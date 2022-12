149 coups de feu, 16 morts: le bilan croissant des coups de feu sur le plus jeune de New York.

“L’augmentation parmi les jeunes est incroyablement tragique, effrayante”, a déclaré Michael-Sean Spence, directeur principal des initiatives de sécurité communautaire chez Everytown for Gun Safety. “L’augmentation a été la plus élevée au cours des cinq dernières années parmi les moins de 18 ans.”

Les experts citent plusieurs raisons : le bouleversement de la pandémie dans la vie scolaire et familiale ; la prolifération des armes à feu; et la dévastation économique des communautés à faible revenu au cours des trois dernières années. Les dirigeants communautaires ont déclaré que le manque de ressources pour le soutien scolaire, les programmes parascolaires et les services de santé mentale a laissé les enfants sans but et pris dans des cycles de violence et de représailles.

En 2020, les décès par arme à feu sont devenus la principale cause de décès chez les jeunes âgés de 1 à 19 ans aux États-Unis, dépassant les accidents de la route. Le taux d’augmentation des décès par arme à feu chez les enfants et les adolescents entre 2019 et 2020 était plus de deux fois plus élevé que l’augmentation dans la population générale.

Les enfants noirs ont été touchés de manière disproportionnée. Entre 2018 et 2021, les décès par arme à feu ont doublé chez les jeunes noirs et augmenté de 50 % chez les jeunes hispaniques, selon la Kaiser Family Foundation. Les garçons étaient quatre fois plus susceptibles que les filles de mourir.

Dans les communautés de New York les plus touchées par la violence, les mémoriaux de bougies de dévotion, d’animaux en peluche, de ballons et de notes manuscrites soutenus par des photos souriantes des personnes tuées sont devenus monnaie courante.

Les histoires commencent à résonner à mesure que les chiffres augmentent.

Quelques jours avant la mort de Shayma, Jordany Aracena, 17 ans, a été abattu devant sa maison dans le quartier Bronx de Mott Haven. Un garçon de 17 ans a été accusé de meurtre.

Également à Mott Haven : Angellyh Yambo, 16 ans, a été tuée par balle en avril alors qu’elle rentrait de l’école. Un autre garçon de 17 ans a été accusé de meurtre.