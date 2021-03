14 superbes boutiques appartenant à des femmes que vous pouvez trouver sur Etsy

Au cas où vous ne le sauriez pas, mars est le mois de l’histoire des femmes, ce qui en fait le moment idéal pour célébrer les mouvements que les femmes font en ce moment. Etsy est un endroit idéal pour trouver des fabricants et des créateurs qui fournissent constamment de beaux articles sélectionnés que vous pouvez vous sentir à l’aise d’acheter, et toutes les boutiques ci-dessous sont détenues et gérées par des femmes.

Vous trouverez ci-dessous 14 boutiques Etsy appartenant à des artisans identifiant des femmes qui valent vraiment le détour. De la mode aux bijoux en passant par les articles pour la maison, vous trouverez forcément quelque chose qui attire votre attention.

1. Beaux imprimés et motifs de Sosome Shop

Sosome a certains des plus beaux vêtements que vous trouverez sur Etsy. Des robes aux combinaisons, des hauts aux jupes, sa collection de tissus imprimés africains est unique, élégante et audacieuse. Nous avons présenté Sosome dans notre tour d’horizon des créateurs noirs en février, mais les superbes designs de la boutique méritaient un deuxième tour d’appréciation. La boutique a également une cote convoitée de 5 étoiles sur Etsy, nous vous recommandons donc de consulter ses offres dès que possible.

Shop Sosome Shop sur Etsy

2. Bougies, trempages et huiles essentielles d’Aromaology

Si vous recherchez des produits pour vous détendre, ne cherchez pas plus loin que Aromaology. Détenu et exploité par Daisy Kimble, le magasin propose plus de 200 articles, notamment des beurres et des baumes corporels, des sprays à base de plantes, du palo santo, des bougies de soja, etc. Les critiques du magasin ont noté à quel point ils aimaient l’emballage et la qualité des produits de soin de la peau disponibles.

Boutique Aromaology sur Etsy

3. Magnifiques pièces en céramique de Barruntando Cerámica

Barruntando Cerámica est un collectif de femmes créatrices et d’artistes espagnols dont l’amour de la céramique est devenu une activité en ligne en plein essor. Les céramiques du magasin de la boutique vont de la fantaisie à la pratique, y compris de superbes trouvailles comme leur collection de figurines extraterrestres, des salières et des poivrières fantomatiques, et plus encore.

Magasinez chez Barruntando Ceramica sur Etsy

4. Boucles d’oreilles en argile de Hello Eana

Etsy est probablement mon endroit préféré pour acheter des bijoux, et les offres en pâte polymère de Janae de Hello Eana attirent mon attention depuis un certain temps maintenant. Fabriquée à la main dans le Bronx, New York, la boutique met fréquemment à jour son inventaire avec de nouvelles offres, notamment des boucles d’oreilles en argile aux couleurs vives et ravissantes et des créoles basiques pour un usage quotidien. Les critiques ont adoré la légèreté des boucles d’oreilles en argile Hello Eana à leur arrivée.

Achetez Hello Eana sur Etsy

5. Chemises et pulls molletonnés imprimés par Ella Tee Co

Rien de mieux qu’une pièce de déclaration qui fait vraiment une déclaration, et les chemises et les pulls molletonnés imprimés d’Ella Tee Co font exactement cela et feraient d’excellents ajouts à n’importe quel placard. Basés à Huntington, dans l’Indiana, les critiques ont adoré les produits qu’ils ont reçus et ont noté les jolies touches personnelles incluses dans l’emballage. Bien que plusieurs critiques aient mentionné que les couleurs étaient légèrement différentes des photos, assurez-vous donc de vérifier les critiques de la boutique avant de faire des achats.

Achetez Ella Tee Co sur Etsy

6. Articles ménagers bien conçus de Little Anana

La propriétaire française de la boutique Etsy, Astrid, dirige Little Anana, finaliste aux Etsy Design Awards 2019. La boutique propose des panneaux perforés et des crochets muraux faits à la main pour enfants et adultes, ainsi que des objets décoratifs en bois, des miroirs, des tables, etc. Bien que beaucoup commandent ses produits à l’étranger, les critiques disent toujours qu’ils arrivent à temps et qu’Astrid offre une excellente communication tout au long du processus.

Achetez Little Anana sur Etsy

7. Art, autocollants et cahiers d’Alijhae Arts

Faites trier votre papeterie avec Alijhae Arts. Le designer et propriétaire de la boutique Alijhae West propose des œuvres d’art magnifiques sous forme d’imprimés, de t-shirts, de cahiers, d’autocollants, de baume à lèvres, etc. Les critiques ont adoré les impressions et les autocollants qu’ils ont reçus et beaucoup ont noté à quel point le propriétaire du magasin était réactif avec les commandes.

Magasinez Alijhae Arts

8. Bijoux en laiton de Saharas Essentials

Si vous êtes à la recherche d’une paire de boucles d’oreilles tendance, ne cherchez pas plus loin que Saharas Essentials. La boutique est un favori des critiques pour ses designs magnifiques et épurés et son esthétique lumineuse. Saharas Essentials a également des pièces plus simples en stock, alors assurez-vous de consulter l’ensemble de leur catalogue pour s’adapter au mieux à votre style.

Achetez les essentiels Saharas sur Etsy

9. Superbes hauts d’Ankara issus d’une culture inestimable

Une culture inestimable a également été mise en avant pour le Mois de l’histoire des Noirs, mais pourquoi s’arrêter là? La boutique propose de magnifiques vêtements d’inspiration africaine, incluant des hauts d’Ankara, des t-shirts, des masques faciaux, des bandeaux, des ceintures et plus encore. Les critiques ont particulièrement apprécié la culture inestimable pour sa variété et son engagement en faveur de l’inclusivité.

Achetez une culture inestimable sur Etsy

10. Boucles d’oreilles à breloques douces d’Orange Peel Collective

Vivez vos rêves de chalet avec les délicates boucles d’oreilles champignon de la boutique Orange Peel Collective de Columbus, dans l’Ohio. Avec des boucles d’oreilles, des chouchous, des pinces à cheveux, des broderies, des colliers et des oreillers en stock, cette boutique est une excellente étape si vous avez besoin d’un petit remontant ou cherchez des cadeaux pour vous ou vos amis.

Acheter Orange Peel Collective sur Etsy

11. Ustensiles de cuisine en céramique faits à la main d’Ingrid Debard Ceramics

Il y a quelque chose de si luxueux dans les ustensiles de cuisine faits à la main. La vaisselle en céramique est un excellent cadeau, impressionnera vos invités lors de votre prochain dîner et peut à tout le moins améliorer votre routine de café du matin. Les pièces en céramique fabriquées par Ingrid Debard sont magnifiquement faites à la main et émaillées, et les critiques ont adoré la fonctionnalité et la beauté des pièces reçues.

Achetez des céramiques Ingrid Debard sur Etsy

12. Bougies en cire de soja de Paiges Candle Co

Paige’s Candle Co est l’un de mes favoris personnels – j’achète constamment les bougies de Paige. La boutique basée à New York propose certains des meilleurs emballages et étiquettes du secteur des bougies. La boutique propose des parfums classiques comme Earl Grey, Hazelnut & Coffee et Blood Orange & Grapefruit (mon préféré), ainsi qu’une Quarantine Love Line qui présente des vignettes et des parfums inspirés du lockdown. La boutique crée de nouveaux parfums assez régulièrement, alors assurez-vous de garder un œil sur leur Instagram pour les parfums de saison.

Achetez Paiges Candle Co sur Etsy

13. Beaux dés steampunky de One Cool Dice Shop

Les accessoires de jeux de rôle sur table (TTRPG) sont d’excellents cadeaux, et il existe un vaste monde de dés parmi lesquels choisir, en particulier sur Etsy. Joyce chez One Cool Dice Shop est un favori des critiques pour ses conceptions intelligentes de dés et de plateaux de dés, qui sont tous disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de styles.

Shop One Cool Dice Shop sur Etsy

14. Masques faciaux faits à la main de Britts Bows Store

Le printemps approche, il est peut-être temps de mettre à jour votre sélection de masques pour une nouvelle saison. Britts Bows Store fabrique des masques dans toutes sortes d’imprimés et de motifs saisonniers, ainsi que de tailles, offrant des masques plus petits pour les enfants et les tout-petits. Les critiques sont ravis de la large sélection d’imprimés et du confort des boucles d’oreille.

Boutique Britts Bows Store sur Etsy

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.