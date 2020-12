Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Entre Émissions sur Oxygène (votre chaîne pour le vrai crime, tout le temps), des documentaires et d’innombrables podcasts, nous sommes à l’âge d’or du vrai contenu policier … alors évidemment, nous sommes tous obsédés. Et quand une obsession s’installe, il n’y a qu’une chose à faire: l’acheter!

Que le vrai fan de crime soit quelqu’un de proche et cher, ou que vous vous livriez à une petite fête de soi, nous avons sélectionné une liste de cadeaux incontournables pour tout véritable obsessionnel du crime. Il y a Jeux de cas non résolus et livres, des offres pratiques qui peuvent soutenir leurs propres enquêtes et même certains choix à la mode! Quiconque peut s’endormir profondément après un Dateline épisode, va adorer et apprécier ces cadeaux de vacances.

Consultez notre liste ci-dessous et obtenez des choses pour vous et les vôtres pour approfondir votre véritable obsession du crime!