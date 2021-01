Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Tic tac, mesdames et messieurs: la Saint-Valentin est presque là!

Dans quelques semaines à peine, les couples se bousculeront pour trouver une douzaine de roses, un dessert savoureux ou un bon Carte frappée pour exprimer à quel point ils aiment leur partenaire. Mais pourquoi ne pas aller au-delà de cette année avec un cadeau supplémentaire bien pensé?

Bien que les hommes soient notoirement difficiles à acheter, en particulier pendant les vacances, nous avons pensé en dehors des sentiers battus et avons compilé des articles qu’un mec adorerait et utilisation.

De la grande variété de Herschel sacs à dos à Vêtements connexes‘chaussettes et sous-vêtements assortis, il y a quelque chose pour votre homme dans notre guide ci-dessous. Et oui, certains de ces articles peuvent être appréciés par les deux parties jour après jour. Nous vous voyons Brasseur Keurig.