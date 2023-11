15 fruits qui aident à perdre du poids

Parce que les fruits sont sucrés et contiennent du sucre naturel, de nombreuses personnes pensent qu’ils sont associés à la prise de poids. Cependant, les recherches montrent systématiquement que la consommation de fruits favorise une gestion saine du poids.





Plusieurs études publiées ont montré que l’augmentation de la consommation quotidienne de fruits entiers est inversement liée à la prise de poids, ce qui signifie que plus on consomme de fruits, moins on prend de kilos. Des recherches ont également montré que la consommation de fruits entiers réduit le risque de prise de poids à long terme chez les adultes en réduisant l’apport calorique total.





Les chercheurs pensent que les effets protecteurs des fruits pourraient être en partie dus aux antioxydants et aux nutriments anti-inflammatoires, à la manière dont la consommation de fruits modifie le microbiome intestinal et à la capacité des fruits à augmenter la satiété. Parce que les fruits entiers nécessitent d’être mâchés et fournissent des fibres et de l’eau, ils se vident plus lentement de l’estomac, ce qui augmente la satiété et retarde le retour de la faim. De plus, manger des fruits à la place d’une collation ou d’un dessert plus calorique réduit l’apport calorique total.





Certains nutriments contenus dans les fruits, notamment les vitamines A, E et C, sont associés à une réduction de la prise de graisse et à une diminution de la graisse abdominale. Les antioxydants présents dans les fruits, appelés polyphénols, sont également liés à une réduction du gain de graisse.





Enfin, il a été démontré que les fibres et les antioxydants contenus dans les fruits modifient la composition des microbes dans l’intestin de manière à protéger contre l’obésité.





Si la consommation de fruits entiers est généralement bénéfique pour une gestion saine du poids, certains fruits se démarquent. Voici 15 fruits qui fournissent des nutriments clés associés à la régulation du poids ou qui ont été étudiés directement pour leur capacité à aider à gérer le poids ou la graisse corporelle.







Les pommes sont riches en polyphénols, antioxydants anti-inflammatoires. Ils sont également riches en fibres de remplissage. Une pomme moyenne avec peau fournit plus de 4 grammes (g) de fibres, soit 14 % de la valeur quotidienne.





Une étude de Penn State a révélé que lorsque les adultes mangeaient une pomme coupée fournissant 128 calories 15 minutes avant le déjeuner, ils consommaient environ 190 calories de moins au déjeuner. L’effet ne s’est pas vérifié pour le même nombre de calories de compote de pommes ou de jus de pomme. Les scientifiques affirment que cela est probablement dû au fait que les fruits solides affectent davantage la satiété que les fruits en purée ou en jus.







Bien que l’avocat soit classé comme un bon gras sur le plan nutritionnel, il fait partie de la famille des fruits. Et malgré ses niveaux de graisses et de calories plus élevés que les autres fruits, l’avocat est un excellent choix pour la gestion du poids.





Dans une étude de 2021, 105 adultes en surpoids ou obèses ont été répartis au hasard pour recevoir un repas quotidien avec un avocat entier ou un repas témoin avec un niveau calorique similaire et des ingrédients sans avocat pendant 12 semaines. Le but de l’étude n’était pas la perte de poids, mais les chercheurs ont découvert que les femmes participantes au groupe avocat (mais pas les hommes) présentaient une réduction de la graisse viscérale (graisse interne du ventre). Les femmes ont également constaté une diminution du rapport entre la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée, celle située juste sous la peau. Ce changement indique une redistribution des graisses loin des organes, associée à une réduction des risques pour la santé.





Une autre étude a évalué la satiété chez 26 adultes en bonne santé en surpoids qui consommaient un petit-déjeuner standardisé suivi de déjeuners avec ou sans avocat. Les chercheurs ont découvert que l’ajout d’un demi-avocat (inclus ou ajouté aux déjeuners) augmentait les taux de satisfaction de 23 à 26 % et entraînait une diminution de 28 à 40 % du désir de manger pendant les cinq heures suivantes par rapport aux repas sans avocat. , ce qui indique le rôle de l’avocat dans la gestion saine du poids.







Les myrtilles font partie des fruits les moins caloriques, avec environ 85 calories par tasse. C’est également l’un des fruits les plus riches en antioxydants et des recherches montrent que la consommation quotidienne de 150 g de myrtilles (environ une tasse) réduit le risque de maladie cardiaque jusqu’à 15 %.





En ce qui concerne la gestion du poids, une étude qui a évalué la consommation de 16 fruits courants chez plus de 133 000 hommes et femmes a révélé que ceux qui consommaient le plus de myrtilles connaissaient la prise de poids la plus faible sur une période de 24 ans.





Les antioxydants anthocyaniques présents dans les myrtilles soutiennent également la gestion du poids. Des apports plus élevés en anthocyanes ont été associés à une masse grasse inférieure de 3 à 9 % et à une diminution de la graisse de la section médiane chez les jumelles en bonne santé. En d’autres termes, le jumeau ayant consommé le plus de myrtilles avait un pourcentage de graisse corporelle inférieur à celui du jumeau qui mangeait moins de myrtilles.







Les cerises fournissent de la vitamine C, des fibres et des antioxydants anti-inflammatoires, mais leur rôle dans la gestion du poids peut être lié à leur potentiel à favoriser un sommeil sain.





Des recherches ont montré que les personnes qui dorment régulièrement moins de sept heures par nuit étaient plus susceptibles d’avoir un IMC (indice de masse corporelle) moyen plus élevé et de développer une obésité que celles qui dormaient davantage.





Il a été démontré que la consommation de cerises douces et acidulées améliore la qualité et la quantité du sommeil. Les effets ont été observés dans les trois jours suivant la consommation de 25 cerises douces par jour, une portion qui apporte 110 calories et près de 4 g de fibres.







Vous pouvez considérer les dattes comme un fruit décadent, mais elles ne devraient pas être interdites pour perdre du poids. Dans une étude de 2020, 100 hommes et femmes atteints de diabète de type 2 ont été assignés au hasard à ne pas manger de dattes ou à en ajouter trois par jour. Au cours de l’étude de 16 semaines, les consommateurs de dattes n’ont pas pris de poids et ont constaté une réduction du cholestérol total et du « mauvais » cholestérol LDL. De plus, les niveaux d’HbA1c, une mesure du contrôle de la glycémie au cours des deux à trois mois précédents, n’ont pas changé, et le groupe de date a signalé des améliorations de sa santé mentale et des mesures de sa qualité de vie globale.





En raison de leur douceur naturelle, les dattes constituent un excellent substitut au sucre ajouté dans les smoothies, les flocons d’avoine et les friandises sucrées. Une datte dénoyautée farcie de beurre de noix et trempée dans du chocolat noir fondu est une alternative nutritive aux bonbons ou au dessert. Chaque datte Medjool dénoyautée fournit 66,5 calories et 18 g de glucides, dont 16 g de sucre et la majeure partie du reste sous forme de fibres.







Les pamplemousses sont riches en vitamine C et en eau et faibles en calories et en sucre. La moitié d’un pamplemousse rose ou rouge apporte environ 52 calories, 8,5 g de sucre et 2 g de fibres.





Comme les pommes, la consommation de pamplemousse avant les repas a été associée à une perte de poids dans des recherches publiées. En outre, une analyse de données sur cinq ans a révélé que les consommateurs réguliers de pamplemousse avaient des apports plus élevés en vitamine C, en magnésium, en potassium et en fibres alimentaires. Chez les femmes, la consommation de pamplemousse était également associée à des taux plus élevés de « bon » cholestérol HDL, à des taux réduits de triglycérides (graisses sanguines) et de protéine C-réactive (un marqueur de l’inflammation), ainsi qu’à un poids corporel et un tour de taille inférieurs.







Les kiwis ont été décrits comme étant sucrés et piquants avec des saveurs qui ressemblent à celles des fruits tropicaux et des baies. Un kiwi apporte environ 50 calories et moins de 7 g de sucre. Comme les cerises, il a été démontré que les kiwis favorisent un sommeil sain, notamment un endormissement plus rapide et un sommeil plus long.





Ils peuvent également soutenir directement la gestion du poids. Dans une étude de 2020, des chercheurs ont demandé à 22 jeunes adultes en surpoids et obèses de consommer deux kiwis dorés chaque jour pendant six semaines. À la fin de l’étude, les mangeurs de kiwi présentaient une diminution significative des marqueurs inflammatoires, de la tension artérielle et de la graisse corporelle.







Le citron riche en vitamine C est faible en calories et en sucre. Un citron entier fournit moins de 20 calories et moins de 2 g de sucre, soit 38 % de l’apport quotidien en vitamine C. Bien que la chair des citrons puisse être consommée, la plupart des gens incorporent le jus des citrons dans l’eau, le thé, les vinaigrettes et les sauces.





Une étude plus ancienne de 2010 a examiné l’impact du jus de citron sur la régulation du poids chez 100 femmes obèses en Inde. Après deux mois, ceux qui ont pris un supplément de jus de citron ont présenté des réductions statistiquement significatives du poids et de l’IMC, des mesures du milieu des bras, de la taille et des hanches, ainsi que du rapport taille/hanches.





Sachez simplement qu’il a été démontré que le jus de citron érode l’émail des dents, alors parlez-en à votre dentiste avant de l’introduire régulièrement.







Les mangues sucrées et juteuses peuvent sembler indulgentes, mais elles présentent des avantages de perte de poids étayés par des recherches pour les hommes et des avantages nutritionnels globaux. Une analyse de données sur sept ans publiée en 2022 a révélé que chez les adultes, les scores d’IMC, le poids corporel et les mesures de taille étaient significativement inférieurs chez les hommes mangeurs de mangues par rapport aux non-consommateurs de mangues. De plus, les mangeurs de mangues avaient des apports quotidiens significativement plus élevés en fibres, magnésium, potassium, folate, vitamines A, C et E, et des apports significativement inférieurs en sucre ajouté et en cholestérol, par rapport aux non-consommateurs. Cela dit, il s’agissait d’une étude observationnelle, il y a donc certaines limites à cette étude, comme le fait que le patient déclare lui-même la quantité de mangue qu’il a mangée.





Une tasse de mangue fournit environ 100 calories et 25 g de glucides, dont près de 23 g sont des sucres naturels.







Les oranges symbolisent la vitamine C, un nutriment qui soutient la fonction immunitaire ainsi que la production de collagène, la santé des os et de la peau.





Il a également été démontré que la vitamine C améliore la combustion des graisses. Une étude plus ancienne de 2005 a révélé que les personnes ayant un statut adéquat en vitamine C brûlaient 30 % de graisse en plus lors d’un exercice modéré par rapport à celles ayant un faible taux de vitamine C dans le sang.





Des recherches récentes suggèrent également que les personnes en surpoids ou obèses pourraient avoir besoin de consommer davantage de vitamine C pour atteindre un statut adéquat et qu’un mauvais statut est lié à un risque accru de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques.





Une orange fournit 77 calories et 86,5 mg de vitamine C, soit 96 % de la valeur quotidienne de ce nutriment clé.







Il a été démontré que les composés naturels contenus dans les poires réduisent le taux de sucre dans le sang, freinent l’inflammation et favorisent la santé pulmonaire et cardiaque. Ils constituent également un bon choix pour la gestion du poids.





Une étude a porté sur 40 hommes et femmes âgés de 45 à 65 ans atteints du syndrome métabolique, assignés au hasard à recevoir quotidiennement soit deux poires fraîches de taille moyenne, soit une boisson témoin calorique pendant 12 semaines. Mesures de la taille et de la taille aux hanches…