15 fois où des acteurs ont joué des rôles de rêve

En 2014, il a déclaré GQ« [Gambit is] « Le seul super-héros que j’ai vraiment suivi. Il était le plus réel pour moi : il fumait, buvait, aimait les femmes, volait. Il avait juste l’air cool à mes yeux. Je l’ai toujours aimé. Et évidemment, il est cajun. »

Il a d’abord été considéré pour le rôle de X-Men : L’Affrontement final, mais Gambit a ensuite été retiré du film.

Puis, en 2009, Gambit a été ajouté àou X-Men Origines : Wolverinemais Channing n’était pas disponible en raison d’un conflit d’horaire. Le rôle a donc été confié à Taylor Kitsch.

Alors, Channing a commencé à chercher à faire un film solo sur Gambit. Il a dit GQ« Nous en parlons. Je m’y mets de manière proactive. Et je me sens mal parce que j’aime vraiment Taylor Kitsch en tant qu’acteur et ce qu’il a fait avec le rôle, mais vous savez, vous avez des choses que vous aimeriez vraiment faire et voir. »

Son rêve semblait plus proche que jamais lorsque la 20th Century Fox tapé lui et Reid Carolin, son partenaire de production, pour un film Gambit. Cependant, leur production a passé quatre ans en enfer de développement. Malheureusement pour Channing, le projet est mort lorsque le studio a fusionné avec Disney en 2019.

En 2022, il a déclaré Variété« Une fois Gambit « Je suis parti, j’étais tellement traumatisé. J’ai éteint ma machine Marvel. Je n’ai pu voir aucun des films. J’adorais ce personnage. C’était juste trop triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à l’incarner. »