15 000 doses de vaccin MPOX arrivent en République démocratique du Congo

Genève, le 10 septembre 2024 — Une cargaison de 15 460 doses de vaccin Mpox, offerte aux pays éligibles à l’aide de Gavi par le fabricant de vaccins Bavarian Nordic, est arrivée aujourd’hui en République démocratique du Congo (RDC) pour soutenir l’effort mondial et régional visant à contenir l’épidémie. Les doses ont atterri à Kinshasa, la capitale du pays. Elles s’ajoutent aux 215 000 doses de vaccin que l’Alliance Gavi a livrées à la République démocratique du Congo (RDC) le 1er janvier. L’Union européenne a fait un don au pays la semaine dernière.

La République démocratique du Congo est l’épicentre de l’épidémie mondiale de mpox, avec environ 94 % de tous les cas signalés et 99 % des décès associés. Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), l’épidémie a entraîné 5 265 cas confirmés, 18 737 cas suspects et 617 décès du 1er janvier au 31 août 2024. En RDC seulement, on compte 4 799 cas confirmés, 17 801 cas suspects et 610 décès.

« Cette dernière livraison de vaccins vient s’ajouter à la réponse mondiale à la pandémie de mpox. Maintenant qu’ils sont arrivés, notre première priorité est de travailler avec nos partenaires pour garantir que ces vaccins et d’autres parviennent à ceux qui en ont besoin, aussi rapidement et efficacement que possible. Gavi a déjà débloqué des fonds pour soutenir cette livraison », a déclaré Dr Sania Nishtar, PDG de Gavi.

Afin d’aider les pays touchés par la fragilité, les situations d’urgence et les populations déplacées à se préparer à la vaccination, Gavi a déclaré en août l’état d’urgence pour l’épidémie de fragilité sur le continent africain, ce qui lui permet de déclencher des flexibilités pour reprogrammer les financements déjà alloués aux pays. Dans le cadre de cette politique de fragilité, d’urgence et de populations déplacées (FED), 2,9 millions de dollars provenant du soutien existant ont été débloqués pour soutenir l’effort de vaccination de la RDC.

La RDC a déjà obtenu l’approbation réglementaire nationale pertinente du vaccin JYNNEOS mpox par Bavarian Nordic et prévoit de déployer les vaccins dans les semaines à venir. Alors que le CDC Afrique et l’Organisation mondiale de la santé travaillent à la finalisation d’un mécanisme pour régir la meilleure façon d’allouer les rares stocks de vaccins, un certain nombre d’autres pays africains touchés sont en train d’obtenir l’approbation réglementaire qui leur permettra de recevoir des doses.

En plus de contribuer à soutenir la réponse continentale en facilitant les dons de doses, Gavi est également en pourparlers avec les fabricants de vaccins en vue d’acheter directement des doses, son Fonds de première réponse étant mobilisé pour fournir le soutien financier initial. Gavi travaille également en étroite collaboration avec ses partenaires, tels que l’UNICEF, pour soutenir les efforts de livraison des vaccins et pour constituer un stock de vaccins mpox, sous réserve du financement des donateurs, dans le cadre duquel son modèle public-privé unique peut contribuer à maîtriser l’épidémie et à construire des systèmes de santé résilients.