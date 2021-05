Un nouveau sondage montre que 15% des Américains soutiennent l’un des principes de la théorie du complot QAnon: que le gouvernement et les médias sont «contrôlés par un groupe de pédophiles adorateurs de Satan».

Publié mercredi par le Public Religion Research Institute, le sondage a révélé que 15% des adultes américains croient à la déclaration «Le gouvernement, les médias et le monde financier aux États-Unis sont contrôlés par un groupe de pédophiles adorateurs de Satan qui dirigent une opération mondiale de trafic sexuel d’enfants.

Par comparaison, si QAnon était une religion, il aurait à peu près la même taille que les protestants évangéliques blancs ou les protestants blancs.

Chez les républicains, la croyance en cette déclaration s’élève à 23%. Chez les indépendants, il tombe à 14% et, chez les démocrates, à 8%.

Un Américain sur cinq croit également à un autre principe fondamental du mouvement QAnon: que «Il y a bientôt une tempête qui va balayer les élites au pouvoir et restaurer les dirigeants légitimes.» Encore une fois, les républicains sont plus susceptibles de croire en cette déclaration (28%) que les démocrates (14%).

Des résultats tout aussi alarmants ont été observés concernant la déclaration: «Parce que les choses se sont si éloignées, les vrais patriotes américains devront peut-être recourir à la violence pour sauver notre pays.» 15% de tous les Américains interrogés, 28% des républicains et 7% des démocrates sont d’accord avec cette déclaration.

Les personnes qui font confiance aux sources d'information de droite étaient plus susceptibles de croire aux trois déclarations.





La théorie du complot QAnon est un ensemble vague de croyances populaires parmi certains des plus fervents partisans de l’ancien président Donald Trump. Provenant d’une série de messages cryptiques sur les panneaux de messages 4chan en 2017 par une affiche anonyme prétendant avoir une autorisation gouvernementale de haut niveau, la théorie a rapidement trouvé la traction parmi les partisans de Trump convaincus – et non sans raison – que l’establishment politique travaillait à saper son présidence.

Bien avant que QAnon ne fasse la une des journaux et soit associé à «Extrémisme domestique» et «Insurrectionnisme» après l’émeute de Capitol Hill en janvier, il a été largement considéré comme un mouvement farfelu aux confins de la droite américaine, en particulier en raison de son recyclage des théories du complot à la « Pizzagate » dans ses «Les États-Unis sont contrôlés par des pédophiles adorateurs de Satan» principe.

Des théories du «Nouvel Ordre Mondial» populaires parmi les milices au début des années 1990 à l’occupation perpétuelle des marges politiques avec des complots maçonniques et illuminati cachés, les théories du complot ont longtemps fleuri à droite. Contrairement à ces autres théories, cependant, QAnon a offert à ses adhérents de faux espoirs au lieu de malheur et de tristesse. On leur a dit que malgré la victoire électorale de Joe Biden, Donald Trump travaillait dans les coulisses avec des loyalistes de l’armée pour rassembler et emprisonner les démocrates supposément impliqués dans le réseau de pédophiles adorateurs de Satan. Les messages 4chan de Q leur ont dit de «Faites confiance au plan.»





Même après que Biden soit devenu président et qu’aucune des affirmations farfelues de la théorie ne se soit révélée, les partisans de QAnon se sont toujours accrochés à l’histoire. Pas plus tard qu’en février, des rumeurs circulaient dans les cercles Q selon lesquelles Trump serait inauguré en mars, sur la base de disputes juridiques séculaires.

Même si les théories de QAnon sont faciles à rejeter, de nombreux Américains de droite estiment que la victoire de Biden était illégitime. Un sondage Reuters / Ipsos effectué la semaine dernière a révélé qu’un quart des Américains, et plus de la moitié des républicains, estiment que Donald Trump est le «Vrai président» des États-Unis.

