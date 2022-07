142 artefacts pillés expatriés en Italie après une enquête à New York

Parmi les 142 antiquités retrouvées dans le cadre d’une enquête criminelle, il y a une fresque datant de l’an 50 et provenant d’une ancienne ville ensevelie sous les cendres volcaniques lors de l’éruption du Vésuve.

Des dizaines d’artefacts pillés, certains datant du 4ème siècle avant JC, se sont rendus dans un musée d’art sauvé à Rome après que des enquêteurs de New York aient saisi les pièces et les aient renvoyées en Italie cette semaine.

Le tableau a été pillé en 1995 dans une villa du site archéologique d’Herculanum, et le milliardaire du fonds spéculatif Michael Steinhardt, un collectionneur prolifique d’art, l’a acheté pour 650 000 $ cette année-là, selon le bureau du procureur du district de Manhattan.

La fresque d’Ercolano, montrant un bébé Hercule étranglant un serpent, est évaluée à 1 million de dollars et fait partie de la collection d’objets récupérés d’une valeur d’environ 14 millions de dollars.

Les pièces comprennent un pot de stockage de 700 avant JC et trois morceaux de fresque datant du 4ème siècle et représentant des femmes en deuil. Les fresques provenaient d’une ancienne ville grecque du sud de l’Italie. Des voleurs ont piraté les peintures du mur d’une tombe, ont déclaré des responsables de New York.