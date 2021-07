149e Open : Hideki Matsuyama se retire suite à un récent test positif au Covid-19 | Actualités golfiques

Hideki Matsuyama a été contraint de se retirer de l’Open

Le champion des Masters Hideki Matsuyama est devenu le dernier joueur à se retirer du 149e Open.

La préparation de Matsuyama pour la dernière majeure de l’année a été perturbée après avoir été testé positif pour Covid-19 lors du Rocket Mortgage Classic la semaine dernière, et il a continué à être testé positif pendant son auto-isolement.

La star japonaise insiste sur le fait qu’il se sent en forme et en bonne santé et qu’il ne présente aucun symptôme de coronavirus, mais il a exclu de se rendre au Royal St George’s.

« Je me sens bien mais je n’ai pas pu m’entraîner en vue de l’Open », a déclaré Matsuyama via un communiqué publié par le R&A.

« Combinant cela avec le voyage difficile au Royaume-Uni, mon équipe et moi avons décidé qu’il était préférable de se retirer pour assurer la sécurité de tous. L’Open me manque énormément et j’ai hâte de rejouer à St Andrews l’année prochaine.

« Je tiens à remercier les nombreux fans de golf pour leur préoccupation et leur soutien continus alors que je m’efforce de revenir au jeu que j’aime le plus tôt possible. »

Matsuyama, qui sera remplacé sur le terrain à Sandwich par Harold Varner III, est le quatrième joueur à se retirer ce week-end après le retrait de Matthew Wolff, KH Lee et Danny Lee samedi.

Kevin Na s’est retiré la semaine dernière en raison des diverses restrictions de voyage, tandis que l’ancien champion des Players Si Woo Kim et son compatriote sud-coréen Sungjae Im ont choisi de ne pas participer à l’Open pour se concentrer sur les Jeux olympiques le mois prochain.

De nombreux joueurs ont exprimé leur désapprobation des protocoles stricts en place pour le Championnat, qui obligent tous les concurrents à adhérer à la « bulle » du tournoi, à rester dans des hébergements autorisés et à se limiter à un groupe de soutien de quatre personnes sous le même toit.

Les joueurs ne seront pas autorisés à visiter les magasins, bars ou restaurants locaux conformément aux directives gouvernementales de santé et de sécurité mises en place pour la semaine.

Andy Sullivan a été ajouté au peloton samedi, tandis que les trois prochains joueurs sur la liste des réservistes sont Brendan Steele, John Catlin et Adam Long.