15 aliments que vous pouvez arrêter de diaboliser

Pour certaines personnes, devenir adulte signifie apprendre la vérité sur les mythes que vous avez toujours entendus quand vous étiez enfant, comme sortir avec les cheveux mouillés ne vous donnera pas un rhume ou comment les jaunes d’œufs ne sont pas mauvais pour vous (en fait, ils sont excellents pour vous).

Au-delà des jaunes d’œufs, de nombreux autres aliments ont été vilipendés au fil des ans, que ce soit par vos parents qui grandissent, votre médecin ou même ce que vous avez vu à la télévision et dans les films. Tant d’aliments qu’on nous disait autrefois d’éviter sont bénéfiques pour votre santé.

Découvrez les 15 aliments que vous ne devez pas éviter.

Légumes en conserve ou surgelés

Les légumes en conserve et surgelés sont souvent moins chers et durent plus longtemps que ceux que vous trouverez dans la section des produits frais. Cependant, certaines personnes pensent qu’ils ne sont pas aussi nutritifs parce que les légumes sont en conserve ou congelés. La recherche a montré que le processus de mise en conserve préserve presque tous les nutriments des légumes. Les vitamines liposolubles, les protéines, les glucides et les graisses doivent rester en grande partie intacts pendant le processus de mise en conserve, ce qui fait des légumes en conserve une solution économique lorsque vous ne pouvez pas acheter de produits frais tout le temps. Les légumes en conserve contiennent plus de sodium puisqu’il est utilisé comme agent de conservation. Lorsque vous optez pour des légumes en conserve, il est préférable de choisir des légumes en conserve à faible teneur en sodium.

Quant aux légumes surgelés, ils sont généralement surgelés au sommet de leur nutrition, ce qui signifie qu’ils conservent plus de nutriments que les légumes frais, qui subissent un épuisement des nutriments lorsqu’ils se gâtent.

Jaunes d’œuf

Pendant très longtemps, on a cru que les jaunes d’œufs étaient nocifs car ils étaient riches en cholestérol. Le jaune d’œuf est l’endroit où vous trouverez la majeure partie du cholestérol. Cependant, des études montrent que le cholestérol alimentaire (le cholestérol contenu dans les aliments que vous mangez) n’a pas nécessairement d’impact sur le cholestérol sérique (le cholestérol dans votre circulation sanguine). La recherche a été mitigée sur ce que les jaunes feront au cholestérol, mais la conclusion accablante est que la consommation régulière d’œufs n’augmente pas votre risque de maladie cardiovasculaire. Les œufs contiennent des graisses saines (acides gras monoinsaturés et polyinsaturés) qui aident à augmenter les niveaux de HDL (le bon cholestérol). Il s’agit davantage des autres aliments que vous mangez avec les œufs ; par exemple, les œufs sont souvent associés à des viandes transformées comme le bacon, qui sont riches en sodium et en graisses saturées, ce qui peut augmenter la tension artérielle et les niveaux de LDL (le mauvais cholestérol).

Pain

Beaucoup de gens évitent le pain car il est riche en glucides et n’offre pas beaucoup de nutriments. Cependant, le pain riche en fibres ou en céréales a plus de valeur nutritive et contient parfois moins de glucides. Cependant, ces pains ont tendance à être plus chers. Si votre budget vous permet de choisir un pain de meilleure qualité avec de meilleurs nutriments, c’est très bien. Il est préférable de choisir des pains contenant plus de 3 grammes de fibres alimentaires par portion.

Aliments contenant du gluten

Sauf si vous avez une sensibilité cœliaque ou au gluten, il n’est pas nécessaire d’éviter de manger du gluten. Cette protéine, qui se trouve dans le blé et certaines céréales, peut être digérée par le corps pour la plupart des gens, selon Médecine Johns Hopkins. Tant que vous n’avez aucun problème à digérer le gluten, cela peut être bénéfique pour votre corps. Le gluten a été associé à la réduction du risque de diabète de type 2 et aider les système cardiovasculaire.

Patates

Les pommes de terre sont féculentes, donc beaucoup de gens les évitent. Mais les pommes de terre contiennent aussi beaucoup de nutriments bons pour la santé, selon le Clinique Mayo. Ils contiennent des vitamines de potassium C et B6, du manganèse, du magnésium, du phosphore, de la niacine, du folate et des fibres – tant que vous mangez la peau. Une grande partie des nutriments d’une pomme de terre se trouve dans la peau, alors allez-y et mangez le tout.

Chocolat

La recherche sur le chocolat est encore mitigée. Il y a de fortes chances que vous ayez vu que le chocolat noir est bénéfique pour votre santé, mais il n’est meilleur pour vous que par rapport au chocolat blanc car il contient des flavanols, qui ont été associés à la santé cardiaque. Cependant, la plupart des chocolats contiennent du sucre et des graisses saturées, sans parler des calories. Déguster du chocolat avec modération vous aidera à satisfaire votre désir sans perturber votre régime alimentaire sain.

Popcorn

Voici ce que vous devez retenir à propos du pop-corn : tout n’est pas créé de la même manière. Il y a une grande différence entre le pop-corn que vous obtenez au cinéma et le pop-corn que vous diffusez à la maison. Le pop-corn soufflé à l’air est une excellente collation car il s’agit de grains entiers. Selon le American Heart Association, le maïs soufflé légèrement assaisonné est riche en fibres, ce qui peut aider à réduire le risque de maladie cardiaque et d’autres problèmes de santé. Lorsque vous commencez à ajouter une tonne de beurre ou d’huile au mélange, vous réduisez la qualité nutritive de votre pop-corn.

Huile de noix de coco

L’huile de coco est assez riche en graisses saturées, ce qui signifie qu’elle peut augmenter votre taux de cholestérol LDL – en d’autres termes, le mauvais cholestérol. Mais quoi École de médecine de Harvard Il est à noter que l’huile de noix de coco a également le pouvoir d’augmenter votre taux de cholestérol HDL en même temps, équilibrant ainsi votre taux de cholestérol. Cela étant dit, parce que l’huile de noix de coco est si riche en graisses saturées, ce n’est pas quelque chose que vous voulez consommer trop souvent. La Harvard Medical School suggère de l’utiliser avec parcimonie et de l’alterner avec d’autres huiles riches en nutriments (comme l’olive ou l’avocat).

Sel de table

Bien qu’il soit important pour votre santé globale de contrôler votre apport en sodium, vous devez tout de même consommer du sodium. Sodium aide votre système nerveux, votre système musculaire et plus encore – vous en avez donc besoin, mais certains supposent que cela signifie que le sel de table n’est pas la solution. Vous avez peut-être vu du sel de mer ou du sel casher présenté comme une meilleure alternative au sel de table. Mais le American Heart Association ont souligné qu’ils contiennent tous la même quantité de sodium, il n’y a donc rien de mieux dans le sel de mer que le sel de table. L’apport recommandé est de 2 300 mg de sodium par jour ou moins.

Café

Il était une fois, le café était lié à des problèmes cardiaques, que ce soit à cause de la caféine ou d’un manque de nutriments dans le café lui-même. Cependant, un article de 2021 à École de santé publique de Harvard impliquait que le café pouvait être une partie saine de votre journée. La nouvelle recherche a déclaré que boire du café quotidiennement peut “réduire [the] risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques, de cancers du foie et de l’endomètre, de la maladie de Parkinson et de dépression. » Soyez simplement conscient des édulcorants et des crèmes que vous ajoutez à votre café.

Avocats

Les avocats contiennent beaucoup de calories et de gras, mais c’est du bon gras. De plus, les avocats contiennent de nombreux autres nutriments, selon le USDA. Ils sont une bonne source de vitamine B5, mais contiennent également d’autres nutriments comme le potassium, les vitamines E et K. Si les calories ou un niveau élevé de matières grasses vous préoccupent, ne mangez pas l’avocat entier en une seule fois. Bien qu’ils puissent être difficiles à conserver une fois coupés, vous devriez pouvoir les conserver une journée au réfrigérateur, de sorte que vous n’en mangiez qu’une moitié à la fois.

Des noisettes

Oui, les noix contiennent du gras, mais c’est pourquoi nous les aimons : c’est du bon gras. Selon École de médecine de Harvard, les noix sont chargées de graisses insaturées, de protéines, de fibres et d’autres nutriments (selon la noix que vous regardez). Certains contiennent de bonnes quantités de vitamines B et E, de folate et plus encore. Ceux-ci constituent une excellente collation pour vous accompagner entre les repas, car ils contiennent suffisamment de protéines pour assouvir la sensation de faim. Les noix peuvent être chères, mais vous en avez pour votre argent si vous considérez à quel point elles sont nutritives et jusqu’où elles peuvent aller pour remplir votre ventre.

riz blanc

Vous avez probablement entendu dire que le riz blanc est une calorie vide car toute la nutrition a été supprimée lorsque les grains ont été blanchis. Ce que vous n’avez peut-être pas entendu, c’est que le riz blanc regorge de fer et de vitamines B pour renforcer sa valeur nutritionnelle, selon le Centre de nutrition Kendall Reagan. Alors que le riz brun contient plus de fibres, de magnésium et d’autres nutriments, le riz blanc ne doit pas être mis de côté, surtout parce qu’il est souvent moins cher à l’achat. Vous obtiendrez toujours la nutrition du riz blanc.

Fromage

Le fromage contient beaucoup de nutriments et ne devrait pas être complètement évité. Même si vous êtes intolérant au lactose, il y a des fromages que vous pouvez toujours manger ! Selon le National Dairy Council, le fromage est une excellente source de calcium, de phosphore et de vitamine A. Certains fromages sont meilleurs sur le plan nutritionnel que d’autres – pensez au fromage frais non transformé plutôt qu’au fromage emballé – mais vous obtiendrez toujours la nutrition même avec certains des fromages les plus rentables.

Pâtes

Les pâtes sont un autre aliment considéré comme riche en glucides et dépourvu de valeur nutritive. Les pâtes raffinées, qui sont le plus souvent consommées, ont une quantité limitée de nutriments, contrairement aux pâtes de grains entiers. Des études ont montré que les pâtes de grains entiers ont plus de valeur nutritive et peut vous garder rassasié plus longtemps. Ces pâtes, cependant, sont généralement plus chères que les pâtes raffinées. Emballez votre dîner de spaghetti avec des légumes ou une salade peut aider à rendre votre repas complet plus sain sur le plan nutritionnel et vous remplir de vitamines et de minéraux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.