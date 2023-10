14e amendement, section 3 : le débat sur la radiation de Trump du scrutin

Donald Trump devrait-il même être autorisé à participer aux élections en 2024 ?

Certains des juristes les plus éminents du pays, ainsi qu’un petit nombre de militants et de politiciens, affirment qu’il ne devrait pas le faire – et certains ont intenté des poursuites pour tenter de rayer le nom de Trump des bulletins de vote.

Pourtant, la plupart des membres du Parti démocrate se tiennent à distance de cet effort. Et d’autres experts affirment que de telles actions, destinées à sauver la démocratie américaine, pourraient en fait la mettre encore plus en péril.

L’argument en faveur de la disqualification de Trump repose sur l’article 3 du 14e amendement de la Constitution américaine, et ses partisans soutiennent que son langage clair disqualifie Trump, qui, selon eux, s’est engagé dans « une insurrection ou une rébellion » contre la Constitution, de reprendre ses fonctions.

Certains vont jusqu’à affirmer que les secrétaires d’État devraient simplement déclarer Trump inéligible et le retirer de leurs bulletins de vote – mais jusqu’à présent, aucun n’a été disposé à le faire. Au lieu de cela, la chasse est ouverte pour trouver un juge qui le fera.

Pour être clair : il semble extrêmement improbable que Trump soit effectivement disqualifié, puisque la Cour suprême aura le dernier mot sur toute contestation, et elle mettra probablement fin à toute cette entreprise.

Pourtant, l’existence même de cet effort soulève des questions difficiles sur la manière dont une démocratie devrait faire face à la menace d’un candidat comme Trump, qui conserve un large soutien populaire, mais qui a tenté de voler les élections de 2020 et parle constamment de faire en sorte que ses opposants politiques détenu.

Une victoire de Trump en 2024 serait profondément dangereuse pour la démocratie américaine. Pourtant, supprimer la possibilité pour les électeurs de le choisir présenterait ses propres périls. Cela serait inévitablement considéré comme un vol électoral flagrant par une grande partie du pays – ce qui déclencherait des réactions, tant de la part des républicains au pouvoir que des partisans de Trump sur le terrain, qui pourraient dégrader la démocratie encore plus gravement.

Comment l’effort visant à utiliser le 14e amendement pour disqualifier Trump a pris de l’ampleur

Le 14e amendement a été ratifié en 1868, juste après la guerre civile, et visait à faire face à ses conséquences. Certaines de ses dispositions ont ensuite été utilisées comme fondement du droit moderne des droits civils. La section 3 aborde un sujet différent : la question de savoir si les anciens insurgés peuvent exercer des fonctions publiques. Son texte pertinent est le suivant :

« Nul ne peut exercer de fonctions civiles ou militaires sous les États-Unis… qui, ayant préalablement prêté serment… en tant qu’officier des États-Unis… de soutenir la Constitution des États-Unis, s’est engagé dans une insurrection ou une rébellion. contre lui, ou apporté aide ou réconfort à ses ennemis.

Quelques jours après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, certains professeurs de droit ont commencé à suggérer que cela signifiait que Trump, et d’autres républicains qu’ils considéraient comme complices de l’insurrection, devraient être exclus de leurs fonctions.

Des groupes de défense libéraux ont pris la charge en 2022, poursuivant en vain pour tenter de retirer la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) et trois candidats républicains de l’Arizona du scrutin. Leurs arguments ont cependant prévalu dans un cas : un juge du Nouveau-Mexique a démis de ses fonctions le commissaire du comté, Couy Griffin. (Contrairement à Greene, Griffin était entré illégalement dans le Capitole le 6 janvier et avait été reconnu coupable d’intrusion.) Cela marquait la première utilisation réussie de l’article 3 depuis 1919.

Tout cela n’était qu’une préparation pour affronter Trump. En août dernier, les professeurs de droit William Baude et Michael Stokes Paulsen ont publié un article de revue de droit de 126 pages sur la section 3. Ils ont conclu, après un an d’étude du sujet, que la section 3 établit une norme de disqualification « globale » qui exclut Trump. et potentiellement bien d’autres » d’exercer leurs fonctions.

L’article a suscité une énorme attention, en partie parce que Baude et Paulsen sont des conservateurs, et parce qu’il a été rapidement approuvé par le professeur de droit libéral Laurence Tribe et l’ancien juge conservateur J. Michael Luttig, deux des plus grands noms du droit du pays. Steven Calabresi, fondateur et coprésident du conseil d’administration de la Federalist Society, s’est également déclaré initialement convaincu – bien qu’il ait changé d’avis un mois plus tard.

Baude et Paulsen ont également fait sourciller en affirmant que, selon leur analyse juridique, les responsables électoraux des États devraient agir pour retirer Trump du scrutin. maintenant – plutôt que d’attendre que le Congrès ou les juges le fassent. L’article 3 est « auto-exécutoire », affirment-ils, les représentants de l’État doivent donc s’y conformer.

Les démocrates ont hésité à faire pression pour la disqualification de Trump, mais les poursuites judiciaires progressent désormais devant les tribunaux.

Les secrétaires d’État démocrates n’ont cependant pas pris l’initiative, estimant que cette affaire relevait de la justice. Et à quelques exceptions près – le représentant Jamie Raskin (Démocrate-MD) a récemment déclaré que Trump était disqualifié – la plupart des politiciens démocrates ont gardé une distance prudente par rapport à cet effort.

Même si le parti craint et déteste Trump, il existe une préoccupation évidente selon laquelle le rayer du scrutin irait trop loin. Que ce soit par engagement en faveur de la démocratie, par crainte d’une réaction explosive qui pourrait suivre une telle démarche, ou par désir de rendre l’effort moins partisan, les démocrates comme la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, disent que cela ne leur appartient pas, essayez les tribunaux à la place.

Alors maintenant, la chasse est ouverte pour trouver un juge qui déclarera Trump inéligible à la présidence. Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), un groupe de défense progressiste de longue date, a déposé une plainte dans le Colorado, où un juge a déclaré qu’il espérait se prononcer sur l’éligibilité de Trump d’ici Thanksgiving. Free Speech for People, un autre groupe de défense progressiste, a intenté une action en justice au Minnesota.

Même avant cela, des poursuites ont été intentées par l’avocat fiscaliste du Texas, John Anthony Castro, qui est, au moins officiellement, candidat à l’investiture présidentielle du GOP en 2024. Peu de temps après s’être inscrit, il a intenté une action en justice en invoquant la section 3 pour tenter de faire prendre Trump. hors du scrutin. Depuis, il a intenté des poursuites similaires dans plus d’une douzaine d’autres États, et exagère constamment ses efforts sur le site anciennement connu sous le nom de Twitter (« Ils ont finalement réalisé que je ne faisais pas de bêtises. Trop tard, les bêta-boys », a-t-il déclaré). a écrit récemment). La Cour suprême a récemment refusé d’examiner l’un des appels de Castro, mais ses autres poursuites sont toujours en cours pour l’instant.

Pourtant, la Cour suprême est la destination ultime de toutes ces querelles, et elle dispose d’une majorité conservatrice de six juges, dont trois ont été nommés par Trump. Même avant d’entrer dans les détails juridiques, c’est une raison suffisante pour être profondément sceptique quant à la possibilité que la Cour interdise à Trump de se présenter à nouveau.

Les arguments en faveur de la disqualification de Trump

Les débats juridiques ici peuvent être abstrus. Ils présentent des tentatives pour deviner l’intention des politiciens au cours des années 1860, des discussions sur le sérieux avec lequel il faut prendre un avis d’un tribunal de circuit de 1869 par le juge en chef Salmon Chase, et des hypothèses sur une pente glissante sur la manière dont la disqualification pourrait plus tard être utilisée de manière abusive dans différentes situations.

Alors faisons un zoom arrière et posons la vraie question au cœur de tout cela : disqualifier Trump du scrutin de cette manière serait-il une bonne idée, ou serait-ce une sorte d’affront à la démocratie ?

De nombreuses démocraties ont été confrontées à la question de savoir comment faire face à une menace pour la démocratie provenant du système électoral, et il n’existe pas de réponses faciles. J’ai parlé avec les politologues de Harvard Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, qui viennent de co-écrire un livre, Tyrannie de la minoritésur la crise démocratique aux États-Unis, sur les options.

Ziblatt a souligné Hans Kelsen, un théoricien du droit autrichien des années 1930, qui, selon lui, « a fait valoir que si vous croyez vraiment en la démocratie, vous devez être prêt à sombrer sur un navire en perdition et à revenir un autre jour ». Selon Kelsen, la seule solution défendable face à la montée des autoritaires dans un système démocratique est de les battre dans les urnes.

Avec la montée des nazis, cette pensée n’a évidemment pas bien vieilli, a déclaré Ziblatt. « Je pense que c’est naïf », a-t-il déclaré. « Cette idée selon laquelle nous devons simplement rester les bras croisés et laisser notre démocratie être attaquée en espérant que tout s’arrangera – s’est avérée n’avoir pas fonctionné. »

Ainsi, la constitution allemande d’après la Seconde Guerre mondiale a établi une procédure et un cadre juridique par lesquels certains politiciens ou partis jugés dangereux pour la constitution pouvaient être empêchés de se présenter aux élections. « Il s’agit d’une procédure très complexe et hautement réglementée », a déclaré Ziblatt – impliquant des bureaux fédéraux et étatiques, une bureaucratie, l’approbation du tribunal et les étapes juridiques nécessaires – car la disqualification est un « dispositif potentiellement dangereux et puissant ».

D’autres pays ont adopté des approches similaires, connues sous le nom de « démocratie militante » ou de « démocratie défensive ». L’idée est de protéger la démocratie en excluant de la scène politique les menaces qui pèsent sur elle.

L’idée est la suivante : Trump a tenté de détruire la démocratie américaine en 2020. S’il est autorisé à réessayer, il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’il fera encore plus de dégâts. Alors pourquoi ne pas l’arrêter maintenant ? Les partisans de la disqualification de Trump, comme Luttig, soutiennent qu’il s’est lui-même disqualifié. La Constitution dit que les insurgés ne peuvent pas exercer de fonctions, et nous avons le devoir de faire respecter la Constitution, affirment-ils.

Les arguments contre la disqualification de Trump

Mais le problème avec l’option du 14e amendement, m’ont dit Levitsky et Ziblatt, est que les États-Unis n’ont pas établi de procédure cohérente ni d’autorité institutionnelle pour exclure les candidats après la guerre civile. « Nous n’avons en place aucun mécanisme institutionnel convenu, aucune autorité électorale, aucun organe judiciaire ayant un précédent et une pratique qui, selon toutes les principales forces politiques, devraient être habilités à prendre cette décision », a déclaré Levitsky.

Des institutions et des procédures de longue date assurent la crédibilité ; Idéalement, ils contribuent à garantir à la nation que ces décisions ne sont pas ponctuelles, arbitraires et politisées – comme c’est le cas dans de nombreux pays. En Amérique latine, dit Levitsky, la disqualification est souvent « gravement utilisée » pour exclure des candidats que les pouvoirs en place ne veulent tout simplement pas gagner.

Dans le cas de Trump, ce qui ressemblerait à certains à une défense consciencieuse de la Constitution ressemblerait à beaucoup d’autres à une intervention sans précédent des élites dans le processus électoral, basée sur une interprétation controversée d’une disposition vieille de 155 ans et rarement utilisée – avec la motivation sous-jacente claire d’empêcher les électeurs de nommer une personne en particulier président.

Les deux professeurs ont pâli à l’idée que des secrétaires d’État partisans retirent Trump eux-mêmes du scrutin. Levitsky a qualifié cela de « profondément problématique », et Ziblatt a déclaré que ce serait « très lourd et dangereux » et susceptible de conduire à une « escalade ».

Les secrétaires d’État pro-Trump répondraient sûrement par leurs propres disqualifications des candidats démocrates en représailles. En effet, les partisans de Trump ont déjà semé le chaos au Capitole lorsqu’ils à tort pensaient que l’élection lui avait été volée, et ils sont déjà désenchantés par les institutions américaines. Et si Trump était réellement empêché de se présenter, même par des moyens douteux ? Les choses peuvent toujours empirer et devenir plus dangereuses. Le commentateur juridique Mark Herrmann a comparé la disqualification de Trump par les secrétaires d’État à l’ouverture de la boîte de Pandore.

Compte tenu de l’absence de précédent, la « voie la plus saine », a déclaré Levitsky, aurait été si le Parti républicain avait réussi à s’auto-réguler en condamnant Trump lors de son deuxième procès en destitution et en l’empêchant de se présenter à nouveau. Ils ne l’ont pas fait – et c’est pourquoi nous sommes dans ce pétrin, débattant pour savoir si la démocratie peut même survivre à une autre présidence Trump.