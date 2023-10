15 actions ayant un historique de croissance des dividendes devraient encore générer des résultats cette année

Broadcom (AVGO), Caterpillar (CAT) et Eli Lilly (LLY) font partie des 15 actions du Club avec une séquence de croissance annuelle des dividendes que Wall Street s’attend à poursuivre au cours de leurs exercices en cours. Les investisseurs à long terme devraient se tourner vers les sociétés ayant un historique de croissance des dividendes au lieu de courir après les actions à rendement élevé, ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley dans une note aux clients cette semaine. Jim Cramer est d’accord, qualifiant les recherches de l’entreprise de « vraiment intelligentes ». Il a ajouté : « Cette idée des producteurs de dividendes, je la trouve formidable. » En effet, les actions qui ont augmenté leurs distributions de dividendes pendant au moins 25 années consécutives – un groupe connu sous le nom d’aristocrates de dividendes – ont régulièrement surperformé le S&P 500 au fil du temps, a souligné Morgan Stanley. « Ces actions font preuve d’une relative résilience dans des environnements de marché incertains », ont déclaré les stratèges. « Même si les actions à haut rendement peuvent sembler attrayantes à court terme, nos travaux suggèrent qu’elles ont tendance à offrir des profils de rendement plus volatils et de retour à la moyenne. » La référence dans la note aux actions à haut rendement désigne celles avec des rendements de dividendes annuels élevés, ce qui dans certains cas peut indiquer un profil plus risqué. Jim et le Club soulignent depuis longtemps les avantages de détenir des actions assorties de dividendes sains et de réinvestir ces distributions pour augmenter les rendements globaux à long terme. Cependant, la note de Morgan Stanley nous a incités à rechercher dans notre portefeuille des actions affichant de solides antécédents de croissance des dividendes et qui devraient perdurer. Voici les critères que nous avons utilisés pour établir notre liste de 15 actions : Pour les 36 sociétés du Jim’s Charitable Trust, le portefeuille utilisé par le Club, nous avons examiné les versements de dividendes par action au cours de leurs six derniers exercices complets. , selon FactSet. Seules les sociétés ayant déclaré une croissance de leurs paiements par action au cours de chaque période ont été réduites. Pour nous aider à prévoir quelles actions maintiendront leur tendance à la croissance des dividendes, nous avons également examiné les estimations des analystes concernant les paiements totaux par action au cours de leur exercice en cours. Les entreprises exclues à ce stade comprennent Pioneer Natural Resources (PXD) en raison de la baisse des prix du pétrole d’une année sur l’autre. La liste de 15 actions comprend quatre aristocrates de dividendes : Procter & Gamble (PG), Emerson Electric (EMR), Stanley Black & Decker (SWK) et Caterpillar susmentionné. Une chose à garder à l’esprit avec Stanley Black & Decker, cependant, est que l’ampleur de la croissance de ses versements a ralenti depuis l’année dernière, alors que le fabricant d’outils fait face à la gueule de bois du boom immobilier de Covid, ainsi qu’aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et de stocks. Néanmoins, nous croyons en son redressement et nous prévoyons que son dividende sera satisfaisant à l’avenir. Voici les 11 autres sociétés dont les dividendes augmentent régulièrement et qui, selon les analystes, continueront à le faire au cours de leurs exercices fiscaux en cours, notamment Broadcom et Eli Lilly, mentionnés plus tôt. Apple (AAPL) Broadcom Costco Wholesale (COST) Eli Lilly Honeywell International (HON) Humana (HUM) Linde (LIN) Microsoft (MSFT) Morgan Stanley (MS) Oracle (ORCL) Starbucks (SBUX) Bien sûr, nous ne le faisons pas nous possédons nécessairement l’ensemble de ces 15 sociétés pour leurs dividendes, car nous ne cherchons pas seulement à maximiser nos revenus. Par exemple, bien que notre investissement de longue date dans Apple ait été assez fructueux, le titre n’a actuellement qu’un rendement en dividende annuel de 0,54 %, sur la base des cours boursiers de mardi. En revanche, le dividende est un peu plus convoité dans des positions telles que Morgan Stanley et Procter & Gamble, qui ont généré respectivement des rendements de 4,24 % et 2,6 % mardi. Quoi qu’il en soit, la croissance des dividendes au fil du temps est certainement la bienvenue et peut contribuer à augmenter le rendement total de l’investissement, à condition que les distributions soient réinvesties au lieu de recevoir des liquidités. Comme nous l’avons évoqué en détail plus tôt cette année, le réinvestissement des dividendes est un outil puissant pour stimuler la création de richesse au fil du temps. Pour le Club, cependant, Jim’s Trust reverse chaque année tous les revenus de dividendes et les gains en capital à des œuvres caritatives. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Quoi qu'il en soit, la croissance des dividendes au fil du temps est certainement la bienvenue et peut contribuer à augmenter le rendement total de l'investissement, à condition que les distributions soient réinvesties au lieu de recevoir des liquidités. Comme nous l'avons évoqué en détail plus tôt cette année, le réinvestissement des dividendes est un outil puissant pour stimuler la création de richesse au fil du temps. Pour le Club, cependant, Jim's Trust reverse chaque année tous les revenus de dividendes et les gains en capital à des œuvres caritatives.

