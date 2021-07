149e Open : Rory McIlroy profite d’un temps d’entraînement supplémentaire après avoir raté le cut la semaine dernière | Actualités golfiques

0:53



Le quadruple vainqueur majeur, Rory McIlroy, a déclaré que manquer la coupe à l’Open écossais de la semaine dernière « n’était pas mauvais » en vue de l’Open Championship de cette semaine au Royal St. George’s.

Rory McIlroy pense que manquer le cut en Écosse la semaine dernière pourrait améliorer ses chances de remporter le 149e Open, et sa conviction est étayée par les statistiques.

McIlroy a fait une sortie anticipée au Renaissance Club après avoir ajouté le tournoi à son calendrier à un préavis tardif, mais cela lui a donné la chance de se rendre directement au Royal St George’s pour s’entraîner quelques jours supplémentaires pour la dernière majeure de l’année.

Le joueur de 32 ans a profité de l’opportunité d’étaler son entraînement sur cinq jours plutôt que de « mettre toute la préparation » alors qu’il cherche à ajouter à sa tendance à gagner un tournoi lors de son premier départ après avoir raté une coupe à mi-chemin.

La coupe manquée de McIlroy en Écosse pourrait être une bénédiction déguisée

« Vous ne voulez jamais manquer une coupe, comme vous dites, mais comme les coupes manquées vont, ce n’était pas nécessairement une mauvaise », a déclaré le champion de l’Open 2014, qui reste sans titre majeur pendant près de sept ans.

« Je n’avais pas l’intention de jouer à l’Open écossais il y a quelques semaines de toute façon, donc c’était bien de participer à quelques tours de compétition et d’en apprendre un peu plus et de comprendre ce que je dois faire.

« Cela aurait été formidable de rester et de jouer quelques jours de plus en Écosse, mais d’être ici et de faire quelques trous samedi et de jouer un tour complet dimanche, j’avais l’impression d’avoir un peu d’avance sur le reste du terrain, ça fait du bien.

Le quadruple vainqueur majeur, Rory McIlroy, fait l'éloge du parcours Open Championship de cette semaine au Royal St. George's et pense qu'il sera « absolument parfait » pour le week-end

« Cela signifiait que je n’avais même pas joué de trous hier. J’en ai joué 11 aujourd’hui. Je vais probablement sortir tôt demain et jouer 18. Mais cela signifiait simplement que je pourrai le prendre un peu plus facilement les prochains jours, pas J’ai l’impression d’essayer d’entasser toute la préparation. »

McIlroy est conscient que, sur les neuf dernières occasions où il a raté une coupe, il a gagné trois fois lors de son prochain départ et il a insisté sur le fait que ce n’était pas une « statistique de chance » car il fait de l’apprentissage de ses erreurs une priorité dans sa carrière.

« Je pense qu’au golf, vous en apprenez toujours plus sur votre jeu lorsque vous avez raté une coupe ou que vous avez eu du mal ou que vous n’avez pas joué aussi bien », a-t-il ajouté. « Je pense que tout le monde peut bien jouer, tout le monde peut bien frapper le ballon et se donner des chances de gagner, mais j’ai toujours appris plus des déceptions et de ne pas faire aussi bien.

« J’ai toujours essayé d’apprendre. J’ai toujours essayé de comprendre, ‘d’accord, pourquoi cette semaine ne s’est-elle pas si bien passée’, puis vous vous donnez quelques réflexions et elles sont fraîches dans votre esprit avant de commencer la semaine prochaine.

« C’est pourquoi je dis, au golf, il y a toujours la semaine prochaine, et c’est une bonne chose, car vous pouvez réparer certains torts assez rapidement. J’ai pu le faire dans le passé.

« J’ai raté le cut au Memorial il y a quelques années et j’ai remporté l’Omnium canadien la semaine suivante. J’ai raté le cut au Masters, puis mon prochain départ était Quail Hollow et j’y ai gagné.

Dame Laura Davies dit que le retour des spectateurs à l'Open pourrait donner un coup de pouce aux chances de succès de Rory McIlroy

« Le golf vous donne toujours une autre opportunité de bien jouer et de voir si vous avez appris de vos erreurs, et j’ai toujours fait une priorité dans ma carrière d’essayer vraiment d’apprendre de mes erreurs, tout le chemin retour à ce qui s’est passé à Augusta en 2011 et aller et gagner l’US Open au prochain tournoi majeur.

« J’avais quelques choses fraîches en tête pendant quelques mois là-bas, et je me suis assuré que si jamais je me retrouvais dans une position comme celle-là, je ne ferais pas les mêmes erreurs. »

McIlroy est confiant d’avoir appris de ses erreurs à l’Open écossais et a révélé que son temps d’entraînement imprévu à Sandwich avait produit des résultats positifs.

« Je me sens bien, j’ai vraiment bien frappé la balle à l’entraînement ces derniers jours », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’avoir compris quelque chose dimanche ici, ce qui a été vraiment bien. J’ai bien frappé la balle sur le terrain hier, et j’ai bien frappé la balle aujourd’hui sur le parcours.

« C’est difficile. Vous pensez tellement à un swing, et il s’agit vraiment d’essayer d’obtenir ce mélange de bonne mécanique, mais aussi de laisser transparaître vos capacités athlétiques et vos instincts. cet équilibre.

« Mais j’ai l’impression d’avoir compris quelque chose dimanche et je me sens bien avec ça. Je me sens bien dans ma direction de la semaine. »