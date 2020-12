WASHINGTON (AP) – L’armée a déclaré mardi qu’elle avait licencié ou suspendu 14 officiers et enrôlé des soldats à Fort Hood, au Texas, et a ordonné des changements de politique pour remédier aux échecs chroniques de leadership à la base qui ont contribué à un modèle généralisé de violence, y compris le meurtre, le sexe agressions et harcèlement.

Deux officiers généraux figuraient parmi ceux qui ont été démis de leurs fonctions, alors que les principaux dirigeants de l’armée ont annoncé les résultats de l’enquête d’un groupe indépendant sur les problèmes de la base du Texas.

Les mesures prises par le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy interviennent au lendemain d’une année qui a vu 25 soldats affectés à Fort Hood mourir à la suite d’un suicide, d’un homicide ou d’accidents, y compris la mort contondante de la CPS. Vanessa Guillen. Guillen a disparu pendant environ deux mois avant que sa dépouille ne soit retrouvée.

S’adressant aux journalistes du Pentagone, McCarthy a déclaré que, sur la base de l’examen du panel, il a conclu que les problèmes à Fort Hood, y compris les lacunes majeures dans le signalement et la réponse aux agressions sexuelles et au harcèlement, «sont directement liés à des échecs de leadership». Il a dit qu’il était gravement déçu par les commandants là-bas, ajoutant: « sans leadership, les systèmes n’ont pas d’importance. »

Le général James McConville, le chef d’état-major de l’armée, a déclaré aux journalistes qu’il s’était entretenu avec la mère de Guillen mardi matin et lui avait dit: «Nous tenons les dirigeants responsables, et nous réglerons le problème.»

Les licenciements et les suspensions incluent le major général de l’armée Scott Efflandt, qui a été laissé en charge de la base plus tôt cette année lorsque Guillen a été tué, ainsi que le major général Jeffery Broadwater, commandant des 1ères divisions de cavalerie. Les mesures administratives devraient déclencher des enquêtes qui pourraient conduire à un large éventail de sanctions. Ces sanctions peuvent aller d’une simple lettre de réprimande à une décharge militaire.

Le commandant de la base, le lieutenant général Pat White, ne fera face à aucune action administrative. Il a été déployé en Irak en tant que commandant là-bas pendant une grande partie de l’année.

McCarthy a également ordonné une nouvelle politique de l’armée qui change la façon dont les commandants traitent les soldats disparus, les obligeant à répertorier les membres du service comme absents-inconnus pendant jusqu’à 48 heures et à faire tout ce qu’ils peuvent pour localiser les membres du service afin de déterminer si leur absence est volontaire ou pas avant de déclarer quiconque AWOL ou absent sans permission.

Les chefs de l’armée avaient déjà retardé le transfert prévu d’Efflandt à Fort Bliss, où il devait prendre la direction de la 1re division blindée. Le commandement d’une division est une étape clé dans la carrière d’un officier de l’armée.

Le transfert d’Efflandt dans la division a été suspendu pendant que l’équipe d’enquêteurs indépendants a mené son enquête pour savoir si les échecs de leadership avaient contribué au meurtre de plusieurs personnes, y compris Guillen, et qui devrait être tenu responsable.

Selon les enquêteurs, Guillen, 20 ans, a été matraqué à mort à Fort Hood par la CPS. Aaron Robinson, qui s’est suicidé le 1er juillet alors que la police tentait de le mettre en garde à vue. Sa famille a déclaré que Robinson l’avait harcelée sexuellement, bien que l’armée ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Toujours en juillet, le corps de Pvt. Mejhor Morta a été trouvé près d’un réservoir près de la base. Et en juin, les autorités ont découvert les restes d’un autre soldat porté disparu, Gregory Morales, à environ 10 miles de ce lac.