145 litres d’eau par jour ? Apprendre à vivre à 50 ans, comme on a dû le faire en Afrique du Sud

LA nation a été laissée haute et sèche cet été – avec un grave manque de précipitations provoquant l’interdiction des tuyaux d’arrosage et des bordures sur les pataugeoires et les barbecues.

Mais alors que nous devons réduire notre consommation moyenne d’eau de 145 litres par jour – à la suite du mois de juillet le plus sec depuis le début des records en 1836 – nous pourrions apprendre une chose ou deux des Sud-Africains, qui ont fait face à une crise plus grave il y a cinq ans. .

Pendant trois hivers successifs, les pluies annuelles ne sont pas venues Crédit : Reuters

Files d’attente pour l’eau à la source naturelle du Cap Crédit : Associated Press

J’ai déménagé au Cap en 2017 et je me suis retrouvé au milieu de la pire sécheresse que la province du Cap occidental ait connue depuis 100 ans.

Pendant trois hivers successifs, de 2015 à 2017, les pluies annuelles ne sont pas venues et les réservoirs qui entourent la deuxième plus grande ville du pays avec 4,6 millions d’habitants étaient presque vides.

La maire de Cape Town, Patricia de Lille, a proposé un plan controversé pour faire face à la crise, baptisé Day Zero.

C’était le jour – qui devrait arriver en avril 2018 – où les réserves de la ville seraient à seulement 13,5 % et donc incapables de fournir à la ville assiégée de l’eau non contaminée.

Une fois arrivé, le gouvernement serait obligé de couper l’approvisionnement des maisons et d’installer des points d’eau aux coins des rues où les habitants devraient rejoindre d’énormes files d’attente pour remplir des conteneurs sous le regard de gardes armés.

Le Cap se préparait à être la première grande ville du monde à manquer d’eau.

On craignait sincèrement qu’une telle catastrophe ne se matérialise, entraînant des émeutes, des maladies et un effondrement économique.

Ce fut un choc pour les habitants d’une destination touristique prospère et cosmopolite. Et ils étaient déterminés à faire ce qu’ils pouvaient pour l’éviter.

Alors que nous priions tous pour la pluie, les ménages ont reçu l’ordre de limiter leur utilisation quotidienne à 50 litres d’eau ou s’exposent à d’énormes amendes et à l’installation de compteurs chez eux qui couperaient l’approvisionnement au-delà de ce niveau.

Les Sud-Africains sont soudainement devenus très conscients de la quantité exacte d’eau qu’ils utilisaient pour leurs activités quotidiennes. Une douche de 90 secondes consommait dix litres, une chasse d’eau neuf. Cela signifiait donc que la plupart des familles prenaient une douche à tour de rôle à des jours différents et se limitaient à une seule chasse d’eau.

Les animaux domestiques boivent un litre par jour, se brosser les dents en utilise deux, tandis que la cuisine et la préparation des aliments nécessitent un litre d’eau – si vous planifiez soigneusement.

Le nettoyage de la maison nécessite cinq litres et une personne moyenne a besoin d’environ trois litres par jour pour boire de l’eau, du thé et du café.

Avec une machine à laver pleine de vêtements et d’autres articles nécessitant 70 litres et un lave-vaisselle de neuf litres, la plupart des gens réduisent à une charge de linge par semaine et mettent le lave-vaisselle en marche tous les trois jours.

Au début, il y avait beaucoup de plaintes, mais au début de 2018, les gens s’étaient vite rendu compte que le gouvernement était sérieux et que les robinets seraient fermés.

L’idée du jour zéro et de devoir faire la queue pendant des heures au soleil pour remplir un conteneur à un camion-citerne au coin de la rue a poussé tout le monde à l’action.

Le Cap se préparait à être la première grande ville à manquer d’eau Crédit : Getty

Les ménages ont reçu l’ordre de limiter leur consommation quotidienne à 50 litres d’eau sous peine d’amendes colossales Crédit : Reuters

Le personnel de l’hôtel a retiré les bouchons des baignoires, installé des pommeaux de douche spéciaux pour réduire la consommation d’eau et vidé les piscines, ce qui a durement touché le tourisme, mais le Cap était désespéré. Cependant, les efforts colossaux de la ville n’ont pas été vains. Day Zero a été repoussé de plus en plus loin.

Puis, à l’hiver 2018, les pluies sont enfin arrivées. Les réservoirs remplis et les restrictions tant redoutées n’ont jamais été mises en œuvre. Pourtant, la menace avait fait prendre conscience de la valeur de l’eau et de combien nous en avons besoin.

La population reste très soucieuse d’économiser et de ne pas gaspiller cette ressource, car elle sait que le jour zéro n’a peut-être pas été complètement évité – juste repoussé.

Priya Reddy, alors directrice des communications du Cap, a déclaré : « C’était le sujet dont on parlait le plus, mais cela devait l’être. Ce n’était pas une jolie solution, mais ce n’était pas un joli problème.

“C’était un énorme défi et tout le monde s’est mobilisé dans la pire sécheresse depuis un siècle, mais nous l’avons fait, et le défi maintenant est de s’assurer que notre eau ne soit jamais gaspillée.”

Il y a beaucoup à apprendre des habitants du Cap, qui ont réussi à réduire leur consommation quotidienne d’eau de 600 millions de litres par jour à 450 millions de litres.

Vous trouverez ci-dessus quelques-uns de leurs conseils pour traverser la pire sécheresse de mémoire d’homme.