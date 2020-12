Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il n’y a rien de mieux que de regarder la magie du temps des fêtes se dérouler chez vos petits! Choisir des cadeaux pour les bébés et les tout-petits de votre vie peut être à la fois facile et difficile. Bien que certains enfants soient trop jeunes pour être pointilleux sur leurs cadeaux, il est important de leur offrir un cadeau qui non seulement correspond à leurs intérêts, mais qui les aidera également à élargir leurs horizons. Que ce soit votre enfant, le nouveau-né de votre ami ou un membre de votre famille, nous sommes là pour vous!

Notre préféré? UNE tablier et livre de pâtisserie personnalisés cela encouragera vos tout-petits à être enthousiastes à l’idée d’aider dans la cuisine. Vous pouvez même personnaliser les personnages du livre pour inclure le nom de votre enfant et sa personne préférée pour cuisiner.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir nos 15 choix de cadeaux pour les enfants et les tout-petits de votre vie!