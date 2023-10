Photo-Illustration : Vautour

Certaines des meilleures histoires d’horreur jamais racontées consistent à prendre quelque chose que nous trouvons agréable et à le déformer jusqu’à ce qu’il devienne terrifiant. Vous aimez les douches relaxantes ? Attention, voici Psycho. Envie de passer une belle journée à la plage ? Pas si vite — il y a Mâchoires. Aviez-vous vraiment hâte de vous enfermer dans un hôtel vide pendant tout un hiver avec votre mère et votre père bizarre ? Bien, Le brillantest là pour ruiner ce scénario de rêve.

Il n’est donc pas étonnant que de nombreux films d’horreur, au fil des années, aient tenté de détourner notre plaisir directement vers des lieux conçus pour nous divertir et nous ravir. En octobre, les pizzerias avec des mascottes animatroniques pas du tout effrayantes seront détruites à jamais lorsque Cinq nuits chez Freddy sort en salles, et cela nous a fait réfléchir, Quels sont les meilleurs films d’horreur se déroulant dans et autour des lieux de divertissement ? Nous avons donc rassemblé 15 de nos favoris, des opéras traqués par des tueurs à une salle d’évasion très élaborée.

Avec tout le respect que je dois à Andrew Lloyd Webber, la meilleure version de Le fantôme de l’Opéra jamais mis au cinéma est la version muette, publiée par Universal Pictures dans les années 1920, avec Lon Chaney dans le rôle titre. Célèbre pour son emblématique jump scare dans lequel le visage du Fantôme est révéléce Fantôme est aussi tout simplement luxueux. Il possède une splendeur visuelle et des merveilles tactiles que seul le monde du cinéma muet peut rassembler (le décor de l’opéra à lui seul est un joyau de l’histoire du cinéma), et Le costume de Chaney habillé pour un bal masqué le milieu du film est, comme disent les enfants, un obscène.

L’un des films les plus célèbres jamais réalisés, Monstres est, comme le titre l’indique, un film sur les artistes du side-show – et plus particulièrement sur ce qui se passe lorsque ces artistes partent se venger lorsque l’un des leurs est blessé. Le réalisateur Tod Browning (plus connu aujourd’hui pour Dracula) est allé encore plus loin en sélectionnant de vrais artistes de spectacle présentant des malformations physiques, et le résultat est… eh bien, c’est une montre inconfortable pour de nombreuses raisons. Mais bon, tu peux regarder un gars sans bras ni jambes allumer une cigarette, et tu peux dire que tu as vu Monstresce qui vous donne toutes sortes de crédibilité dans la rue de l’horreur.