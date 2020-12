Arsenal est un club dans la tourmente en ce moment avec une misérable défaite 1-0 à domicile contre Burnley dimanche ne faisant qu’exacerber davantage leurs problèmes de Premier League.

Les Clarets sont entrés dans le match embourbés dans la zone de relégation avec seulement six points à leur actif après un début de saison assez médiocre, pour sortir des trois derniers alors que le coup de sifflet final retentissait aux Emirats.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, traverse la période la plus difficile de ses 12 mois à la tête des Gunners, qui sont sans doute à leur plus bas niveau depuis le départ d’Arsène Wenger en 2018.

Alors qu’Arsenal occupe la 15e place du tableau de la Premier League, voici 15 choses qui illustrent leur malaise, un pour chaque échelon de l’échelle de haut niveau qu’ils ont glissé cette saison depuis le début de la première place (ne serait-ce que par ordre alphabétique).

1. Discipline

Ou plutôt un manque flagrant de celui-ci. Granit Xhaka a été expulsé contre Burnley après que le VAR l’ait surpris en train de saisir un adversaire à la gorge. Arsenal a maintenant reçu deux fois plus de cartons rouges (six) que tout autre club de la Premier League depuis que Mikel Arteta a pris ses fonctions en décembre 2019.

2. Thierry Ennui

Patrice Evra parle de la fois où Thierry Henry l’a invité à regarder Arsenal jouer. pic.twitter.com/rsIltIz1Zv – ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2020

Xhaka a le don de drainer les supporters de leur patience et de leur enthousiasme, la légende du club Thierry Henry ne faisant pas exception. Comme Patrice Evra révélé sur Sky Sports lors du match Burnley, le grand Arsenal ne peut pas supporter à qui le milieu de terrain portant le brassard de capitaine.

3. Inconforts à la maison

Les Gunners sont dans une forme misérable pour le moment, la défaite contre Burnley signifiant qu’ils ont maintenant perdu quatre matchs consécutifs de championnat à domicile pour la première fois depuis décembre 1959.

4. Le score d’Aubameyang à nouveau – du mauvais côté

Cependant, l’équipe en difficulté d’Arteta a finalement marqué sur un centre dimanche. La mauvaise nouvelle est que Pierre-Emerick Aubameyang a réussi à faire un signe de la tête devant son propre gardien – la première fois qu’il a marqué aux Emirats depuis juillet et le premier but contre son camp de sa carrière professionnelle senior. En effet, Aubameyang a désormais marqué plus de buts pour les équipes adverses (1) que pour les siens à domicile cette saison.

5. Jouer les pourcentages

Burnley n’a commandé que 35% de la possession contre Arsenal et a vu son seul tir cadré sauvé, mais a quand même remporté le match. Des trucs déroutants.

6. La foule ne pouvait pas les soulever

Cinq équipes de Premier League ont accueilli les fans ce week-end. Arsenal était le seul club à avoir perdu. pic.twitter.com/82aBcxskph – ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2020

Les partisans ont été autorisés à prendre place pour un match de Premier League aux Emirats pour la première fois en 10 longs mois et pourtant, a terminé la soirée en huant leur équipe.

7. Envoi des fans en sommeil

En effet, la hâte d’être de retour sur les terrasses a rapidement cédé la place à l’ennui, avec un fan en particulier prendre des mesures évasives avec son masque facial pour s’assurer qu’il n’avait pas à en témoigner.

8. Envoi de fans par-dessus bord

La défaite contre Burnley a également bouleversé ceux qui regardaient à la maison, y compris ce jeune homme qui faisait rage (performativement) à la fin du match.

9. Wrighty Smash!

Il est juste de dire que la légende du club Ian Wright, généralement une pom-pom girl effusive de tout ce qui concerne Arsenal, n’a pas non plus apprécié ce qu’il voyait pendant le match de Burnley.

10. Frimpong veut la dissolution du club

Vendez xhaka et obtenez-moi gratuitement – EMMANUEL FRIMPONG (@ IAMFRIMPONG26) 13 décembre 2020

Permet de dissoudre Arsenal avec effet immédiat – EMMANUEL FRIMPONG (@ IAMFRIMPONG26) 13 décembre 2020

Cela arrive à quelque chose quand Emmanuel Frimpong, l’un des joueurs les plus frustrants de l’histoire récente d’Arsenal, a pesé la situation et a offert de revenir pour consolider le milieu de terrain, malgré sa retraite il y a 18 mois, et même a suggéré au club de l’appeler un jour maintenant.

11. Partey écrasé

Arsenal fera face à sept autres matches dans les 25 prochains jours et il semble qu’Arteta sera obligé de se débrouiller sans les services de sa signature estivale de 45 millions de livres sterling, Thomas Partey. L’international ghanéen a subi une récidive d’une blessure à la cuisse lors de la récente défaite 2-0 en derby contre Tottenham Hotspur. C’est après que son entraîneur ait été vu tenter de repousser physiquement Partey sur le terrain alors qu’il boitait peu avant la mi-temps alors que les Spurs se dirigeaient vers l’avant pour marquer leur deuxième but, seulement pour que le milieu de terrain se relève après seulement quelques pas. . Arteta a déclaré après le match:

«J’essayais de le pousser mais je ne pense pas qu’il ait réalisé la gravité de la situation quand il a quitté son poste mais c’est probablement parce qu’il souffrait beaucoup. Soudain, ils viennent nous attaquer et Thomas se dirige vers moi et j’essayais de le pousser. Je ne lui ai pas parlé donc je ne sais pas exactement comment c’est arrivé ou s’il a ressenti quelque chose de vraiment sérieux. «

Il est peut-être temps d’appeler Frimpong, après tout?

12. Trajectoire descendante

C’est un fait incontournable que les Gunners sont plus bas dans le tableau qu’ils ne l’étaient lorsque Arteta a été nommée il y a presque exactement un an. Arsenal était 10e de la Premier League avec 22 points en 18 matchs et sept points à la dérive des quatre premiers lorsque les Gunners ont nommé leur ancien capitaine de club en tant que successeur permanent d’Unai Emery le 21 décembre 2019. Ils ont terminé huitième, et gagner la FA Cup. Avec 12 matchs disputés de la campagne 2020-21, l’équipe d’Arteta est actuellement 15e et se situe à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation.

13. Des comptes terribles

N’ayant récolté que 13 points en 12 sorties jusqu’à présent cette saison, Arsenal a son plus bas total de points à ce stade d’une saison de championnat depuis 1979-80. Leur total de 10 buts marqués en 12 matchs est également le moins rassemblé depuis 1981-1982. Les seules équipes de la Premier League avec moins de buts qu’Arsenal (10) sont West Bromwich Albion (9), Burnley (6) et Sheffield United (5) – et ces équipes sont respectivement 19e, 17e et 20e du tableau. .

14. Shot timide

Arsenal a maintenant été tenu sans but lors de matches consécutifs de Premier League, ainsi que lors de six de ses huit derniers matches de championnat. Les chances significatives sont rares, Alexandre Lacazette – l’attaquant central de l’équipe – étant allé sans marquer un seul but en championnat depuis septembre.

15. L’assistance est à portée de main.

C’est une question litigieuse, mais le fait qu’Arsenal ait ostracisé son joueur le plus créatif et l’ait laissé tweeter des messages d’encouragement à l’équipe de chez lui n’aide certainement pas lorsqu’il s’agit de créer des opportunités de but. Arteta a laissé entendre que la porte était légèrement entrouverte et que la situation de Mesut Ozil pourrait être revue en janvier, déclarant dans la préparation de la défaite de Burnley: « Il n’est pas dans l’équipe en ce moment. Je me concentre uniquement sur les joueurs que nous avons ici. . Mais quoi qu’il arrive en janvier, nous avons le temps de décider. » Mais, pour le moment, le meneur de jeu allemand ne fonctionne que comme une pom-pom girl très chère.