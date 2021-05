15 AM IST, San Siro, Milan

INT vs ROM Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Serie A d’aujourd’hui 2020-21 entre l’Inter Milan et l’AS Roma: Il ne reste plus que trois semaines d’action dans la saison de Serie A et nous avons couronné les champions de l’Inter Milan contre l’AS Roma à San Siro en milieu de semaine dans le but de terminer cette saison en beauté et de poursuivre sa course sans défaite. La semaine dernière, ils sont allés battre la Sampdoria 5-1 et entreront dans ce match en pleine confiance.

L’AS Roma, quant à elle, cherchera à se qualifier pour l’UEFA Europa Conference League la saison prochaine alors que Jose Mourinho prendra le relais de l’équipe. Ils arrivent dans ce match à la septième place du tableau des points et à deux points d’avance sur Sassulo.

Ils entrent dans ce match après avoir battu Manchester United et Crotone lors de leurs deux derniers matches, ce qui leur donnera confiance en eux avec les champions de Serie A.

Serie A 2020-21 Inter Milan vs AS Roma: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

L’Inter Milan entrera dans ce match sans les services du milieu de terrain Arturo Vidal ainsi que de l’ancien défenseur de l’AS Roma Aleksandar Kolarov.

L’AS Roma, en revanche, manquera les services de huit joueurs de la première équipe, dont Pau Lopez, Nicolo Zaniolo, Jordan Veretout, Chris Smalling, Federico Fazio, Riccardo Calafiori, Amadou Diawara ainsi que Leonardo Spinazzola.

Diffusion en direct INT vs ROM

La plupart des matchs de la série A 2020-21 peuvent être vus sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde. La diffusion en direct de la Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

Détails du match INT vs ROM

Le match se jouera le jeudi 13 mai au San Siro, à Milan. Le jeu commencera à 12h15 IST.

Prédiction de l’équipe INT vs ROM Dream11

Capitaine: Romelu Lukaku

Vice-capitaine: Edin Dzeko

Gardien de but: Samir Handanovic

Défenseurs: Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini

Milieux: Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Ebrima Darboe, Rick Karsdorp

Attaquants: Romelu Lukaku, Edin Dzeko

XIs probables INT vs ROM

Inter Milan: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Milan Skriniar; Ashley Young, Christian Eriksen, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Achraf Hakimi; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku

AS Roma: Antonio Mirante; Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini; Bruno Peres, Bryan Cristante, Ebrima Darboe, Rick Karsdorp; Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini; Edin Dzeko

