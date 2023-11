15 aliments riches en acides gras oméga 3-6-9

S’il existe une classe de nutriments qui lutte efficacement contre le vieillissement malsain, ce sont les acides gras oméga, en particulier les oméga-3. Cette superstar de la nutrition peut aider à prévenir les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux et peut même réduire le risque de démence. Même s’il est important d’avoir ce nutriment dans notre alimentation à mesure que nous vieillissons, les experts affirment que la plupart des personnes âgées n’en consomment pas suffisamment.​​

“Neuf Américains sur 10 souffrent d’une carence en oméga-3”, déclare James O’Keefe, MD, cardiologue et directeur médical du Charles et Barbara Duboc Cardio Health & Wellness Center du Saint Luke’s Mid America Heart Institute à Kansas City, Missouri. « Dans l’ensemble, consommer davantage de ces nutriments est susceptible de réduire le risque de décès prématuré. »​ ​

Que sont les acides gras oméga-3 ?

​En tant que type d’acide gras polyinsaturé, les oméga-3 sont essentiels à toutes les facettes du bien-être plus tard dans la vie. Ils apportent de l’acide alpha-linolénique (ALA), de l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et de l’acide docosahexaénoïque (DHA) à l’organisme, aidant ainsi à réduire l’inflammation associée aux maladies chroniques et aiguës.​​

Une étude dans le journal de l’American Heart Association Accident vasculaire cérébral montre que consommer plus de DHA est associé à un risque plus faible d’accident vasculaire cérébral, l’une des principales causes de décès d’origine cardiovasculaire. Un autre étudedans Pharmacologie clinique actuelle, ont découvert que l’EPA et le DHA augmentent le niveau de facteur de croissance nerveuse du corps, un élément clé dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Les oméga-3 pourraient même aider à préserver notre audition, selon le Fatty Acid Research Institute.​

Mais l’adulte américain moyen ne consomme que 115 milligrammes d’EPA et de DHA par jour, selon O’Keefe ; à titre de comparaison, l’adulte japonais moyen consomme 1 300 milligrammes d’EPA et de DHA. par jour. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le Japon abrite l’une des cinq « zones bleues » mondiales et a l’espérance de vie la plus élevée au monde : 84,3 ans, selon l’Organisation mondiale de la santé. Une alimentation riche en acides gras oméga n’est pas la seule raison pour laquelle les Japonais ont tendance à vivre longtemps et en bonne santé, mais les experts affirment que c’est probablement l’une d’entre elles.​

O’Keefe suggère de consommer au moins 1 000 milligrammes par jour et de privilégier l’EPA et le DHA, si possible. Voici quelques aliments délicieux riches en oméga-3.​

​Sardines (2 grammes d’EPA et de DHA par portion de 3 onces)​. Ne vous laissez pas intimider par le poisson en conserve. “Les aliments en conserve, s’ils sont correctement manipulés et réservés, sont une très bonne source d’oméga-3 ainsi que de protéines”, déclare Artemis Simopoulos, MD, fondateur et président du Centre de génétique, nutrition et santé et auteur de Le régime le plus sain pour vous : aspects scientifiques. Mangez-les directement du moule, mélangez-les avec de la salade ou ajoutez-les à des craquelins sans céréales (les os sont comestibles).​ ​

Hareng (1,5 grammes d’EPA et de DHA par portion de 3 onces). Le hareng frais et en conserve, savoureux et parfaitement doux, contient également moins de mercure que les autres poissons. Il peut être bouilli, sauté, cuit au four ou mariné.​ ​

Saumon de l’Atlantique (2,4 grammes d’EPA et de DHA par portion de 6 onces)​. Dans une étudemanger ce poisson polyvalent deux fois par semaine a contribué à réduire les taux de triglycérides sériques, ce qui est l’une des clés d’un cœur fort.​ ​

Graines de lin (1,8 grammes d’ALA par cuillère à soupe)​. Ces graines sont le complément parfait, riche en fibres, aux smoothies, salades et autres plats végétariens. En plus d’une bonne dose d’ALA, vous obtenez les fibres dont vous avez besoin pour rester régulier.​​

Graines de chia (5 grammes d’ALA par portion de 1 once). Mélangez-les dans des plats sucrés et salés pour obtenir tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin pour une meilleure nutrition. Recherche montre également que les graines de chia peuvent aider à améliorer la tolérance au glucose et le métabolisme.​​