15 à 20 hommes armés viennent chercher un homme prêté et abattent ses 2 sœurs

La police de Delhi a arrêté aujourd’hui trois personnes pour avoir abattu deux sœurs tôt dimanche matin pour un prêt de 10 000 roupies.

Selon la police, 15 à 20 hommes armés ont atteint Ambedkar Basti de RK Puram dans le sud-ouest de Delhi vers 4 heures du matin, ont frappé à une porte et y ont jeté des briques. Ils sont partis quand personne n’a ouvert la porte, même après des jets de pierres continus. Le propriétaire Lalit, que les assaillants recherchaient, est alors sorti de la maison avec ses deux sœurs et s’est enquis des assaillants lorsqu’ils sont soudainement revenus et ont ouvert le feu.

Les sœurs – Pinky, 30 ans et Jyoti, 29 ans – ont reçu une balle dans la poitrine et l’estomac et ont été transférées à l’hôpital SJ, mais ont succombé à leurs blessures. Une balle a également effleuré Lalit, mais il a réussi à s’échapper. Il a dit à la police qu’il avait eu une querelle avec un local nommé Dev pour de l’argent.

Selon Manoj C, commissaire adjoint de la police du sud-ouest de Delhi, la police avait reçu un appel à 4h40 du matin au poste de police de RK Puram indiquant que certaines personnes avaient tiré sur les sœurs de l’appelant à Ambedkar Basti.

Trois accusés – Arjun, Michael et Dev – ont été arrêtés jusqu’à présent.

À la suite de l’incident, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a remis en question la situation de l’ordre public à Delhi.

Dans un tweet, M. Kejriwal a écrit : « Nos pensées vont aux familles des deux femmes. Que leurs âmes reposent en paix. Le gouvernement de Delhi, au lieu de réparer la loi et l’ordre. Aujourd’hui, si la loi et l’ordre de Delhi étaient sous le gouvernement AAP au lieu de LG, alors Delhi aurait été la plus sûre.

Pendant ce temps, le chef du BJP et député Manoj Tiwari, interrogé sur le commentaire de M. Kejriwal, a déclaré: « Je ne veux pas trop parler de cela, les gens qui font de la politique sur de tels incidents ne remplissent pas leurs principales responsabilités. Des incendies continus sont signalés dans Delhi, qui doit être arrêtée. »

Conseiller le ministre en chef de Delhi sur la montée des crimes de rage à Delhi, M. Tiwari a déclaré: « Arvind Kejriwal devrait travailler sur ces problèmes croissants liés à la colère à Delhi. » Un autre dirigeant du BJP et député de Badarpur à Delhi, Ramvir Singh Bidhuri, a également présenté ses condoléances à la famille de la victime.