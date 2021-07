140 enfants kidnappés par des hommes armés lors du dernier raid dans une école au Nigeria

Les élèves ont été enlevés du lycée Bethel Baptist à Kaduna lors d’un raid tard dans la nuit de dimanche et jusqu’aux premières heures du lundi matin. Un enseignant de l’école, Emmanuel Paul, a déclaré à l’agence de presse AFP que « Les ravisseurs ont emmené 140 étudiants – seuls 25 étudiants se sont échappés. Nous n’avons toujours aucune idée de l’endroit où les étudiants ont été emmenés.

Une recherche des enfants disparus est en cours. Le porte-parole de la police locale Muhammad Jalige a déclaré que « les officiers impliqués dans l’opération sont chargés de s’assurer qu’aucune pierre n’est laissée de côté » dans leurs efforts pour sauver les jeunes.

L’enlèvement scolaire de lundi fait partie d’un problème plus vaste qui sévit dans la région au cours de la dernière décennie – et qui a forcé des paiements de familles désespérées cherchant le retour en toute sécurité de leur être cher. De juin 2011 à mars 2020, il a été estimé par SB Morgen Intelligence, une société de recherche et de conseil nigériane, qu’au moins 18,34 millions de dollars avaient été payés aux ravisseurs contre rançon.

Des gangs armés ont également enlevé au moins huit personnes, dont deux infirmières et un bébé d’un an, dans un hôpital antituberculeux de la même région tôt dimanche matin.

Depuis décembre 2020, près de 1 000 enfants ont été enlevés dans leurs écoles par des hommes armés, dont des centaines sont toujours portés disparus. Le mois dernier, 80 élèves et cinq enseignants ont été enlevés lors d’une attaque similaire contre une école dans l’État de Kebbi, au nord-ouest.

L’un des raids scolaires les plus prolifiques menés sur le sol nigérian a été exécuté par le groupe terroriste Boko Haram en 2014, lorsque près de 300 étudiants chrétiens, pour la plupart des filles, ont été enlevés à Chibok.

