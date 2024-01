15 expositions d’art gratuites à Tampa Bay à voir en 2024

Avec la nouvelle année arrive une nouvelle saison d’expositions d’art que vous pouvez visiter gratuitement. Découvrez des œuvres de grands noms comme Robert Rauschenberg, des poids lourds locaux et des artistes extérieurs à notre région. Explorez les mouvements artistiques du passé qui ont eu un impact sur les œuvres contemporaines, l’art créé avec des médias de pointe et des expositions conceptuelles abordant des sujets humanitaires.

Centre des Arts Moréens

Le Centre des arts du comté de Pinellas, au lycée Gibbs de Saint-Pétersbourg, contribue grandement à notre solide scène artistique locale. Le programme célèbre son 40e anniversaire cette année et le Morean Arts Center le célèbre avec des expositions présentant des anciens élèves, des professeurs et des étudiants en arts visuels. Le premier est «Quatre décennies : exposition des professeurs du PCCA et des anciens élèves.» Les professeurs participants comprennent David Bewley, Joyce Ely-Walker, Alan Johnson et Yoko Nogami. Parmi la longue liste d’anciens participants figurent Leon « Tes One » Bedore, Derek Donnelly, Ora Fraze, Carrie Jadus, Reid Jenkins, Sooky Kim, Christine Renc-Carter et Laura Spencer. À voir jusqu’au 28 mars. 10h-17h du lundi au samedi. 719, avenue Central, Saint-Pétersbourg. 727-822-7872. moreanartscenter.org.

Collège communautaire de Hillsborough

L’offre artistique est régulièrement exceptionnelle à l’école de Tampa, avec des galeries sur les campus d’Ybor City et de Dale Mabry. À la galerie 114 d’Ybor, « Sujets sélectionnés : Exposition des professeurs de l’USF » est exposé, perpétuant la tradition du HCC consistant à présenter le travail de professeurs d’arts visuels à plein temps des universités de Floride de quatre ans. L’objectif est de présenter aux étudiants des écoles et des mentors potentiels. Avec l’Université de Floride du Sud en vedette, des noms familiers incluent Wendy Babcox, Neil Bender, Erika Greenberg-Schneider, Jason Lazarus et Noelle Mason. Il est visible jusqu’au 22 février, avec une réception et une conférence d’artiste ce jour-là de 17h à 20h. Les heures normales sont de 9h à 16h du lundi au mercredi, de 9h à 19h le jeudi et de 9h à 14h le vendredi. Premier étage, Performing Arts Building, 1411 E. 11th Ave., Tampa. 813-253-7674. hccfl.edu/gallery114.

À la galerie 221 du campus Dale Mabry, « Itinérant : Nneka Jones, Kandy G. Lopez et Eugene Ofori Agyei » est exposé. Ces artistes mélangent les médias de la fibre avec la peinture, la sculpture, la performance et l’installation. Jones est originaire de Trinidad, Lopez est afro-caribéen et Agyei est originaire du Ghana, ce qui encadre leur exploration des thèmes du foyer, de l’appartenance, de l’identité et de l’ascendance. Une réception aura lieu le 18 janvier de 17h à 20h avec une conférence d’artiste à 18h. Reste visible jusqu’au 28 février. De 9h à 16h du lundi au mercredi, de 9h à 19h le jeudi et de 9h à 14h le vendredi. Deuxième étage, Centre de ressources pédagogiques. 4001 W. Tampa Bay Blvd., Tampa. 813-253-7674. hccfl.edu/visit-gallery221.

Musée d’art contemporain de l’USF

Un autre trésor local est le Graphicstudio sur le campus de Tampa de l’Université de Floride du Sud. Depuis sa création en 1968 par Donald J. Saff, de nombreux artistes de renom y ont réalisé des éditions, dont le graphiste estimé Robert Rauschenberg. Le Musée d’Art Contemporain présente « OFFSET : Robert Rauschenberg à l’USF Graphicstudio », qui révèle la longue collaboration de Rauschenberg avec Saff. Rauschenberg a travaillé avec Saff et une équipe de graveurs de Graphicstudio pour produire plus de trente éditions de gravures et de multiples de sculptures sur trois décennies, une collaboration qui a donné naissance à de nouvelles méthodes de gravure. L’exposition explore également l’influence de Rauschenberg sur des artistes tels que Trisha Brown, Rochelle Feinstein, Christian Marclay, Narsiso Martinez, Bosco Sodi et Tavares Strachan, dont le travail est illustré ci-dessous. Il ouvre le 19 janvier avec une réception de 19h à 21h. Visible jusqu’au 2 mars. De 10h à 17h du lundi au vendredi sauf le jeudi où il est ouvert jusqu’à 20h, et de 13h à 16h le samedi. Parking visiteurs dans le lot 3B. Permis de stationnement USF requis et disponibles à la borne de paiement du parking CAM. 3755 USF Holly Drive, Tampa. 813-974-4133. cam.usf.edu.

Projets Tempus

Il y a toujours quelque chose d’intéressant et d’inhabituel dans l’association artistique à but non lucratif située dans le bâtiment historique Kress à Ybor City. Trois de ces expositions se dérouleront simultanément cette saison. «Consultants non essentiels, Inc.» est une installation vidéo à trois canaux de l’artiste Duke Riley, basé à Brooklyn. Le film raconte l’histoire de deux hors-la-loi responsables d’une épidémie de punaises de lit à Washington, DC. Il s’inspire des thrillers d’espionnage des années 1960, de la méfiance du public à l’égard du gouvernement et des médias et d’autres problèmes sociaux actuels. « Intentions amples, pyjamas serrés » est l’œuvre de l’artiste interdisciplinaire Lisa McCarthy, basée à Boston, qui superpose ses pièces avec plusieurs matériaux. Elle explore les thèmes du genre, de la dynamique familiale, de la résilience humaine et de la moralité, tout en invitant les spectateurs à trouver leur propre sens dans les pièces. « WiFi du cimetière : Danial Ryan » par l’artiste autodidacte basé à Saint-Pétersbourg qui dit de ses œuvres en peinture, illustration et médias numériques : « Je me concentre sur le surréalisme, qui me permet d’explorer l’intersection entre la vie et la mort, l’absurdité de l’existence et la impact de la technologie sur la psyché humaine.. »Tous ouvrent le 18 janvier avec une réception à 18 heures et restent visibles jusqu’au 22 février. Sur rendez-vous le mercredi, de midi à 18 heures du jeudi au samedi et de midi à 20 heures un troisième jeudi. 1624 E. Septième Avenue, Tampa. 813-340-9056. tempus-projects.com.

Galerie OXH

Une autre fonction de Tempus Projects est de proposer une résidence de conservation dans son espace DRIFT au bâtiment Kress. La galerie OXH – dirigée par la fondatrice Odeta Xheka, qui a récemment déménagé de Brooklyn dans la région – y sera en résidence avec trois expositions. Le premier est “Collecteur,” une exposition personnelle de l’artiste californienne Holly Wong. L’exposition comprend deux parties, l’une étant une série de photographies datant de la fin des années 1990, prises par Wong avec un appareil photo grand format et imprimées à la main selon les méthodes traditionnelles de chambre noire. Ils constituent un mémorial à sa défunte mère, décédée des suites de l’alcoolisme et de la violence domestique, et explorent le passage du temps et de la mémoire. Une autre est une installation de film de dessin orné de crayons de couleur et de graphite, appelée « Spiral Dance ». Il traverse toute la galerie. L’intention de Wong est d’en faire un espace de guérison pour ceux qui ont été confrontés à la violence. Il ouvre le 18 janvier avec une réception à 18 heures et reste visible jusqu’au 22 février, de 18 heures à 21 heures le jeudi. 1624 E Septième Avenue, Tampa. oxhgallery.com.

Département d’art contemporain Tampa, Floride

Cette galerie, autre locataire de l’immeuble Kress, présente des expositions contemplatives. « Église des marais » est une exposition personnelle de nouvelles œuvres de l’artiste Cort Hartle, basée à Saint-Pétersbourg. Né à Weeki Wachee, Hartle explore l’équilibre difficile entre trouver la communion et la spiritualité dans un environnement qui dégage de l’hostilité, ainsi que négocier la Floride pour devenir un endroit où de nombreuses personnes ne se sentent pas en sécurité. « L’Église est un lieu où, à force de répétition, les histoires deviennent des dogmes », explique Hartle. « Dans les petites villes du Sud comme celle d’où je viens, l’église n’est pas seulement un lieu de culte mais un centre communautaire, un terrain de festival, une banque alimentaire et, dans certains cas, un tombeau de secret et de répression violente. Dans ma vie d’adulte, je regarde les gens autour de moi – des gens qui ont pour la plupart été évités par les églises dans lesquelles nous avons grandi – recréer des espaces sacrés au service de nos propres mythologies et à notre propre image. Swamp Church est l’une de ces récréations. Il ouvre le 18 janvier avec une réception de 18h à 21h et se poursuit jusqu’au 8 février. 1624 E. Seventh Ave., Tampa. docatpa.com.

Musée d’art Leepa-Rattner

Ce musée situé sur le campus de Tarpon Springs du St. Petersburg College propose des expositions prometteuses à venir. Explorez le maximalisme dans “La beauté de l’excès : le mouvement des motifs et de la décoration.” Le mouvement souvent appelé P&D est apparu dans les années 1970 aux États-Unis en réaction aux tendances artistiques contemporaines du minimalisme et du conceptualisme. Marqué par des pratiques et des techniques artisanales associées au « travail des femmes », il remettait en question l’idée selon laquelle les motifs complexes et les couleurs vives n’étaient pas valables sur le plan artistique. « Kim Kirchman : une allégorie du printemps » plonge dans le parcours artistique du professeur de céramique du Collège de Saint-Pétersbourg qui a pris sa retraite en décembre. Le musée dit…