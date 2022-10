143 pays ont voté pour condamner les annexions de l’Ukraine par la Russie lors d’un vote clé de l’ONU. Voici les 5 qui ne l’ont pas fait.

Le Représentant permanent de l’Ukraine auprès des Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, prend la parole lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège des Nations Unies le 10 octobre 2022 à New York.

L’Assemblée générale de l’ONU a voté mercredi à une écrasante majorité la condamnation des annexions de l’Ukraine par la Russie.

Sur les 193 membres du corps, 143 pays ont soutenu l’Ukraine, tandis que 35 se sont abstenus lors du vote.

Seuls cinq pays, dont la Russie elle-même, ont voté contre la mesure.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

L’Assemblée générale des Nations Unies a publié mercredi une condamnation radicale de la tentative de la Russie d’annexer quatre territoires à l’Ukraine le mois dernier dans une démonstration résolue de désapprobation mondiale.

Le vote a été déclenché par la récente annexion par la Russie de territoires partiellement occupés en Ukraine, y compris les régions de Kherson, Luhansk, Donetsk et Zaporizhzhia. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa mesure, a exigé que la Russie annule l’accaparement des terres.

L’organe de 193 membres a exprimé son soutien le plus ferme à l’Ukraine lors du vote de mercredi, qui a vu 143 nations condamner les actions de la Russie et 35 pays s’abstenir de voter.

Seuls cinq pays ont voté contre la résolution, dont la Russie elle-même. La Corée du Nord, la Biélorussie, la Syrie et le Nicaragua – tous dirigés par des régimes de type dictateur – ont rejoint la nation de plus en plus isolée.

Les 10 pays restants n’ont pas voté – une légère distinction technique par rapport à l’option d’abstention.

Après le vote, le ministère allemand des Affaires étrangères a tweeté une photo des résultats, disant : “Voilà à quoi ressemble le fait d’être du mauvais côté de l’histoire”.

Il s’agissait d’une réponse plus forte que ne l’avaient prévu de nombreux responsables occidentaux, ainsi que de la plus solide démonstration de soutien de l’Assemblée générale des Nations Unies à l’Ukraine depuis le début de la guerre en février. L’organisme a voté quatre résolutions au cours des mois qui ont suivi l’invasion de la Russie, y compris une demande de cessez-le-feu russe et une mesure visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU basé à Genève.

Plusieurs nations qui s’étaient précédemment abstenues ou n’avaient pas voté sur les résolutions précédentes ont rejoint la majorité mercredi pour voter “oui”, dont le Bangladesh, le Maroc et l’Irak. Parmi les surprises supplémentaires figuraient l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Sergiy Kyslytsya, qui est ambassadeur de l’Ukraine auprès de l’ONU, a qualifié le vote de “moment historique”, selon The Associated Press, tandis que l’ambassadeur de l’Union européenne, Olof Skoog, a déclaré que le vote envoyait un message à la Russie qu’elle était “isolée”.

Le vote de jeudi a suivi une réunion de lundi de l’Assemblée générale des Nations Unies au cours de laquelle l’organe a massivement opposé son veto aux efforts de la Russie pour organiser le vote d’annexion au scrutin secret. Le rassemblement initial, au cours duquel Le délégué de l’Ukraine a été accueilli par des applaudissements et l’ambassadeur de Russie accueilli par le silencepréfigurait la conclusion à venir.

Les nations occidentales ont entrepris un important effort de lobbying pour s’assurer que la résolution de jeudi est adoptée et a célébré la victoire comme un signe revigoré de soutien à l’Ukraine.

Les résolutions de l’Assemblée générale, bien qu’indiquant une attitude mondiale, ne sont pas juridiquement contraignantes.