15 jouets STEM que vos enfants Smarty-Pants vont adorer

Comme beaucoup de parents, nous sommes toujours à la recherche de cadeaux qui peuvent garder les enfants engagés, améliorer la créativité et — chut, ne leur dis pas – les amener à apprendre quelque chose. Les jouets STEM sont un excellent moyen d’amener vos enfants à coder, à construire et à en apprendre davantage sur le monde réel, tout en s’amusant. Ajouter une touche éducative à la récréation ne signifie pas qu’elle doit être ennuyeuse.

Découvrez certaines de nos idées de cadeaux de jouets préférées qui s’inscrivent parfaitement dans cet espace STEM – c’est-à-dire la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. D’une usine de robots cool à des blocs de construction magnétiques et même un stylo en chocolat pour les chefs en herbe, voici nos suggestions pour les meilleurs jouets STEM à offrir à vos enfants. Ces jouets et activités éducatifs pratiques permettront aux jeunes enfants de construire, de mélanger et d’explorer pour aider à allumer une étincelle à l’intérieur. Nous ne vous reprocherons pas de vouloir jouer avec eux vous-même.

Amazone Les enfants qui aiment les bonbons (et qui n’aime pas ?) apprécieront ce kit Gummy Candy Lab. Non seulement ils apprendront différents concepts de chimie, mais ils pourront grignoter de délicieuses friandises au cours du processus. Le kit est livré avec tout ce dont ils auront besoin pour la fabrication de bonbons, y compris un moule en plastique, du carraghénane (une gélatine naturelle), des arômes de cerise et de citron et des sacs de rangement. Peut-être que si vous êtes vraiment gentil, ils partageront.

Amazone Ce kit K’nex amusant et stimulant occupera les ingénieurs en herbe pendant des heures. La meilleure partie? Le résultat final est une grande roue motorisée massive de 3 pieds de haut qui offrira encore plus d’heures de divertissement sans fin. Ce kit est recommandé pour les 9 ans et plus, mais gardez à l’esprit que les enfants les plus jeunes auront probablement besoin de la supervision d’un adulte pour les aider avec les pièces les plus complexes.

Aperçus éducatifs Si vous cherchez des jouets de codage, Artie enseigne le codage ligne par ligne… en traçant des lignes sur du papier. Les enfants programment ce copain bot expressif pour griffonner des motifs avec trois marqueurs de couleur chargés dans son dos. Il contient des didacticiels intégrés et un guide facile à suivre pour que les enfants puissent se lancer immédiatement après le déballage – et voir quelque chose se produire sur papier donne une gratification immédiate. Il enseigne cinq langages de codage : Blockly, Snap !, JavaScript, Python et C++. Artie peut également détecter les couleurs et suivre les lignes, être télécommandé et il dispose d’un “capteur de falaise” pour éviter de tomber des tables.

Amazone Les kits de National Geographic sont un excellent moyen de passionner les enfants pour la science. Même si votre enfant n’est pas totalement passionné de géologie, il sera impressionné par ces géodes scintillantes. Les enfants peuvent ouvrir chaque géode pour voir les cristaux à l’intérieur. Le kit est également livré avec un guide d’apprentissage, donc une fois que vous avez ouvert les géodes, vous pouvez en apprendre davantage sur les différentes variations de cristaux. Et qui n’aime pas casser des choses avec un marteau ?

Aperçus éducatifs Circuit Explorer est un peu comme Lego, mais ce jouet de compétences STEM enseigne les bases mêmes du fonctionnement d’un circuit en programmation. Les enfants apprennent qu’ils doivent connecter les lignes sur le côté pour compléter un circuit et faire en sorte que les choses s’allument ou bougent. Choisissez parmi trois ensembles différents avec des fusées, des rovers martiens et des stations spatiales ou mélangez et assortissez des pièces pour inventer votre propre machine monstre. Ils peuvent même se connecter avec des briques Lego.

Lego Il y a tout un monde de Lego pour l’éducation, et vous ne le trouverez pas dans l’allée des jouets. Le système d’apprentissage Lego propose des kits contenant des centaines de briques et des instructions pour guider les élèves tout au long de plusieurs leçons – chaque kit étant destiné à différents âges d’enfants. Ces kits pédagogiques sont conçus pour la salle de classe, mais n’importe qui peut acheter ces jouets éducatifs directement auprès de Lego pour un apprentissage pratique à la maison. (Et il existe également des guides pédagogiques pour aider les parents.) Notre préféré est le kit d’apprentissage Spike Essential pour les élèves de la 1re à la 5e année, qui comprend quelques pièces techniques comme une matrice lumineuse, un capteur de couleur et un moteur. Les enfants utilisent également une application pour programmer leurs créations. Avec 449 briques et 40 leçons, le kit enseigne la pensée informatique, l’ingénierie de conception, la physique et les mathématiques, le tout raconté à travers une histoire de personnages mignons Lego. Si vous voulez quelque chose de moins cher sans les parties techniques et de programmation, mais que vous voulez quand même garder les cours de physique et de mathématiques, consultez le Kit BricQ Motion Essential pour 120 $.

Tamise et Cosmos Thames & Kosmos fabrique certains des meilleurs jouets d’ingénierie à construire soi-même et ils sont souvent difficiles à trouver. (Nous te regardons, Machine à griffes de bonbons et Méga Main Cyborg.) Mais voici un joyau amusant que nous voyons encore largement disponible : ce tubeman gonflable, farfelu et ondulant, a un souffleur qui permet aux enfants de faire des expériences avec la pression de l’air, le débit d’air et l’aérodynamique. Basket aérien. Canon à air. Homme du tube à air. Bon pour les 8 ans et plus, et nous insistons sur le “haut” parce que vous le voulez évidemment pour votre bureau. (Pas de jugement ici.)

Tamise et Cosmos Faire votre propre robot n’a pas besoin de compétences en programmation. Il s’agit de la Kids First Robot Factory de Thames & Kosmos, idéale pour initier les enfants aux concepts d’ingénierie de base. Le manuel est un livre d’histoires illustré qui guide les jeunes dans la construction de huit différents robots motorisés alimentés par batterie. Avec ce jouet de construction, les enfants peuvent également créer leurs propres engins et, au fil de l’histoire, ils apprennent pourquoi chaque robot se déplace à sa manière.

3Doodler Voici une version différente du robot DIY. Les enfants peuvent construire tout ce que leurs jeunes esprits peuvent imaginer en plastique avec ce stylo d’impression 3D. Le 3Doodler Start Plus est mince et léger, ce qui le rend plus facile à tenir pour les petites mains. Avec une charge de 30 minutes, ce stylo fait fondre des bâtons de plastique pour que les enfants puissent les dessiner dans n’importe quelle forme, mais la buse et le plastique fondu ne sont pas chauds, donc ils ne brûlent pas les petites mains. (Et je l’ai testé; vous pouvez mettre la pointe sur votre peau et dessiner sur votre doigt. Je n’avais aucun souci à le donner à mes enfants.) Dessinez directement sur du papier ou une table et la création en plastique apparaît tout de suite. Il est livré avec 72 brins de filaments et un guide d’activités avec 10 nouveaux projets. Pour élever l’apprentissage d’un cran, il y a un Ensemble d’accessoires de tige Edu à 9 $ avec plus d’activités.

Amazone Vous voulez quelque chose de plus savoureux ? Dessinez-le dans la cuisine avec du chocolat avec le stylo à chocolat de Skyrocket. Un plateau chauffant garde le chocolat gluant pendant que votre stylo à piles aspire les sucreries dans la cartouche. Dessinez, mangez, répétez. Ce stylo amusant est disponible en différentes couleurs, et les petites mains auront du mal à remplir les moules. Vous pouvez également dessiner la forme que vous voulez sur du papier ciré et il refroidira en 10 minutes. Bien sûr, cette activité est plus un art créatif, mais il y a des leçons de chimie que vous pouvez enseigner avec des confiseries rafraîchissantes. Et cela fait de la science des desserts !

KiwiCo Il existe des moyens simples de rendre les enfants rusés même si vous n’êtes pas du genre rusé. Je suis abonné aux KiwiCo Crates, qui sont des activités d’apprentissage pratiques dans une boîte. Emballés avec quelques leçons de science et d’ingénierie, ils arrivent par la poste et s’adressent à différents groupes d’âge. Je suis un abonné de longue date pour mes enfants, et j’aime la qualité des articles. Mais ce n’est pas seulement pour les petits tikes ; il y a des boîtes pour toutes sortes d’âges – même des boîtes d’ingénierie pour adultes. Les abonnements commencent à 18,50 $ par mois, mais vous pouvez également magasiner dans la boutique KiwiCo ou acheter des articles individuellement.

Cible Si vous êtes coincé à essayer de trouver des idées d’activités sans écran, eh bien, regardez simplement l’écran de la vieille école. Lite Brite est de retour. La machine s’est un peu amincie mais elle a toujours les chevilles que vous aimiez percer dans des trous. Toute cette pensée créative et ce pixel art pourraient bien inspirer le programmeur de jeux de demain.

Amazone Ce robot mignon pour les 6 ans et plus enseigne la programmation de base, relève divers défis et est sans écran, sans téléphone ni tablette. Botley peut détecter des objets et se déplacer autour d’eux, suivre des commandes en boucle, parcourir des parcours d’obstacles et suivre une ligne noire conçue par votre enfant. Et avec un ensemble d’activités de 77 pièces inclus, il y a de quoi occuper les enfants.

Jouets Blockaroo Même les tout-petits de votre vie dès l’âge de 18 mois peuvent apprendre les STEM avec ces constructeurs en mousse magnétique. Les blocs souples se connectent sans effort et pivotent pour que vous puissiez construire des créatures avec une tête, des ailes, des coudes et d’autres parties du corps. Et ne vous inquiétez pas que les blocs se salissent car ils vont au lave-vaisselle et au bain. Mon fils de 2 ans ne s’en lasse pas au bout d’un an, et mon fils de 5 ans joue encore avec pour inventer toutes sortes de véhicules et de créatures. C’est toujours une victoire d’obtenir un jouet qui a une bonne durée de vie, et vous pouvez étendre ce jouet éducatif avec plusieurs boîtes.

Magformers Je suis fan de ce jouet d’entraînement cérébral géométrique. Il y a beaucoup de spins sur la tendance des blocs de construction magnétiques, mais j’ai personnellement aimé Magformers dans la façon dont il est conçu et les options disponibles pour différents types de coffrets, de sorte qu’il peut s’étendre facilement pour différentes tranches d’âge. Mon conseil : Procurez-vous un kit de démarrage à roulettes pour que les enfants puissent accélérer leurs créations. Certains modèles peuvent même être contrôlés par télécommande.