15 fabuleux cadeaux alimentaires à moins de 25 $ pour la Saint-Valentin

Tout le monde ne travaille pas avec le budget d’un Tiffany pour La Saint-Valentin. Même si vous l’êtes, il n’est pas nécessaire de laisser tomber toute cette pâte juste pour faire du 14 février une journée spéciale supplémentaire. En tant qu’amateur de bonne foi de tout ce qui est comestible, je suis toujours heureux de recevoir quelque chose que je peux grignoter, siroter ou cuisiner avec plutôt que plus de bric-à-brac qui prendra juste de la place (au cas où quelqu’un que je connais écoute).

Si vous êtes à la recherche de plats savoureux ou de boissons pour la Saint-Valentin, vous avez fait un choix judicieux et vous n’avez certainement pas besoin de dépenser une tonne d’argent pour le faire correctement. Il existe des montagnes de délicieux cadeaux qui conviennent à tous les budgets, et nous avons rassemblé quelques-uns de nos favoris.

Du vin en forme de rose et des bonbons de conversation impertinents aux condiments addictifs et aux truffes si bonnes que vous pourriez vous évanouir, ce sont les meilleurs cadeaux alimentaires de la Saint-Valentin à moins de 25 $.

Sucrefina Sugarfina a le marché presque acculé en ce qui concerne les adorables bonbons. En prime, ils ont tous bon goût et le confiseur propose des saveurs inhabituelles. Pour la Saint-Valentin, procurez-vous une boîte de ces charmants bonbons gélifiés au champagne. Le prix peut sembler élevé pour les bonbons, mais c’est parce qu’ils sont fabriqués avec du vrai champagne Dom Pérignon, aromatisé au Brut et au Rosé. Si les ours font trop peur, il y a aussi Lèvres Sugarfinaet Roses Rosées à envisager.

La Maison Du Chocolat Du chocolat à la Saint-Valentin ? Innovant, je sais. Mais si vous allez le donner, donnez les bonnes choses. J’aime les truffes crémeuses et La Maison Du Chocolat prend le métier très au sérieux. Ces truffes faites à la main ne sont pas trop sucrées, ce que je préfère, mais denses avec une riche saveur de chocolat. Un pack de deux coûte 10 $ ou vous pouvez sauter pour une boîte de 13 pièces pour 45 $.

Boutique d’épices d’Oaktown Abandonnez le paquet d’assaisonnement pour tacos Ortega et utilisez plutôt les délicieuses épices d’inspiration mexicaine d’Oaktown. Ce pack de deux comprend une bouteille de Chili Limón et de Rojito Yucatán, qui associe graines de rocou, agrumes, oignon, ail et clou de girofle.

Amazone Si les bonbons cœurs convo normaux semblent un peu apprivoisés et un peu ennuyeux, essayez une boîte de la version adulte pour obtenir quelques fous rires – et peut-être plus. Je suis bien trop digne pour énumérer ces dictons impertinents à haute voix, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas commandé quelques boîtes. Vous recevez des alertes de prix pour Risque Conversation Hearts

Lave Ce sel épicé aux agrumes est excellent sur le bord d’une margarita, mais il égayera également le poulet et le poisson. Associez-le à une bouteille spéciale de tequila et offrez à votre Valentin le cocktail classique.

Côtes de Roses Le rosé est déjà une victoire facile pour la Saint-Valentin, mais ce Côte des Roses avec un fond de bouteille en forme de rose va encore plus loin. Le vin lui-même est du Languedoc dans le sud de la France avec “des notes de framboise et de pivoine”. Cerise sur le gâteau, le flacon prend l’apparence d’une rose. Faufilez-en une à l’envers nichée dans une douzaine de roses pour une présentation des plus charmantes.

Amazone Cette friandise sucrée-salée est également une façon effrontée de leur faire savoir que vous pensez qu’ils sont les meilleurs. Ils peuvent arroser ce miel sur tout, du poulet frit au gâteau, mais s’ils sont plutôt épicés, il y a aussi un Bees Knees miel chaud aux piments habanero. Vous recevez des alertes de prix pour Bushwick Kitchen Bee’s Knees miel salé

Etsy Les jardins intelligents peuvent obtenir des résultats plus rapides, mais en termes de style, ils n’ont rien sur cette petite jardinière d’intérieur japonaise. Cultivez de la menthe fraîche, du basilic ou de la sauge sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et ne vous en privez jamais.

Loge Si votre Valentin aime les steaks ou les hamburgers occasionnels mais n’a pas encore puisé dans les merveilles de la fonte, c’est l’occasion idéale de modifier à jamais le cours de sa cuisine. La fonte est le matériau de cuisson d’intérieur optimal pour la plupart des viandes, car elle devient extrêmement chaude et retient la chaleur pour des marques de brûlure dignes d’une couverture de magazine.

Voler par Jing Ce n’est pas la première fois que je chante les louanges du puissant chili croustillant, et ce ne sera pas la dernière. Il est difficile de garder longtemps ce pot de condiments légèrement épicés, légèrement sucrés et légèrement grillés, alors vous voudrez peut-être en mettre quelques-uns pendant que vous y êtes.

Amazone Pour l’amateur de thé dans votre vie qui apprécie également le minimalisme, cette tasse en céramique est livrée avec un couvercle et un infuseur en métal à portion individuelle, afin qu’ils puissent infuser dans la même tasse qu’ils boivent. Il est disponible en plusieurs couleurs unies ainsi qu’en motifs, pour s’adapter à tous les styles. Et la conception à double paroi garde leur thé chaud et leurs mains confortablement au chaud (pas de brûlure). Vous recevez des alertes de prix pour Tea Forté Kati système d’infusion de thé en vrac à une tasse

Amazone Pour les goûts salés, un ensemble de beaux couteaux à fromage est un cadeau gagnant, surtout si vous incluez un morceau ou deux de fromage décent et une bouteille de vin (que vous pourrez peut-être gérer à ce prix). Ces trancheuses et serveurs modernes sont disponibles dans une finition fantaisie dorée ou noire mate.

Marchandises peu communes Cet ensemble de sucettes boutique (les saveurs comprennent la citronnelle lavande, l’hibiscus vanille, le champagne et les roses et le basilic fraise) est déjà assez sucré, mais ne jetez pas ces bâtons à la poubelle. Mettez-les dans de la terre et ils germeront dans diverses plantes, des herbes aux fleurs aux yeux bleus. Est-ce que cela compte comme acheter des fleurs ?

Amazone Cela vous semble-t-il un peu ringard d’offrir des chaussettes à pizza à quelqu’un pour la Saint-Valentin ? Nous pensons que non, surtout pour quelqu’un qui a un sens de l’humour sain et qui aime le pepperoni, bien sûr. (Une pizza entière faite de chaussettes est encore plus incroyable, mais 1 $ au-dessus de la limite de 25 $.) Vous pouvez également obtenir sushis chaussettessi cela ne semble pas trop… louche. Vous recevez des alertes de prix pour Chaussettes pizza Pepperoni