Patchwork fait son grand retour!

La tendance du début des années 2000 revient à la mode et nous sommes là pour ça! Et des célébrités comme Ayesha Curry, Gwen Stefani et Victoria Beckham ont donné patchwork leur cachet d’approbation.

De jean patchwork et vestes à chemisiers et chapeaux de seau, il est temps d’investir dans ces pièces d’inspiration vintage cela vous fera paraître astucieux et élégant. Et si vous n’êtes pas à l’aise avec une machine à coudre pour créer vos propres créations de patchwork, nous avons rassemblé 15 articles qui vous aideront à basculer dans la dernière tendance de la mode.

Pour nos incontournables patchwork, faites défiler ci-dessous!