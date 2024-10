15 gagnants époustouflants et mystérieux des Small World Photo Awards

Finaliste, Deux puces d’eau avec embryons (à gauche) et œufs (à droite), Suwalki, Podlaskie, Pologne Marek Miś – Concours photo Nikon Small World 2024

Certains semblent effrayants ou étranges, d’autres tout simplement époustouflants. Mais ils surprennent toujours par leur beauté et leur talent artistique, et cette année, les gagnants du 50e concours annuel de photomicrographie Nikon Small World ne font pas exception.

Œufs de poulpe, yeux d’araignée, cellules cérébrales de souris, fuites d’eau avec embryons et moisissures visqueuses font partie des images primées qui sont sous le feu des projecteurs d’un monde caché à l’œil nu.

Le concours a évolué depuis son lancement en 1974 au rythme des progrès de la technologie de l’imagerie et continue de mettre en valeur l’intersection de la science et de l’art alors qu’il célèbre son anniversaire d’or.

Forbes20 gagnants du concours de photographie Nikon Small World

Présentant les merveilles du monde microscopique au grand public, les photos en compétition mettent en valeur la beauté et la complexité de la vie et des objets observés au microscope optique, captivant à la fois les scientifiques, les artistes et les passionnés.

Les images gagnantes de cette année ont été choisies parmi des milliers de candidatures provenant de 80 pays et d’un large éventail de disciplines scientifiques. Le grand gagnant a remporté un prix de 3 000 $

L’image révolutionnaire de cellules tumorales cérébrales de souris (ci-dessous) réalisée par le Dr Bruno Cisterna, avec l’aide du Dr Eric Vitriol, du Medical College of Georgia de l’Université Augusta, a remporté le premier prix. La photo révèle comment des perturbations dans le cytosquelette cellulaire – la structure structurelle et les « autoroutes » appelées microtubules – peuvent conduire à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique (connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig).

ForbesDe belles photos panoramiques : 24 gagnants des Epson International Pano Awards

Toutes les images des 10 meilleurs gagnants, mentions honorables et images de distinction sont à retrouver ici.

1ère place, Medical College of Georgia, Département de neurosciences et de médecine régénérative de l’Université d’Augusta, Augusta, Géorgie, États-Unis Bruno Cisterna & Eric Vitriol – Concours photo Nikon Small World 2024

La photo affiche différencié souris cerveau cellules tumorales et les noyaux.

3e place, Kandid Kush Port Townsend, Washington, États-Unis Chris Romaine – Concours photo Nikon Small World 2024

Ci-dessus, la vue rapprochée d’un feuille d’une plante de cannabis. Les glandes bulbeuses sont des trichomes. Les bulles à l’intérieur sont des vésicules cannabinoïdes.

6ème place, Université d’Helsinki Helsinki, Uudenmaan lääni, Finlande Henri Koskinen – Concours photo Nikon Small World 2024

Considérer moisissure visqueuse cela pourrait être confondu avec une antenne parabolique de fortune.

7ème place, Maria Enzersdorf, Autriche Gerhard Vlcek – Concours photo Nikon Small World 2024

Il s’agit d’une magnifique coupe transversale d’une feuille d’herbe de plage européenne.

Mention honorable, Hounslow, Middlesex, Royaume-Uni. Christopher Algar – Concours photo Nikon Small World 2024

Comme un vaisseau spatial effrayant, une crevette de saumure semble flotter dans l’espace.

Mention honorable, Glendale, Arizona, États-Unis Bruce Douglas Taubert – Concours photo Nikon Small World 2024

On pourrait pardonner à un spectateur de confondre les ocelles situés entre les yeux composés d’une veste jaune avec un dessin animé représentant le visage d’un chat.

5e place, Département de neurobiologie et de comportement de l’Université Columbia, New York, États-Unis Thomas Barlow et Connor Gibbons – Concours photo Nikon Small World 2024

Il est difficile d’imaginer les futurs corps qui émergeront d’une grappe d’œufs de poulpe.

Image de distinction, Département de zoologie de l’Université de Tanta, Faculté des sciences, Tanta, Égypte Shérif Abdallah Ahmed – Concours photo Nikon Small World 2024

Cette partie antérieure d’un charançon du palmier semble avoir enfilé une paire de gants de boxe et s’être échauffée pour le combat.

Finaliste, Bedlno, Świętokrzyskie, Pologne Paweł Blachowicz – Concours photo Nikon Small World 2024

Ce ne sont pas des webcams ; ce sont plutôt les yeux d’un crabe vert araignée.

Mention honorable, Feltwell, Norfolk, Royaume-Uni. David Maitland – Concours photo Nikon Small World 2024

Cette section transversale de la tige de fougère fougère pourrait être l’impression d’un dessinateur d’une tige parlante de fougère fougère.

Finaliste, San Anselmo, Californie, États-Unis Alison Pollack – Concours photo Nikon Small World 2024

Cet insecte œuf a été envahi et « parasité » par une guêpe.

Mention honorable, Centre universitaire national australien de microscopie avancée, Canberra, Australie Angus Rae – Concours photo Nikon Small World 2024

Ce n’est pas la petite coccinelle à deux points qu’on a l’habitude de voir se poser sur un doigt mais, en fait, c’est l’autofluorescence de son visage.

Image de distinction, École des sciences de la vie de l’Université de Nottingham, microscopie à super résolution, Nottingham, Nottinghamshire, Royaume-Uni Robert Markus – Concours photo Nikon Small World 2024

Il s’agit d’une image en coupe transversale d’un pissenlit stigmate courbé recouvert de pollen.

Image de distinction, Laboratoire biologique MDI Murawala Lab Bar Harbor, Maine, États-Unis Marko Pende – Concours photo Nikon Small World 2024

Enfin, une autre coccinelle, celle-ci déployant ses ailes dans toute sa splendeur tricolore (si l’on compte ses yeux).

PLUS DE FORBES

ForbesLes 5 marchés de Noël les plus romantiques, selon les meilleures destinations européennesForbesLes animaux sauvages les plus drôles en photos : 20 finalistes des Comedy Wildlife Photography AwardsForbesPicasso, Matisse, Klee, Giacometti : une exposition d’art à succès à Paris