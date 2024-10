146 Immeuble résidentiel / Studio de conception architecturale Pragmatica

© Acte Studio

Description textuelle fournie par les architectes. Le bâtiment résidentiel 146, situé dans le quartier Golsar de Rasht, est un complexe d’appartements résidentiels construit sur un terrain de 500 mètres carrés. Selon le programme du projet, le rez-de-chaussée était dédié au stationnement et le cinquième étage était réservé aux espaces communs du projet, notamment les salles de loisirs, de fitness et de fête. Cela a laissé les unités résidentielles être des appartements unifamiliaux situés du premier au quatrième étage.

Diagramme intérieur-extérieur

L’organisation des espaces privés, publics et semi-publics du projet a été réalisée grâce à une intervention en coupe, créant deux coupures et établissant trois niveaux. Les connexions verticales ont été positionnées de manière à ce que l’entrée des unités résidentielles se fasse par le niveau intermédiaire. En plus de l’entrée, le salon, la cuisine et la cuisine de service ont été placés à ce niveau. Le niveau sud, plus bas, abritait un salon public et une chambre d’amis, tandis que le niveau supérieur du côté nord était dédié à trois chambres principales.

Plan du 5ème étage

Les dénivelés ont conduit à la création d’une mezzanine côté nord entre le rez-de-chaussée et le premier étage, destinée aux espaces de stockage et de gardiennage. Au cinquième étage, ces différences de niveaux ont influencé la disposition spatiale des espaces communs et leurs qualités spatiales. A cet étage, le niveau intermédiaire a été transformé en cour avec différents niveaux, permettant d’accéder au niveau supérieur (salle des fêtes) et au niveau inférieur (espace fitness). Cette cour offrait également des vues et de la lumière naturelle pour les deux zones.

Élévation sud

Les décisions concernant la façade impliquent souvent des contradictions. Par exemple, maximiser la lumière naturelle et les vues nécessite de la transparence, tandis que l’intimité nécessite de la solidité. L’équilibre entre ces dualités, telles que la transparence et la solidité, ainsi que les vues de l’intérieur par rapport à l’extérieur (visibilité et intimité), fait partie des décisions qui ont façonné la façade du bâtiment. Par conséquent, la conception visait à ordonner les éléments de façade en tenant compte des termes suivants :

en tant qu’élément à double usage, la façade ne doit pas seulement être un élément extérieur, mais elle doit également contribuer au « design intérieur ».

La façade doit évoluer d’un élément bidimensionnel vers un élément architectural tridimensionnel doté de qualités spatiales.

Ces considérations dans la conception ont permis une connexion entre la façade du bâtiment et l’espace intermédiaire de la terrasse, liée aux unités résidentielles. Ceci a été réalisé en utilisant des cloisons de séparation dans les terrasses pour contrôler la lumière, ajuster les vues et garantir simultanément l’intimité.

L’adoption de cette approche a abouti à une façade qui n’est pas seulement une frontière définitive séparant l’intérieur de l’extérieur ou même une composition visuelle, mais plutôt un espace intermédiaire qui facilite la transition progressive de l’intérieur vers l’extérieur. Cela redéfinit la relation entre l’espace résidentiel et la ville à travers la façade urbaine.