149e Open : Collin Morikawa savoure une victoire historique majeure et s’est engagé à pousser plus loin | Actualités golfiques

Rob Lee, Andrew Coltart et Dame Laura Davies reviennent sur les moments clés de la manche majeure de Collin Morikawa au 149e Open

Collin Morikawa avait du mal à comprendre l’ampleur de son triomphe « spécial » à l’Open après avoir créé l’histoire du golf avec sa victoire à deux coups au Royal St George’s.

Morikawa a défié son manque d’expérience sur les parcours de golf pour repousser Jordan Spieth et célébrer ses débuts dans le championnat avec une victoire, devenant le premier golfeur à remporter deux tournois majeurs différents à la première tentative après sa victoire en PGA l’année dernière.

Avec son partenaire de jeu et leader du jour au lendemain Louis Oosthuizen luttant pour trouver la forme qui l’avait aidé à établir un nouveau record Open avec son score à mi-chemin de 129, Morikawa a produit une performance calme et rassemblée le dernier jour et a gardé un bogey hors de sa carte dans un fermeture 66.

Morikawa est le premier joueur à gagner à ses débuts à l’Open depuis Ben Curtis en 2003

Trois birdies consécutifs ont plafonné un 32 vers l’extérieur et lui ont donné une brève avance de quatre coups qui a été réduite à un lorsque Spieth a réussi un birdie les 10e, 13e et 14e, mais Morikawa a réussi un putt décisif de 20 pieds pour un oiselet à 14 gagner sur 15 sous le par.

« Nous n’avons que quatre tournois majeurs par an, et chacun d’entre eux est très spécial », a déclaré Morikawa, qui est le premier joueur à gagner à ses débuts à l’Open depuis Ben Curtis au même endroit en 2003. « Pour enfin pouvoir jouer un Open Championship pour la première fois et le gagner, ça va être encore plus spécial.

« J’ai gagné la PGA, puis en revenant en tant que champion en titre, vous avez juste le sentiment d’appartenir, cela va faire partie de vous pour le reste de votre vie. L’Open Championship va faire partie de ma vie le reste de ma vie quoi qu’il arrive.

« Faire partie de cette histoire, c’est génial. Entendre ‘Champion Golfeur de l’année’, des frissons ! »

Morikawa a également révélé comment Brooks Koepka l’a aidé à développer sa mentalité de gagnant lors de son troisième départ sur le PGA Tour en tant que professionnel lors de sa saison recrue en 2019.

« Vous essayez de ne pas tout écouter lorsque vous avez une recrue ou que c’est votre année recrue ou que ce sont vos débuts », a-t-il ajouté. « Et si vous le faites, vous le faites. Parfois, cela atteint les gens.

« Mais j’ai entendu Brooks dire au Travelers Championship qu’il était là pour gagner. Quand il est devenu pro pour la première fois, il était là pour faire des coupes. Ensuite, il est allé dans le top 30, le top 20 et le top 10. ‘sortons et gagnons’.

« Donc, au moment où j’étais à la PGA l’année dernière, j’avais déjà joué dans ces événements avec tous ces gars, tous les grands noms, et je me sentais comme un événement normal.

« Je suis donc sorti cette semaine sans avoir peur de jouer contre tout le monde. J’essaie juste d’apprendre le parcours de golf. Apprendre un parcours de golf de style links est difficile car il y a tellement de pistes, et j’aime tout savoir. Je aime connaître tous les petits détails possibles, mais c’est difficile de le faire ici.

« Donc, il faut être précis sur tout, et c’est comme ça que je l’ai vu comme un défi, et j’avais hâte d’y être. »

Morikawa a maintenant deux victoires majeures en seulement huit départs

Morikawa a maintenant deux victoires majeures à son actif en seulement huit départs, mais il reste déterminé à pousser plus loin plutôt que de passer trop de temps à réfléchir sur ses réalisations historiques.

« Quand vous faites l’histoire, c’est difficile à saisir et c’est difficile à vraiment comprendre », a-t-il ajouté. « A 24 ans, c’est tellement difficile de regarder en arrière les deux petites années où j’ai été pro et de voir ce que j’ai fait parce que j’en veux plus. J’apprécie ces moments et j’aime ça, et je veux m’apprendre pour l’embrasser un peu plus.

« Mais je veux juste plus. Quand vous êtes dans ces moments et que vous aimez vraiment ce que vous faites, ce que j’aime jouer au golf et rivaliser avec ces gars-là, ce sont les meilleurs moments de tous les temps parce que les nerfs vous poussent à être une meilleure personne. . »

Le sang-froid imperturbable de Morikawa était une caractéristique de sa performance au tour final, bien qu’il ait admis qu’il avait bien fait de cacher ses nerfs lorsque Spieth et Jon Rahm faisaient leurs mouvements sur les neuf derniers.

« Je suis content d’avoir eu l’air calme parce que les nerfs sont définitivement là-haut », a-t-il déclaré. « Mais vous canalisez ces nerfs en excitation et en énergie, et cela vous éloigne d’un facteur de peur dans ce que je veux. C’est donc ainsi que je le vois, d’autant plus que ces neuf derniers trous arrivaient.

« Jordan faisait des birdies; je pense que Rahm poussait; Louis avait un birdie sur 11, un birdie incroyable. Vous ne pouvez pas vous soucier du score. Je devais m’inquiéter de chaque coup. Pourrais-je exécuter chaque coup au mieux de mes capacité ? Certains nous l’avons fait, d’autres non, et puis vous passez à autre chose. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer, ce qui s’est passé.