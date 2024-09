« 143 » de Katy Perry entre au 6e rang du classement des albums, alors que Future Lands est au sommet

L’avenir de Future est si brillant qu’il doit porter des lunettes de soleil – avec son album « Mixtape Pluto » qui devient son troisième sortie pour atteindre la première place du classement Billboard 200 en 2024. Le seul chiffre 1 pour Katy Perry en ce moment, quant à lui, est intégré dans le titre de son album, car « 143 » est à la traîne avec un premier numéro 6.

L’ensemble Future s’est incliné avec 129 000 unités d’album équivalentes, une percée dans les charts rapportée pour la première fois par Panneau d’affichage le dimanche. Le streaming représentait la majeure partie de son total. Bien qu’il s’agisse du troisième album n°1 du rappeur de l’année (jusqu’à présent — ne le sous-estimons pas), « Mixtape Pluto » est le premier de ces trois à sortir uniquement sous son nom. Il avait déjà atteint le sommet avec deux albums collaboratifs avec Metro Boomin, « We Don’t Trust You » et le titre imaginatif « We Still Don’t Trust You ». Les ventes du nouveau morceau ont été minimes, à 10 000 exemplaires, mais ses chansons ont été écoutées en streaming 156,62 millions de fois.

Billboard note que le dernier artiste populaire et Les Beatles ont été suffisamment prolifiques pour accumuler trois nouveaux albums n°1 en l’espace de six mois seulement, qui l’ont fait en 1965-66. (C’est sans compter le Glee Cast comme un seul artiste, puisque trois albums de la bande originale de « Glee » ont atteint le sommet en l’espace de deux mois en 2010.)

Le « 143 » de Perry a fait ses débuts avec un chiffre décevant de 48 000 unités. Son décompte était nettement plus axé sur les ventes que sur le streaming. Les ventes d’albums étaient responsables de 37 500 de ces unités, a rapporté Billboard, avec plusieurs variantes vinyles et numériques offrant des améliorations. Au fur et à mesure du streaming, les chansons de « 143 » ont recueilli 13,11 millions d’écoutes à la demande.

La sortie du premier album de Perry depuis « Smile » en 2020 fait suite à une performance sur les MTV VMA qui a été plutôt bien accueillie, mélangeant des classiques avec des extraits de quelques nouveaux morceaux. Cependant, faire cliquer un single à partir de l’album a été un défi. Le controversé (c’est un euphémisme) « Woman’s World » a culminé à la 63e place du Hot 100, et a été rapidement remplacé par « Lifetimes », un single qui, de l’avis de nombreux fans, aurait été supérieur dès le départ, mais celui-là n’a pas réussi à faire le tableau.

Le seul autre nouvel album à avoir fait ses débuts dans les rangs supérieurs du classement était « Plan A » de Lil Tecca, au n°9 avec 42 000 unités d’album équivalentes. C’est son quatrième album à figurer dans le top 10, mais il s’agit de son plus gros total hebdomadaire depuis 2019.

Les sept autres places du top 10 ont été occupées par des films de retour, menés par « The Rise and Fall of a Midwest Princess » de Chappell Roan, qui s’est hissé au deuxième rang, une position qu’il a occupée deux fois auparavant au cours de semaines non consécutives. Sans le grand arc de Future, Roan aurait pu avoir un chemin facile pour enfin atteindre la première place cette semaine, car la bosse d’une position ne reflète pas vraiment le coup de pouce qu’il a reçu – une augmentation de 64 % du nombre d’unités. Cela était principalement dû à quatre éditions vinyles spéciales anniversaire d’un an sorties pour l’occasion. Cette fois-ci, son total d’albums équivalents était de 129 000, avec des ventes d’albums dans tous les formats représentant 56 000 et des vinyles en particulier totalisant 50 000 unités. Tous ces chiffres sont les meilleurs du record de fin d’année.

Le reste du top 10 comptait « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter au n°3 (100 000 unités), suivi de l’album country de Post Malone au n°4 (53 000), Morgan Wallen au n°5 (également 53 000), Taylor Swift au n°7 (47 000), Billie Eilish au n°8 (45 000) et Noah Kahan au n°10 (38 000).

Les résultats définitifs du top 10 du classement des singles Hot 100 du Billboard seront publiés lundi.