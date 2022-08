15 jeux auxquels vous ne pouvez plus jouer sur Apple Arcade

Arcade aux pommes, le service de jeu mobile d’Apple à 5 $ par mois, a ajouté le mois dernier une section Leaving Arcade Soon sur sa page App Store. La catégorie comprenait 15 titres – énumérés ci-dessous – qui ont depuis été supprimés du service d’abonnement. Depuis le 1er août, la section Leaving Arcade Soon n’est pas présente sur la page d’Apple Arcade, mais si une autre série de jeux doit être coupée, nous pourrions la voir revenir.

D’après Apple page d’assistance, si vous avez téléchargé l’un des jeux avant qu’il ne quitte Arcade, vous pouvez y jouer pendant au moins deux semaines par la suite. Passé ce délai, si vous essayez de lancer le jeu téléchargé, vous recevrez un message Plus disponible.

Apple Arcade a déjà supprimé des jeux de son service, mais la nouvelle catégorie suggère que le service pourrait commencer à faire tourner son contenu de manière plus cohérente. On ne sait pas pourquoi ces jeux spécifiques ont été supprimés.

Si vous n’avez pas eu la chance de jouer aux titres sur Apple Arcade, ne vous inquiétez pas : la plupart d’entre eux sont disponibles sur d’autres plateformes. Les développeurs peuvent également ajouter les anciens jeux Arcade à l’App Store général, mais les titres peuvent ne plus être exempts de publicités ou d’achats intégrés. Vous pourrez peut-être également importer votre progression depuis la version Arcade de l’application.

Voici les jeux qui ne sont plus disponibles sur Apple Arcade et où vous pouvez les trouver maintenant :

