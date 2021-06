15 éléphants s’échappent de la réserve naturelle, causent 500 km de destruction en Chine

Un troupeau de 15 éléphants d’Asie sauvages, une espèce protégée dans le pays, s’est échappé d’une réserve naturelle du sud-ouest de la Chine en mars de l’année dernière. Depuis lors, ils ont causé beaucoup de destruction en détruisant des granges et en mangeant des champs entiers de maïs.

Selon Le gardien, des éléphants sauvages ont été aperçus en train de serpenter dans le quartier résidentiel. On estime que la traînée de destruction est jusqu’à 500 km en dehors de leur réserve naturelle. Plusieurs vidéos d’éléphants ont fait surface en ligne, dans lesquelles on les voit ruiner les récoltes et les forêts qui se mettent sur leur chemin. Selon les autorités, le clan a détruit 56 hectares de cultures, causant des pertes estimées à 1,07 million de dollars.

Surprendre! 15 éléphants d’Asie sauvages apparaissent dans une rue de la province chinoise du Yunnan. Les éléphants marchaient le long d’une rue sous les lumières tamisées de la route, avec leurs corps énormes bloquant presque toute la rue.pic.twitter.com/1Z4bkeZB5F— Mission de Chine (@ChinaEUMission) 28 mai 2021

On ne sait toujours pas comment le clan rampant s’est échappé de la réserve naturelle nationale de Xishuangbanna dans la province du Yunnan. Mais depuis qu’ils ont quitté la réserve, le clan a parcouru 500 km dans son périple. Et est étroitement surveillé par les autorités pour assurer la sécurité publique.

Jusqu’à présent, aucune victime n’a été signalée car les habitants guident les éléphants avec de la nourriture et bloquent les routes, avec des camions, qui se dirigent vers les zones résidentielles. Les médias d’État chinois ont rapporté que les animaux sauvages se trouvent à 20 km de la capitale provinciale de Kunming, qui abrite des millions de personnes.

Le gouvernement avait immédiatement mis en place un groupe de travail, comprenant 360 premiers intervenants, 76 voitures et neuf drones pour surveiller les éléphants. Selon les autorités, le clan rampant a commencé son voyage en mars 2020. Ils ont ensuite fait une halte à Pu’er, dans le Yunnan. Des éléphants sauvages s’y sont installés pendant 5 à 6 mois alors que l’une des femelles donnait naissance à des bébés. Et après des mois, ils ont recommencé leur voyage.

Des images de drones ont révélé qu’il y avait 3 mâles adultes, 6 femelles, 3 juvéniles et 3 veaux dans le clan.

#PourquoiElephantsTrekkingNorth a été à la mode sur Twitter, car les gens se demandaient pourquoi les éléphants d’Asie sauvages en Chine se dirigent vers la colonie urbaine.

