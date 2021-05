1400 $ par mois appartement d’une chambre à Portland, Oregon

Il y a de fortes chances que vous ayez vu l’appartement lumineux et rempli de plantes d’Annika Hinds sur TIC Tac. La jeune femme de 22 ans a recueilli près d’un million d’abonnés et plus de 11 millions de likes sur la plate-forme pour ses hacks de décoration économe, ses projets de bricolage et sa vaste collection de plantes. «Je pense que les gens sur TikTok sont vraiment attirés par mon hamac et mes plantes, ainsi que par ma façon économe de faire la décoration», explique Hinds à CNBC Make It.

Hinds a deux hamacs dans son appartement d’une chambre. Photo: Beatriz Bajuelos.

Hinds est étudiante à temps plein en plus de la créatrice de TikTok, et elle travaille pour une petite entreprise dans le quartier sud-est de Portland, Oregon. Elle vit avec son petit ami dans un appartement d’une chambre de 700 pieds carrés et, ensemble, ils se partagent à parts égales le loyer mensuel de 1 400 $. «Tous mes projets de bricolage et mes vidéos de décoration sont sur mon TikTok», explique Hinds. « C’est comme une petite documentation de ma croissance ici dans cet endroit. »

La recherche d’appartement « incroyablement difficile »

Lors de la recherche d’un appartement à Portland, Hinds voulait rester dans un budget de location de 700 $ par mois. Elle paie ses études de sa poche avec une aide financière et des bourses, mais elle a économisé en travaillant tout au long du lycée. «Il est incroyablement difficile de trouver un logement avec de bonnes spécifications si vous n’avez pas d’expérience de locataire ou si vous n’avez pas une bonne cote de crédit», dit Hinds.

Hinds partage le loyer de 1 400 $ par mois avec son petit ami. Photo: Beatriz Bajuelos.

Hinds et son petit ami, qui travaille à plein temps dans une épicerie, avaient demandé à trois appartements seuls en vain. «Nous avons été refusés en raison de la cote de crédit de mon partenaire», dit-elle. Ce n’est que lorsque sa grand-mère a cosigné avec elle le bail qu’ils ont pu obtenir l’approbation pour leur logement actuel. «Je suis tellement reconnaissant pour ma grand-mère qui a pu cosigner avec moi sur cet endroit, étant donné que c’était si difficile, le processus de recherche d’un appartement», dit Hinds.

Économie et TikTok

Un miroir que Hinds a trouvé dans une friperie et a ajouté des cerceaux de jardin au cadre. Photo: Beatriz Bajuelos.

La plupart des décors de Hinds sont soit recyclés dans des friperies, soit dans des cadeaux qu’elle a trouvés sur le côté de la rue. Le maximum qu’elle ait jamais dépensé pour son appartement est un canapé de 200 $ de Craigslist. «Étant entouré d’art dans cette ville, il est vraiment facile d’apprendre et de s’adapter et d’obtenir beaucoup d’idées d’inspiration», explique Hinds. Par exemple, une fois qu’elle faisait du shopping, elle est tombée sur un magasin en faillite. «Ils avaient une loge avec un miroir dedans, et j’ai demandé s’ils se débarrassaient du miroir, et ils me l’ont juste donné parce qu’ils s’en débarrassaient de toute façon», dit-elle. «Et maintenant, j’ai gratuitement un immense miroir au sol.»

Hinds utilise son hamac quotidiennement. Photo: Beatriz Bajuelos.

Hinds a trouvé un hamac à 10 $ dans une friperie et l’a accroché dans un coin de son appartement où elle avait une table. «C’est comme la meilleure partie de ma place», dit-elle. « Je l’utilise tous les jours. » Un autre flip populaire de magasin d’aubaines? Un miroir à 10 $ qu’elle a poncé et attaché à des cerceaux de jardinage pour créer un motif de fleur. Internet est également une grande source d’inspiration pour les projets: Hinds a récemment ajouté des carreaux sur une table, ce qui est une tendance qui «devient virale sur Internet» en ce moment, dit-elle.

Pour économiser de l’argent, Hinds achète de plus petits échantillons de peinture pour créer des peintures murales sur ses murs. Photo: Beatriz Bajuelos.

L’artisanat peut devenir coûteux, mais Hinds a quelques astuces pour maintenir les coûts bas. «J’essaye d’être décousu», dit-elle. Hinds aime peindre des peintures murales sur le mur, par exemple, «pour créer un peu de vie dans les endroits de mon appartement», dit-elle. Elle achète donc des pots de peinture de taille échantillon dans les quincailleries, car ils sont moins chers que ceux de taille normale.