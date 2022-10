15 cadeaux de vacances bien pensés pour les bébés

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Il peut être difficile de savoir quoi acheter pour un bébé. Après tout, ils changent tellement d’un mois à l’autre ! Et le premier Noël de bébé est une occasion très spéciale. Mais ne laissez pas la pression vous atteindre – les tout-petits apprécient souvent autant l’emballage que le cadeau lui-même ! Mais si vous recherchez le produit parfait, consultez notre guide de cadeaux sans stress et vous trouverez forcément ce qu’il vous faut.

Notre liste complète comprend les derniers et les meilleurs cadeaux pour bébés, pour les tout-petits de la naissance à la petite enfance. D’un kit de jeu adapté aux nouveau-nés à un jouet DJ interactif et sauvage, tous les cadeaux les plus cool sont ici. Que vous recherchiez quelque chose que les parents apprécieront (une courtepointe en mousseline, peut-être, ou un ensemble de repas), quelque chose de stimulant intellectuellement (des jouets magnétiques ou un centre d’activités tactiles), quelque chose de cher (une piscine à balles chic) ​​ou quelque chose d’abordable (un jeu de marché), tout est dans ce tour d’horizon.

Cible Parfait pour les bébés plus âgés de 9 à 36 mois, DJ Bouncin’ Beats consiste à passer un bon moment. Ce type haut en couleur se promène sur un ressort tout en enseignant des bases comme l’alphabet, les couleurs et le comptage. Les bébés peuvent danser et jouer de la musique avec ce jouet interactif – plus de 75 chansons – et même enregistrer leur propre voix.

Amazone Idéal pour les bébés de 6 mois et plus, cet ensemble de cinq pièces est destiné à fournir des heures de jeu. Mettre des objets dans des sacs est un passe-temps favori de bébé, et cet ensemble fournit les matériaux parfaits. Vous obtiendrez un sac de marché en filet spacieux ainsi que des articles “alimentaires” satisfaisants. Le lait en peluche émet un carillon, la tête douce de la laitue se froisse, la tomate est un hochet et la carotte grince.

Hanna Andersson Bien sûr, ce bonnet Hanna Andersson gardera la tête de bébé au chaud en hiver, mais il est aussi extrêmement mignon. Imaginez les photos de votre tout-petit ressemblant à un doux gnome de vacances ! Décliné en quatre coloris et quatre tailles, le pull en maille baby alpaga est doux pour les peaux sensibles et se noue sous le menton.

Cible Ce déambulateur interactif sur le thème de la voiture a tout ce qu’il faut : un klaxon lumineux, des boutons, plus de 100 sons et phrases, un volant, des blocs de forme et plus encore. Idéal pour les enfants de 6 mois et plus, le trotteur 2-Side Steady Speed ​​aide les bébés à développer leur motricité fine et globale, et il grandit avec votre tout-petit, qu’il soit assis, debout ou en train de marcher.

Gund Ce jouet Gund gagnant a un doux renard en peluche qui sort d’une boîte souple – ravissant ! Appuyez sur la boîte colorée (lavable en surface) et Emory le renard finira par vous surprendre. Ce jouet interactif propose des effets sonores fantaisistes et des mélodies douces en deux modes : chanson et jeu. Il convient à tous les âges.

J’aime tout Lovevery a des jouets basés sur la scène pour différentes phases du développement du nourrisson, vous saurez donc que vous obtenez le bon cadeau. Par exemple, le kit de jeu The Looker est destiné aux enfants de 0 à 12 semaines et contient des livres en noir et blanc, des mitaines sensorielles et plus encore pour aider les nouveau-nés à établir des connexions cérébrales avec des images à contraste élevé. Vous pouvez commander le kit comme cadeau unique ou comme abonnement qui est expédié tous les deux mois.

Amazone Cette merveille en bois de Manhattan Toys propose trois niveaux de jeu sur le thème de l’espace. Les bébés plus âgés travailleront sur la motricité fine et globale en explorant les pistes de perles métalliques, les filatures, les portes en bois qui claquent, une lune printanière et bien plus encore. C’est un jouet coûteux, mais ce centre d’activités est un bel incontournable de la pépinière. Bonus : Il y a beaucoup de place pour le jeu coopératif. Si vous l’achetez sur Amazon, assurez-vous d’appliquer le coupon de 31,50 $ à la caisse.

Marc & Graham Cet ensemble en acier inoxydable recouvert d’émail comprend une tasse et un bol – l’introduction parfaite à l’heure des repas. Mark & ​​Graham gravera au laser le nom de bébé pour 12,50 $ supplémentaires dans la police de votre choix. Disponible en bleu ou en blush, l’ensemble de tous les jours est un cadeau mémorable (et abordable) pour le premier Noël de bébé.

Éclore Toute la famille adorera cette machine à dormir – elle apaise les bébés d’une simple pression sur un bouton et, à son tour, les parents auront le repos dont ils ont tant besoin. Activez le bruit blanc, les sons de l’océan, de la pluie ou des battements de cœur (entre autres options) et regardez la magie se produire. Le Hatch Rest Second Gen fonctionne également comme une veilleuse douce, une horloge à intensité variable et plus encore. Et il est compatible Wi-Fi afin que vous puissiez contrôler le volume à distance via l’application Hatch Sleep.

Amazone Le gymnase de développement Senses and Stages 7 en 1 grandit avec votre bébé. C’est un tapis de jeu pour les plus jeunes bébés, parfait pour donner des coups de pied aux jouets et passer du temps sur le ventre. Plus tard, repliez les côtés pour créer une petite fosse à balles pour les bébés plus âgés. Plus de 20 compétences et activités de développement sont incluses dans ce seul package. Le gymnase comprend même un xylophone amovible.

Amazone Quiconque a de l’expérience avec les bébés sait qu’il est excellent d’avoir des couvertures à portée de main, en particulier des couvertures en mousseline de coton. Que vous ayez besoin d’essuyer, d’envelopper, d’apaiser, de réchauffer ou de fournir un endroit propre pour jouer, une couverture en mousseline est ce qu’il vous faut. La couette pour bébé 100 % coton de Little Unicorn est une version plus confortable et plus épaisse de la couverture en mousseline classique. Choisissez parmi plus de 20 motifs adorables et deux tailles.

Gros cerveau jouets Les ensembles de jeu magnétiques SmartMax sont parfaits pour développer la motricité fine. L’ensemble My First Hide & Seek comprend une baguette magnétique, trois ensembles de coques magnétiques et trois boules souriantes. Insérez les grimaces dans les coquillages et devinez lequel se cache dans quel coquillage. Ce jouet durable et créatif est destiné à être un favori pour les bébés plus âgés et les tout-petits.

Amazone Le mouvement de “respiration” de cette loutre floue apaise les bébés à l’heure du coucher ou à tout moment. Il propose également de la musique, des sons (y compris des bruits blancs, de l’utérus, des ronflements ou des battements de cœur), des lumières incandescentes et d’autres découvertes sensorielles. Le volume peut être ajusté; votre expérience de loutre est personnalisée pour votre bébé. Bonus : le tissu est lavable en machine ; il suffit de retirer le composant électronique.

Amazone Un tapis pliable est un excellent équipement à avoir pour un bébé, surtout si vous avez des sols durs. Ce tapis mesure 71 x 59 pouces, est non toxique et résistant à l’eau. Il se déplie partout où vous avez besoin d’une aire de jeu propre et rembourrée et fonctionne à l’intérieur comme à l’extérieur. Bonus : il est recto-verso et se décline en neuf variantes différentes.

Amazone Les bébés s’amuseront à jouer dans leur propre piscine à balles et les parents adoreront les combinaisons de couleurs subtiles disponibles (gris, blush, arc-en-ciel ivoire, léopard en sourdine et plus encore). Cet ensemble de haute qualité coche toutes les cases : il y a une housse en coton lavable sur la fosse en mousse et il comprend 200 balles indéformables et sans BPA. C’est un cadeau cher mais qui en vaut vraiment la peine.

