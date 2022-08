15 États américains où vous devez gagner 70 000 $ ou plus pour vivre confortablement

Le coût pour joindre les deux bouts peut varier jusqu’à 80 000 $, selon l’état dans lequel vous vivez, un nouvelle analyse trouve.

Le salaire vital annuel médian – défini comme le montant minimum dont vous avez besoin pour couvrir les dépenses tout en épargnant pour la retraite – est de 61 617 $ par ménage aux États-Unis, selon les calculs par le site Web de finances personnelles GOBankingRates.

Cependant, dans les 15 États avec le seuil le plus élevé pour un salaire décent, vous devrez gagner 70 000 $ ou plus pour couvrir les dépenses. Sur 50 États, le salaire vital le plus élevé est de 132 912 $ à Hawaï et le plus bas est de 51 754 $ au Mississippi.

Voici un aperçu des 15 États avec les seuils de salaire vital les plus élevés :

Hawaii: 132 912 $ New York: 101 995 $ Californie: 94 778 $ Massachusetts: 86 480 $ Alaska: 85 083 $ Oregon: 82 926 $ Maryland: 82 475 $ Vermont: 78 561 $ Connecticut: 76 014 $ Washington: 73 465 $ Maine: 73 200 $ New Jersey: 72 773 $ New Hampshire: 72 235 $ Rhode Island: 71 334 $

Ces États ont tendance à avoir des coûts plus élevés pour les maisons, les taxes, la nourriture, les soins de santé, les services publics et le transport. Par rapport à d’autres États, les îles éloignées d’Hawaï ont une offre limitée de terres et des coûts d’importation de marchandises plus élevés, ce qui explique son classement n ° 1.

La doublure argentée est que, généralement, les personnes vivant dans ces États ont tendance à être mieux payées. Selon Données 2020 fourni par la Réserve fédérale de Saint-Louis.

La plupart de ces États ont un revenu médian des ménages compris entre 70 000 $ et 90 000 $, le revenu médian des ménages du Maryland de 94 384 $ étant en tête du peloton. Bien sûr, de nombreuses personnes dans ces États reçoivent un salaire minimum et gagnent moins de 31 200 dollars par an, sur la base d’une semaine de travail de 40 heures, bien en deçà du seuil d’un salaire vital.

GOBankingRates définit le “salaire vital” comme le revenu dont vous aurez besoin pour couvrir les dépenses nécessaires et discrétionnaires tout en contribuant à l’épargne-retraite.

Les estimations de ces dépenses ont été calculées à l’aide des données les plus récentes sur les dépenses de consommation du Bureau of Labor Statistics. L’analyse utilise ensuite la règle 50/30/20, qui divise le revenu par 50 % pour les nécessités comme le loyer ou la nourriture, 30 % pour les dépenses discrétionnaires comme aller au cinéma et 20 % pour l’épargne ou les investissements. Les données sur les salaires proviennent d’une étude de 2020, donc ces chiffres pourraient être légèrement plus élevés maintenant, en raison de l’inflation des salaires.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : J’ai passé 5 ans à interviewer 225 millionnaires. Voici les 4 types de personnes riches et leurs principales habitudes