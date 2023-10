141e Session du CIO : Shah Rukh Khan et Deepika Padukone attirent toute l’attention, les internautes se demandent si Alia Bhatt a dormi

La très prestigieuse 141e Session du CIO se déroule aujourd’hui au Jio World à Mumbai. Y participeront le président du CIO, le Dr Thomas Bach, et d’autres sommités de l’Association Internationale Olympique. Nita Ambani prononce le discours d’ouverture de l’événement. De Bollywood, les plus grandes stars du do sont Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Comme nous le savons, SRK et Ranbir Kapoor sont propriétaires d’équipes sportives, tandis que Deepika Padukone était une ancienne joueuse de badminton. Ces trois-là sont très liés au monde du sport. Les visuels intérieurs de l’événement sont sortis. On peut voir Ranbir Kapoor et Alia Bhatt assis dans la rangée derrière Shah Rukh Khan et Deepika Padukone.

Alia Bhatt s’est-elle assoupie pendant le discours ?

La photo devient virale sur X anciennement Twitter. Nous pouvons voir que SRK et Deepika écoutent le discours avec une attention soutenue. Ranbir Kapoor a l’air perdu dans son téléphone. Mais c’est l’angle de caméra d’Alia Bhatt qui a retenu le plus l’attention. On dirait qu’elle a dormi. On voit qu’elle s’appuie un peu sur Ranbir Kapoor. Les internautes disent qu’ils ressemblent à des étudiants à la fin d’un semestre. Jetez un oeil aux réactions….

Elle n’a pas pu survivre à cette leçon ennuyeuse, woh so gyi ? ??? pic.twitter.com/tckoYnDfLy Phénix (@highoncinema__) 14 octobre 2023

Alia Soogyi ? filmflick (@movieslover222) 14 octobre 2023

RK SRK K Peeche Baitha H? Aman Singh ??? (@iRKzANIMAL) 14 octobre 2023

Nous sommes sûrs qu’Alia Bhatt ne s’est pas assoupie. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone se sont également livrés à quelques plaisanteries. Les fans sont ravis de revoir Vikram et Aishwarya Rathore de Jawan ensemble.

La session vise à discuter de la manière dont l’Inde et d’autres pays peuvent s’unir pour développer le sport. C’est une séance de bonne volonté et de coopération. Cet événement a lieu en Inde après une durée de 40 ans.