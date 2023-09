140 000 Néo-Écossais attendent un médecin de famille. Les soins virtuels peuvent-ils aider ?

Manteau Blanc Art Noir26h30La Nouvelle-Écosse se tourne vers les soins de santé virtuels

Lorsque Leah deForest et Donald McLennan ont déménagé en Nouvelle-Écosse en 2021, ils savaient que leurs noms figureraient en bas du registre provincial Besoin d’un médecin de famille.

« Lorsque vous entrez dans la province et que vous demandez votre carte Santé, vous êtes ajouté à une liste », a déclaré deForest. Blouse blanche, art noir accueillir le Dr Brian Goldman. « Et lorsque nous figurions sur cette liste, nous savions dès le départ qu’il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes devant nous.

« J’avais ce terrible sentiment qu’il faudrait un certain temps avant que nous trouvions un médecin. »

Plus de 142 000 Néo-Écossais — plus de 14 pour cent de la population — étaient sur une liste d’attente pour un médecin de famille dans la province au 1er septembre. La majorité sont comme deForest et McLennan — « nouveaux dans la région ».

Avant que les soins virtuels ne soient rendus plus largement disponibles, deForest et McLennan disent avoir entendu parler de patients se rendant dans des cliniques sans rendez-vous et même dans les services d’urgence simplement pour renouveler leurs ordonnances standard. Les soins virtuels introduits au début de la pandémie ont toutefois permis aux patients de consulter plus facilement un médecin.

Aujourd’hui, alors que certaines provinces abandonnent les soins virtuels, la Nouvelle-Écosse donne la priorité aux résidents qui attendent un médecin de famille.

Virtual Care Nova Scotia offre aux patients seuls un accès à des médecins et des infirmières praticiennes via une application ou un site Web de la startup technologique canadienne Maple. Ces patients peuvent également être orientés vers un réseau de cliniques en personne à travers la province lorsqu’un appel vidéo ou téléphonique ne suffit pas.

DeForest, à gauche, et McLennan ont découvert ce mois-ci qu’ils avaient été placés dans une clinique de médecine familiale à Chester, en Nouvelle-Écosse, à environ 30 minutes de leur domicile. (Brian Goldman/CBC)

Il s’agit d’un programme qui n’a pas été sans difficultés — certains les patients ont signalé des heures ou des jours d’attente pour obtenir un rendez-vous sur la plateforme virtuelle.

Mais deForest et McLennan, qui ont déménagé de Winnipeg à Martins Brook, en Nouvelle-Écosse, comptent sur le service pour leurs problèmes de santé quotidiens, ainsi que pour des références pour un électrocardiogramme après une douleur thoracique et un traitement suite à une morsure de tique, respectivement.

« C’est une bouée de sauvetage pour nous, aussi simple que cela », a déclaré McLennan.

Les cliniques offrent des soins en personne

Environ 20 pour cent des personnes qui parlent avec un professionnel de la santé sur Maple sont orientées vers l’une des 33 cliniques en personne de la province, qui servent à la fois des patients existants et virtuels.

Dans ces cliniques, les patients peuvent subir un examen physique, accéder aux résultats de tests et recevoir des soins continus pour des maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiaques, même sans un médecin de famille dédié.

« Nous ne voyons pas ces patients uniquement lors d’une visite particulière. Nous gérons leurs besoins de santé actuels », a déclaré Stacy Lillington, infirmière praticienne à la clinique Kearney Lake à Halifax.

« Donc, si… leurs maladies chroniques sont mal gérées, nous allons les suivre pendant un certain temps pour optimiser les médicaments, pour optimiser toute coordination des soins avec les ressources communautaires. »

Il existe 33 cliniques en personne en Nouvelle-Écosse vers lesquelles les patients bénéficiant de soins virtuels peuvent être référés. Elizabeth Hobson, à gauche, et Stacy Lillington sont infirmières praticiennes à la clinique Kearney Lake à Halifax. (Brian Goldman/CBC)

Une fois que la santé d’un patient sera mieux gérée, il sera renvoyé vers des soins virtuels via Maple.

« Dans l’ensemble, je pense que nous avons une réponse très positive pour les patients qui fréquentent cette clinique », a déclaré Elizabeth Hobson, qui est également infirmière praticienne à la clinique.

En tant que médecin de soins virtuels, le Dr Norm Pinsky affirme pouvoir communiquer avec les patients depuis son domicile, de préférence par vidéo.

« La vidéo est bien plus importante que le téléphone car vous pouvez voir quelqu’un », a déclaré Pinsky.

« On voit leurs expressions, on voit leurs handicaps, et on a vraiment l’impression de les avoir rencontrés. Et pour tout vous dire, j’ai rencontré des gens très intéressants. »

Le Dr Norm Pinsky est un médecin de famille qui est sorti de sa retraite pour fournir des services sur la plateforme Virtual Care Nova Scotia. (Brian Goldman/CBC)

Étant donné que les médecins de la plateforme sont payés à l’heure, Pinsky affirme qu’il peut passer plus de temps avec les patients. Et lorsqu’il ne peut pas diagnostiquer quelqu’un virtuellement, Pinsky enverra le patient dans l’une des cliniques en personne de la province.

Tous les quelques jours, il enverra quelqu’un aux urgences armé d’une lettre détaillant la raison de sa visite.

« Si le diagnostic me met mal à l’aise, je les renverrai quelque part. Je ne prendrai aucun risque. Jamais », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’ajouter de la capacité »

Pinsky affirme que même si bon nombre des patients qu’il voit attendent un médecin de famille, Virtual Care Nova Scotia comble une lacune importante dans le système de santé de la province.

« Ils attendent tous un médecin de famille, ils sont tous heureux quand ils en trouvent un, mais d’ici là, ce n’est qu’un grand pont », a-t-il déclaré.

Le Dr Colin Audain, président de l’association médicale Doctors Nova Scotia, qualifie le programme de soins virtuels de « bonne mesure provisoire ».

« L’une des choses les plus importantes que nous devons faire est de nous concentrer sur – et [that the government] La priorité sur laquelle nous nous sommes concentrés, je crois, est de recruter et de retenir un nombre suffisant de médecins de famille pour prendre en charge ces patients. Mais comme vous pouvez l’imaginer, cela prend du temps », a-t-il déclaré à CBC.

Le Dr Colin Audain est anesthésiologiste et président de Doctors Nova Scotia. (Médecins Nouvelle-Écosse)

« Donc, quelque chose comme les soins virtuels en Nouvelle-Écosse est un moyen d’atténuer les circonstances jusqu’à ce que nous arrivions au point où nous sentons que nous avons une masse critique de médecins de famille. »

Inviter des médecins retraités, comme Pinsky, à entretenir la plateforme faisait partie d’un plan visant à garantir que Virtual Care Nova Scotia n’enlève pas la capacité d’un système déjà surchargé.

« Même aujourd’hui, nous disons toujours qu’il ne s’agit pas de supprimer des capacités, mais d’en ajouter », a déclaré la Dre Tara Sampalli, directrice scientifique principale du Health Innovation Hub de Nova Scotia Health.

Le groupe teste plusieurs programmes de soins virtuels dans la province, y compris un programme offrant des soins d’urgence virtuels.

« Ce sont donc des prestataires qui aiment faire partie de modèles innovants. Ils veulent venir et redonner, et cela crée également un peu de mentorat pour les nouveaux prestataires qui arrivent. »

La Dre Tara Sampalli est directrice scientifique principale de la recherche, de l’innovation et de la découverte au Health Innovation Hub de Nova Scotia Health. L’organisation teste actuellement plusieurs programmes de soins virtuels dans la province. (Brian Goldman/CBC)

Sampalli admet que la province a encore du travail à faire pour renforcer ses capacités.

« Nous entendons constamment dire qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir en termes d’améliorations », a-t-elle déclaré.

« Mais maintenant, toutes les personnes inscrites au registre y ont accès, il n’y a donc aucun critère à remplir. Si vous êtes inscrit sur le registre, [family doctor] registre, vous avez accès à Virtual Care Nova Scotia.

Il faut plus de médecins

En fin de compte, l’objectif de Virtual Care Nova Scotia n’est pas de remplacer le système de médecine familiale, dit Sampalli, mais de le renforcer jusqu’à ce qu’il puisse développer la capacité pour les dizaines de milliers de personnes qui attendent un médecin.

« Je dirais que les gens ont avant tout besoin d’avoir accès aux soins primaires », a-t-elle déclaré à Goldman.

« Les soins de santé primaires constituent la base et doivent être aussi solides que possible… Nous voyons toujours ce qui constitue un suivi alors que nous travaillons à renforcer la capacité de chaque personne d’avoir accès à un fournisseur de soins primaires.

Lillington, à droite, parle avec un membre du personnel de sa clinique d’Halifax. Les infirmières praticiennes de la clinique sont en mesure de voir les patients pour des examens physiques, des références pour des tests et des soins continus pour les maladies chroniques. (Brian Goldman/CBC)

Plus tôt ce mois-ci, les numéros de DeForest et McLennan ont été comparés à ceux d’un médecin de famille situé à environ 30 minutes de chez eux. Ils rencontreront leur nouveau médecin à la mi-octobre.

Même si le couple avait envisagé de s’en tenir au programme de soins virtuels, deForest affirme qu’il est essentiel d’avoir un médecin de famille.

« Je me souviens qu’un médecin était venu à la maison quand j’étais enfant », a-t-elle déclaré. « Peut-être que la boucle est bouclée en ayant le médecin sur votre ordinateur. »

« Mais… je pense toujours que les gens ont besoin de ce rapport et de cette expérience en tête-à-tête. [of] avoir un médecin personnel. Je ne pense tout simplement pas que vous puissiez remplacer cela. »