15 ans plus tard, le film d’horreur le plus sous-estimé des années 2000 est désormais un classique culte

Il y a peu de films plus représentatifs de leur époque que Le corps de JenniferLe succès du film peut être mesuré presque exclusivement par sa réévaluation après son échec au box-office et son élimination par les critiques lors de sa sortie il y a 15 ans, le 18 septembre 2009. Les critiques ont appelé Le corps de Jennifer «conscient de soi » et « peu profond”, un hymne pour une génération qui n’était pas encore arrivé à son apogée« Les chances que ce soit la référence de la culture pop de quelqu’un d’autre dans 27 ans sont minces », a déclaré un critique directNous n’en sommes pas encore à 27 ans, mais Le corps de Jennifer a déjà fait le saut du film B vide au film culte post-féministe.

Écrit par un post-Junon Réalisé par Karyn Kusama et produit par Diablo Cody, le film suit Jennifer Check (Megan Fox), une fille très populaire d’une petite ville appelée Devil’s Kettle qui devient possédée par un démon après un sacrifice de vierge qui a mal tourné, au grand dam de sa meilleure amie codépendante Needy (Amanda Seyfried). La relation de Jennifer avec Needy est complexe, désordonnée et criblée de nombreuses remarques qui n’ont pas bien vieilli, mais sous la prose crue de Cody se cache une histoire plus sombre sur les horreurs de l’adolescence féminine. Elle va bien au-delà de la thèse sans cesse citée du film, « L’enfer est une adolescente », pour s’attaquer à quelque chose de plus profond, en demandant pourquoi des filles comme Jennifer se transforment en monstres et comment elles partagent ce destin avec des filles comme Needy.

On a beaucoup parlé de l’ironie de Le corps de Jennifer; sa campagne de marketing salace, le consensus public de l’époque entourant sa star Megan Foxet comment ce dernier a malheureusement informé le premier. Fox venait tout juste de sortir d’un tournage qui a fait des stars Transformateursqui l’a transformée du jour au lendemain en sex-symbol, et les producteurs ont naturellement jugé bon d’en tirer parti. Le film a été positionné comme une réponse ciblant les hommes à Crépusculeun film qui satisferait les fantasmes des jeunes de la génération du millénaire à travers un prisme pulpeux et surnaturel. Le problème était que, Le corps de Jennifer ce n’est pas du tout ce film.

Au lieu de cela, Cody, Kusama et Fox épluchent les couches du féminin monstrueux et une poignée de tropes fatigués pour les personnages féminins. Jennifer est tour à tour la méchante fille, la sirène et la martyre, et à chaque transition, il est clair qui lui a imposé ces rôles. Le scénario de Cody dresse le portrait minutieux d’une fille déchirée par des normes de beauté impossibles et un besoin crapuleux de validation. Lorsqu’un groupe de rock indépendant naissant assassine Jennifer dans une scène qui est à la fois un sacrifice rituel et une métaphore pas si subtile de l’agression, son âme est consumée par une succube, et toutes ces insécurités internes se manifestent soudainement dans un désir de chair humaine.

Jennifer utilisait son corps comme monnaie sociale avant même sa possession, mais après avoir acquis les pouvoirs qui accompagnent sa possession démoniaque, les avantages dépassent désormais clairement les coûts. Chaque fois qu’elle attire un garçon dans les bois avec la promesse de relations sexuelles uniquement pour le tuer et se régaler de ses entrailles, Jennifer acquiert des capacités comme la force, la régénération et le pouvoir de voler (ou de voler). au moins survoler). Le problème, c’est qu’elle doit continuer à chasser, tuer et consommer pour sauver les apparences. Alors que les cadavres s’accumulent et que l’appétit de Jennifer devient insensé, c’est à Needy de distribuer un chèque pour son ego.

Le corps de Jennifer il s’agit moins de meurtres sanglants que d’une amitié féminine épineuse. Studios du XXe siècle

Donc non, Le corps de Jennifer n’est pas seulement « Crépuscule « Pour les garçons », c’est beaucoup plus complexe et épineux, et il est complètement fasciné par les zones grises et macabres de l’adolescence. Personne ici n’est vraiment un héros, et cela inclut Needy, qui raconte l’histoire quelques semaines après son inévitable affrontement avec Jennifer. Comme l’anti-héroïne séduisante de Fox, Needy est bien plus qu’une simple sainte à la voix douce. Cody utilise habilement ces personnages pour parcourir tous les clichés du lycée dans le livre, et la mise en scène de Kusama ne fait que consolider davantage cette métaphore de la misogynie en tant que mythe moderne.

Avec le recul, Le corps de Jennifer a anticipé le mouvement #MeToo et a donné le ton aux fantasmes de vengeance et de viol avant même que l’un ou l’autre ne soit une idée dans l’esprit de quiconque. Il se situe à l’intersection entre la fantasy dirigée par des femmes et l’horreur, mais c’est aussi un film vraiment amusant sur une fille sexy qui tue des garçons. Il l’a toujours été. La seule différence maintenant est qu’il peut exploiter le créneau pour lequel il a toujours été fait.