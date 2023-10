15+ meilleures offres Prime Day pour la maison et la cuisine à acheter sur Amazon

Le Prime Day d’automne d’Amazon – Prime Big Deal Days – est arrivé et le détaillant offre des réductions sur les produits pour la maison et la cuisine pendant la vente de 48 heures exclusive aux membres Prime. Vous pouvez également trouver des offres sur le bien-être, la technologie, le fitness et bien plus encore.

PASSE DEVANT Offres Amazon Prime Day pour la maison et la cuisine | Ventes de maisons et de cuisines Amazon Prime Day | Meilleures ventes de maison et de cuisine chez d’autres détaillants

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut vraiment la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les produits pour la maison et la cuisine que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

Meilleures offres Prime Day pour la maison et la cuisine

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres Prime Day pour la maison et la cuisine. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous avons également inclus une poignée de produits que nous avons essayés nous-mêmes, notamment les lauréats du Select Wellness Award, du Pet Award et du Bed & Bath Award. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 10 476 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Cet oreiller lauréat du Select Wellness Award est un oreiller à double couche lavable en machine avec un noyau interne plus ferme et une couche externe plus douce et résistante aux grumeaux qui permet un repos équilibré. L’oreiller est fabriqué avec des housses en percale de coton et un rembourrage en polyester, selon la marque, et est disponible en tailles standard et king.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 1 062 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Keurig fabrique certaines des meilleures cafetières à portion individuelle, et la K-Compact est un modèle convivial doté de commandes simples à une seule pression. Il peut préparer plusieurs tailles de tasses, dont 6, 8 et 10 onces, et ne nécessite également aucun préchauffage, ce qui permet à la machine de préparer des dosettes K-Cup en moins de 60 secondes, selon la marque.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 5 385 avis sur Amazon

Ce mélangeur Ninja sans BPA et lavable au lave-vaisselle (une marque bien connue pour ses mélangeurs les mieux notés) a 1 000 watts de puissance et un volume de 72 onces. pichet adapté aux mélanges en grande quantité, selon la marque. Il dispose également d’une colonne de lames à triple empilement et de trois vitesses prédéfinies.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 91 508 avis sur Amazon

Le hachoir à légumes Fullstar est l’un des gadgets de cuisine les plus vendus d’Amazon, avec quatre lames interchangeables pour tous vos besoins en matière de coupe de légumes, y compris hacher, trancher, couper en julienne et plus encore. La poignée souple permet un meilleur effet de levier lors de la coupe, afin d’augmenter la stabilité et la sécurité globale du hachoir, selon la marque. Ce gadget est également sans BPA et est fabriqué en acier inoxydable résistant à la rouille.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 24 337 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Cette caméra extérieure grand angle dispose de détecteurs de mouvement qui fournissent des notifications en temps réel et des flux vidéo en direct via l’application myQ directement sur votre téléphone, selon la marque. La fonction audio bidirectionnelle vous permet d’avoir des conversations en direct à distance avec toute personne à votre porte, et l’application comprend également des fonctionnalités de sécurité telles que des codes d’accès personnalisés et des laissez-passer d’accès à une heure spécifique pour les invités. Cette caméra est également compatible avec certains ouvre-portes de garage.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 109 990 avis sur Amazon

Le filtre à eau personnel le plus vendu de LifeStraw est idéal pour les urgences et l’extérieur, avec un micro-filtre qui dure jusqu’à 1 000 gallons d’eau et élimine plus de 99,99 % des bactéries, selon la marque. Le filtre est également sans BPA et léger, pesant moins de 2 oz pour un transport et un stockage faciles.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 890 avis sur Amazon

Cet ensemble All-Clad est l’un des meilleurs ensembles de batterie de cuisine et comprend une poêle de 8 pouces, une poêle de 10 pouces avec un couvercle et une poêle de 12 pouces avec un couvercle. L’ensemble, que Leah Ginsberg, rédactrice en chef de NBC Select, aime utiliser, est composé d’une base en aluminium et en acier inoxydable qui conduit la chaleur uniformément et d’une surface antiadhésive durable, selon la marque. De plus, il va au lave-vaisselle, au four jusqu’à 500 degrés et compatible avec toutes les cuisinières.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 20 113 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Pour un jardinage intérieur facile, la gamme Harvest d’AeroGarden propose certains des meilleurs systèmes disponibles. Ce modèle peut accueillir jusqu’à 6 plantes et utilise des lampes de culture LED de 20 W pour imiter la lumière naturelle du soleil. Il est également hydroponique, ce qui signifie qu’il utilise de la nourriture végétale plutôt que de la terre pour faire pousser des plantes, et dispose d’un panneau de commande tactile pour vous rappeler quand remplir l’eau et la nourriture végétale du jardin.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 3 520 avis sur Amazon

C’est l’une de nos machines à expresso préférées, grâce à son design compact et son efficacité. Il est livré avec un mousseur à lait Aeroccino3 et un ensemble gratuit de dosettes Nespresso qui prennent chacune moins d’une minute à infuser.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 20 113 avis sur Amazon

Cette machine à glace recommandée par les experts peut produire jusqu’à 24 livres de glace par jour, chaque lot étant prêt en 20 minutes, selon la marque. Il dispose d’un système autonettoyant, d’une lumière UV désinfectante et d’une compatibilité Wi-Fi pour la planification et l’enregistrement à distance.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 2 152 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les purificateurs d’air de Dyson sont les mieux notés : celui-ci élimine automatiquement les polluants atmosphériques et signale les changements de qualité de l’air, selon la marque. Grâce à l’application MyDyson, les utilisateurs reçoivent également des notifications pour les mises à jour des filtres et peuvent choisir entre différents préréglages, notamment le mode ventilateur et le mode flux d’air vers l’arrière.

Meilleures ventes de maison et de cuisine Prime Day

Voici les meilleures ventes de maisons et de cuisines Amazon Prime Day que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Prime Day : meilleures ventes de maisons et de cuisines chez d’autres détaillants

Pourquoi faire confiance à Select ?

Ashley Morris est journaliste associée pour Select qui a couvert les offres et les ventes dans les domaines du fitness, de la maison et de la cuisine, de la beauté et du bien-être et plus encore. Pour rassembler les meilleures ventes Amazon Prime Day sur la maison et la cuisine, elle a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas depuis trois mois.

Retrouvez la couverture approfondie de Select sur finances personnelles, technologie et outils, bien-être et plus encore, et suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac pour rester à jour.