15 km de confiture, pas de chambres d’hôtel : le cauchemar des glissements de terrain de l’Himachal pour 200 touristes

Un embouteillage d’au moins 15 km, aucune chambre d’hôtel disponible et aucune idée de la durée de l’attente — quelque 200 personnes, pour la plupart des touristes, vivent un cauchemar après avoir été bloquées à cause d’un blocage sur le route nationale reliant Mandi et Kullu dans l’Himachal Pradesh. La route a été rouverte après sept heures de travaux de restauration

L’autoroute est restée bloquée depuis hier soir à la suite d’inondations soudaines et de glissements de terrain déclenchés par de fortes pluies dans l’état des collines. Selon des responsables, des explosifs sont utilisés pour faire exploser de gros rochers bloquant la route. La route ne sera ouverte à la circulation qu’après sept à huit heures, ont indiqué les responsables, selon un rapport du PTI.

Les navetteurs, quant à eux, vivent une période difficile.

NDTV s’est entretenu avec Sohail Yousuf et Azaz Hasan, des touristes bloqués en raison du blocus routier massif. Les deux touristes de Delhi étaient en route pour l’aéroport de Bhuntar lorsqu’ils se sont retrouvés coincés dans le blocus. « Plusieurs glissements de terrain ont eu lieu entre Mandi et Sundarnagar. À 22 heures, la police nous a arrêtés et nous a demandé de rebrousser chemin. L’embouteillage ici fait au moins 15 km de long », a déclaré M. Hasan à NDTV lors d’une interaction vidéo.

« Aucun touriste ici n’était préparé à cela. Il y a des familles, des enfants. Certains ont réservé des bus entiers. Certains attendent à dhabas, personne n’a pu trouver de chambre d’hôtel. Ils s’inquiètent pour leurs enfants », a-t-il ajouté.

M. Hasan a déclaré que ces zones ont des projets énergétiques et des stations touristiques, mais qu’il n’y a pas de route alternative les reliant. « Une autoroute est fermée à partir de 17 heures hier, mais la route n’a pas encore été dégagée », a-t-il déclaré.

M. Yousuf a déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la reprise du trafic. « Nous ne savons pas si nous devons continuer ou reculer. Nous n’avons reçu aucune information préalable de la police sur cette situation », a-t-il déclaré.

M. Hasan a déclaré qu’il aurait dû y avoir un système en place pour informer les gens avant qu’ils ne s’approchent du blocus. « Nous sommes partis hier à midi et sommes arrivés ici vers 22 heures. Nous avons donc roulé pendant environ 5 heures après le glissement de terrain et nous n’avions aucune idée que cela avait conduit à ce barrage routier. Et nous sommes arrêtés ici. À ce moment-là, il y a déjà un Embouteillage de 6 km », a-t-il déclaré.

Adesh Katyayan, un autre touriste pris dans le mauvais temps de l’Himachal, était en route pour Kullu lorsqu’un glissement de terrain s’est produit devant eux et a bloqué la route. « Nous avons dû retourner à Mandi, nous y avons passé la nuit. Maintenant, nous sommes de nouveau en route pour Kullu », a-t-il déclaré. Il a dit qu’au moins 500 voitures étaient bloquées sur l’itinéraire qu’il a emprunté et que beaucoup de gens ont passé la nuit sur la route.

Dans un développement qui inquiétera davantage les touristes et leurs familles, le bureau météorologique local a émis une alerte pour plus de pluie et d’orages dans l’Himachal au cours des deux prochains jours.