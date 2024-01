15 facteurs de risque de démence à début précoce

Une nouvelle recherche révèle 15 facteurs de risque de démence précoce.

Les résultats de l’étude remettent en question l’idée selon laquelle la génétique serait la seule cause de cette maladie.

Les experts expliquent comment cela peut s’appliquer à votre risque de démence précoce.

Avec les taux de démence en hausse Partout au pays, trouver des moyens de réduire vos risques semble plus important que jamais. Mais qu’est-ce qui cause le déclin de la santé du cerveau ? Une nouvelle recherche a révélé 15 facteurs de risque d’apparition précoce démence cela peut avoir un impact sur la façon dont les experts abordent les méthodes de prévention de la maladie.

Une étude publiée dans JAMA Neurologie a suivi plus de 350 000 participants à travers le Royaume-Uni depuis la UK Biobank. Les participants étaient âgés de moins de 65 ans et n’avaient pas reçu de diagnostic de démence lors de l’évaluation initiale. Les chercheurs ont évalué les participants pour un éventail de facteurs de risque allant des prédispositions génétiques au mode de vie et aux influences environnementales.

Certains des facteurs de risque associés à un risque plus élevé de démence à début précoce nommés dans l’étude comprennent :

Ces résultats remettent en question l’idée selon laquelle la génétique est la seule cause d’un diagnostic de démence chez les jeunes et pourraient contribuer aux futures stratégies de prévention.

La démence à début précoce survient avant l’âge de 65 ans, et la démence à début tardif survient après, selon Dale Bredesen, MD chercheur en neurosciences et titulaire d’une chaire unique en neurologie au Pacific Neuroscience Institute.

La démence à début précoce est relativement rare par rapport à un diagnostic plus tard dans la vie. Cependant, les cas de démence à début précoce surviennent à un taux plus élevé que jamais observé auparavant, explique Patrick Porter, Ph.D., expert en neurosciences et fondateur de CerveauTap . « Cette forme de démence peut être particulièrement problématique car elle touche les individus au cours de leurs années de travail les plus actives et peut avoir des conséquences émotionnelles, sociales et financières importantes », ajoute Porter.

Selon Porter, les principaux facteurs de risque de démence en général comprennent :

Âge

Facteurs génétiques

Facteurs liés au mode de vie, notamment le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique

Conditions médicales telles que maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, dépression et traumatismes crâniens

Éducation et engagement cognitif

« Le but de cette étude, étant donné que la démence est l’une des principales causes de décès au Royaume-Uni (comme aux États-Unis et ailleurs), est d’identifier et de traiter les facteurs de risque variables, explique le Dr Bredesen. « La plupart des cas identifiés dans cette étude sont en effet modifiables, et on peut donc espérer que l’incidence de la démence et, à terme, sa prévalence seront réduites grâce à cette étude. »

En ce qui concerne réduire votre risque de démence , Kavita Desai, pharmacie. D., spécialiste de la santé des femmes et fondatrice de recommande de réduire le stress quotidien, de réduire sa consommation d’alcool, de rester socialement engagé et de donner la priorité à la qualité du sommeil.

Il est essentiel de comprendre que même si l’adoption de certaines stratégies peut atténuer les risques, elles ne constituent pas une prévention absolue contre la démence, explique Porter. « Les différences individuelles, y compris les facteurs génétiques, jouent un rôle important dans la santé d’une personne et ne sont pas entièrement sous notre contrôle. Cependant, adopter des habitudes saines peut offrir un large éventail d’avantages pour la santé et le bien-être en général.