15 blessés alors que le conducteur s’écrase sur un événement pour les victimes d’un incendie en Pennsylvanie

La collecte de fonds était destinée à bénéficier aux victimes et aux familles de l’incendie de la maison, y compris Harold Baker, un pompier volontaire qui a répondu à l’incendie et a fini par perdre sa fille de 22 ans et son fils de 19 ans, ainsi que six autres membres de la famille, dans l’incendie. Parmi les personnes tuées dans l’incendie de Nescopeck se trouvaient trois enfants, âgés de 5, 6 et 7 ans, a indiqué la police de l’État de Pennsylvanie. La victime la plus âgée avait 79 ans.