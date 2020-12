Conçu pour détendre votre esprit et équilibrer vos émotions, Sivana’s Pack Tranquillité d’esprit éveillera un sentiment de paix dans tous les aspects de votre vie. Le kit comprend un cône d’encens Kamini blanc sauge, un bandeau Deity Mantra en indigo, un Pocket Baby Ganesh trop mignon; mini bracelets d’améthyste et de pierres précieuses d’Amazonite; et un ensemble de trois pierres de poche: améthyste, sodalite et quartz clair.