 4 meilleurs légumes pour garder votre cerveau jeune, déclare une diététiste

Avocat

Bien que les avocats soient riches en calories en raison de leur teneur élevée en graisses (les graisses fournissent neuf calories par gramme, contre quatre calories par gramme provenant des protéines et des glucides), ils constituent un aliment fantastique pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Selon l’Adventist Health Study, une vaste étude de cohorte portant sur plus de 55 400 personnes, la consommation d’avocat réduit le risque de surpoids ou d’obésité de 15 pour cent chez les grands consommateurs d’avocat et 7 pour cent chez les faibles consommateurs d’avocat, par rapport à ceux qui se sont abstenus de ce fruit délicieux et nutritif.

“Bien que les avocats soient riches en graisses, la majorité des graisses sont des graisses monoinsaturées, considérées comme saines. L’augmentation de la consommation de graisses monoinsaturées peut aider à réduire le poids corporel et le tour de taille”, déclare Best.

EN RELATION : Les avocats sont-ils bons pour vous ? 10 effets scientifiques de leur consommation

Patates

Les pommes de terre ont souvent mauvaise réputation car elles sont un aliment riche en glucides qui ne favorise pas la perte de poids. Cependant, cette hypothèse injuste est loin d’être vraie. Les pommes de terre regorgent de nutriments, de glucides sains et de fibres, ce qui en fait un complément sain à tout plan de repas amaigrissant. En fait, les résultats d’une étude de 2021 publiée dans Nutriments ont découvert que la consommation de pommes de terre était associée à une meilleure qualité d’alimentation, à un apport nutritionnel plus élevé et à une meilleure adéquation des nutriments.

“Les pommes de terre sont faibles en calories tout en étant riches en fibres et en autres nutriments bénéfiques pour la perte de poids”, explique Best. “La densité calorique d’une pomme de terre bouillie dépend de la taille de la pomme de terre et des garnitures ou condiments ajoutés. Il convient de noter que la densité calorique d’une pomme de terre bouillie peut varier en fonction de facteurs tels que la variété de pomme de terre, la méthode de cuisson et tout autre facteur. ingrédients supplémentaires qui sont ajoutés. Par exemple, ajouter du beurre ou de la crème sure à une pomme de terre bouillie augmentera la densité calorique.

Concombre

Les concombres sont une collation idéale pour perdre du poids. Composé de 96 pour cent d’eau et contenant 45 calories par concombre de huit pouces, les concombres apportent hydratation et un croquant satisfaisant. Plus, recherche suggère qu’ils constituent une excellente source d’antioxydants et de vitamines qui peuvent améliorer la santé globale et vous aider à perdre des kilos en trop.

Pastèque

La pastèque est un fruit méga-hydratant et faible en calories, ce qui en fait un choix rafraîchissant pour perdre du poids. Selon une étude de 2019 en Nutriments, manger de la pastèque peut réduire le poids corporel, l’indice de masse corporelle (IMC), la tension artérielle et le rapport taille/hanche. En effet, sa teneur élevée en eau vous aide à rester rassasié, tandis que les sucres naturels procurent une douceur satisfaisante sans calories ajoutées. Selon le USDA100 grammes de pastèque ne contiennent que 30 calories.

Céleri

Le céleri est un aliment de base pour les personnes soucieuses de leur poids en raison de sa faible teneur en calories et de son volume d’eau élevé. Selon une étude de 2023 en Sciences alimentaires et nutrition, les participants qui consommaient régulièrement de la poudre de céleri ont connu une perte de poids significativement plus importante que les participants qui n’en consommaient pas. Ce légume croquant est considéré comme un aliment à « calories négatives », ce qui signifie qu’il faut plus d’énergie à digérer qu’il n’en ajoute. Selon le USDA100 grammes de céleri contiennent 96 grammes d’eau, 2 grammes de fibres et seulement 14 calories.

“Les fibres nous rassasient plus longtemps, ce qui peut aider quelqu’un qui essaie de perdre du poids”, explique Masi. “De plus, les fibres maintiennent vos habitudes de toilette régulières et favorisent la santé intestinale.”

Les pêches

Les pêches sont un fruit juteux apprécié dont la douceur naturelle offre une alternative plus saine aux collations sucrées. Une seule pêche livre 63 calories, 2 grammes de fibres et des vitamines et antioxydants essentiels qui améliorent votre santé et votre bien-être en général tout en aidant à maîtriser la faim. Qu’elles soient consommées fraîches ou ajoutées aux salades, les pêches sont un ajout délicieux et nutritif à votre régime alimentaire soucieux de votre poids.

Courgettes

Selon le USDA, la courgette est un légume polyvalent et faible en calories, ne contenant que 21 calories pour 100 grammes. Avec la peau, la courgette ajoute des fibres, facilitant la digestion et augmentant la satiété. UN Etude 2020 ont découvert que manger des légumes riches en nutriments comme les courgettes, faibles en glucides et riches en vitamines et minéraux, sont d’excellents choix pour une gestion saine du poids.

Épinard

Les épinards sont une source de nutriments qui peut aider à perdre du poids en raison de leur faible teneur en calories, en nutriments et en eau. Selon le USDA, une seule tasse d’épinards contient 27 grammes d’eau, 7 calories et 1 gramme de fibres. Les fibres contenues dans les épinards ajoutent du volume aux repas, ce qui Etude 2023 Le souligne peut aider à perdre du poids en améliorant la satiété, en diminuant l’appétit et en réduisant l’apport calorique.

Agrumes

Les agrumes, qui comprennent les oranges, les pamplemousses, les citrons et les limes, font partie des meilleurs fruits pour perdre du poids.

Dans le Nutriments Dans cette étude, les chercheurs ont découvert que les agrumes comme le pamplemousse figuraient parmi les aliments les plus efficaces pour réduire l’indice de masse corporelle (IMC) des participants. “Le pamplemousse peut aider à perdre du poids car il est relativement faible en calories et riche en fibres, ce qui peut vous aider à vous sentir rassasié et satisfait après avoir mangé”, explique Best. “Le pamplemousse contient également un composé appelé naringénine, qui a démontré des effets anti-obésité dans des études animales.”

Cantaloup

Le cantaloup est une collation sucrée et délicieuse pour vous aider dans vos efforts de perte de poids. Sa teneur élevée en eau favorise l’hydratation et sa teneur en fibres (un gramme de fibres par portion de 100 grammes) contribue à augmenter la satiété et la satiété. En plus, recherche récente indique que le cantaloup peut soutenir votre système immunitaire en fournissant une bonne dose de vitamines A et C. Boire 100 grammes de cantaloup n’apportera que 34 calories tout en remplissant votre ventre de carburant nutritif.

Papaye

Faible en calories et riche en fibres, la papaye améliore votre sensation de satiété tout en facilitant la digestion. Selon le USDA, 100 grammes de papaye crue apportent 43 calories et 2 grammes de fibres. De plus, la papaye est une riche source de vitamines et d’enzymes telles que la papaïne qui recherche les émissions peuvent contribuer à un métabolisme sain, le moteur de combustion des calories de votre corps.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Des radis

Les radis sont un légume croquant et poivré qui ajoute de la saveur et du croquant aux salades et aux collations avec un minimum de calories. Une demi-tasse de radis tranchés ne contient que 9 calories et 1 gramme de fibres. Une étude de 2021 publiée dans Tendances en science et technologie alimentaires trouvé ceci…