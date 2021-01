Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Du paléo au végétalien, des aliments faibles en glucides aux aliments crus et tout le reste, changer vos habitudes alimentaires peut signifier changer votre vie. Mais cela n’a pas à être difficile, surtout si vous allez Keto.

Nous avons trouvé des collations fabuleuses qui satisferont votre gourmandise (ou satisferont vos besoins salés) sans faire exploser votre nouveau régime. Il y a biscuits, des noisettes et des graines, et même certains bons bâtonnets de bœuf à l’ancienne pour le carnivore en vous. Si vous avez besoin quelque chose avec un croquant au fromage ou peut-être un doux rappel d’antan, ces collations vous permettront de rester fort.

Magasinez nos choix ci-dessous!