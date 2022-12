15 ans à faire du centre-ville de Kelowna un environnement sûr et positif

C’était une salle comble pour le dernier événement Downtown After 5 à Kelowna de l’année et Ron Beahun n’oubliera probablement jamais.

Reahun, l’homme responsable de la création de l’équipe On Call and Clean de la Downtown Kelowna Association (DKA) a été accueilli sur la scène de Laurel Packing House par des applaudissements chaleureux et des sourires alors qu’il annonçait sa retraite.

Le gestionnaire des services de rue a été la première personne embauchée pour développer et gérer l’équipe il y a 15 ans.

C’était un événement à guichets fermés le 30 novembre, avec de nombreux amis et collègues de Reahun réunis pour le voir partir au coucher du soleil.

“Ça a été toute une course, comme on dit, et qui sait, je pourrais m’y remettre”, a déclaré Reahun lors de l’événement.

Au cours des cinq dernières années, Reahun et son équipe ont accompli :

• Ramassage de 22 166 aiguilles ;

• Incidents sur appel au centre-ville à partir d’appels au 250-470-9058 : 40 155 ;

• Le centre-ville sur appel a effectué 46 649 contrôles de sécurité ;

•Enlevé ou peint plus de 1 264 graffitis.

L’équipe des services dans la rue aide à résoudre les problèmes de sécurité personnelle et aide à créer un environnement social positif au centre-ville de Kelowna.

Avec le départ à la retraite de Beahun, le DKA a annoncé que Brent Lobson rejoindra l’équipe en tant que directeur des opérations.

